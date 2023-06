‘Putinu će na kraju presuditi njegovi Rusi!’ Plenkovićev savjetnik otkrio svoje prognoze: Da privatna vojska prijeti ministru obrane, to se ne pamti

Povodom 10. godišnjice ulaska Hrvatske u Europsku uniju u Intervjuu tjedna Media servisa govorio je savjetnik premijera Andreja Plenkovića i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.

Osim usporedbe Hrvatske danas i desetljeća ranije, osvrnuo se i na stanje u Srbiji i Kosovu, odlazak premijera u Srbiju, kao i sudski postupak protiv Donalda Trumpa i stanja u Rusiju.

Što smo dobili članstvom u Europskoj uniji? Granić smatra, dobili smo puno.





“Prvo pripadamo tamo gdje nam je mjesto – u europskom civilizacijskom krugu. Ušli smo u eurozonu i Schengen, dobili smo financiranje brojnih infrastrukturnih projekata, dobili smo podršku za vrijeme pandemije, podršku za oporavak, podršku što se tiče potresa”, rekao je bivši ministar vanjskih poslova.

Osvrnuo se na tenzije između Srbije i Kosova.

Na pitanje hoće li doći do eskalacije i sukoba, kaže da je Kosovo priznalo 116 država i da NATO neće dozvoliti da dođe do bilo kakvog oružanog sukoba. Za srbijanskog predsjednika Vučića kaže da situaciju koristi za unutarnju upotrebu uoči skorašnjih parlamentarnih izbora i da prosvjedi diljem zemlje nisu bezopasni, a da bi se kosovski premijer Kurti trebao oko svojih poteza više savjetovati sa saveznicima. ”Dijalogom treba naći rješenje”, ističe.

“Smatram da je to jedini put u ovom trenutku za Kosovo i da se taj proces ne može zaustaviti. Tu je pitanje samo dogovora koji stupanj autonomije će imati zajednica općina. Ono što bi željela Srbija da bude Republika Srpska nova, na to nikad neće pristati ni Kosovo ni NATO ni Europska unija”.

Sastanak Plenkovića i Brnabić: Poruka je podrška hrvatskoj nacionalnoj manjini

Premijer Andrej Plenković uskoro odlazi u Suboticu na otvorenje Hrvatske kuće, čiju je izgradnju financirala hrvatska Vlada, a bit će tamo i srbijanska premijerka Ana Brnabić.

"Sigurno je da će biti prilika da se razgovara s premijerkom u odlasku i o pitanjima nestalih i drugim otvorenim pitanjima, ali svakako da to nije trenutak dva mjeseca prije izbora za sastanak predsjednika Vlade Plenkovića i predsjednika Vučića. Dakle, glavni cilj je snažna podrška hrvatskoj manjini u Srbiji", rekao je Granić.









Prvi put u američkoj povijesti protiv bivšeg predsjednika vodi se sudski postupak. Trenutno vodeći republikanski kandidat za predsjedničku nominaciju Donald Trump suočava se s 37 točaka optužnice, no on prkosno tvrdi da nije kriv.

Granić na to kaže:

"Za SAD bi bilo najbolje da se bivši predsjednik Trump povuče iz kampanje. Malo vjerojatno je to očekivati, ali počeli su iz pritisci iz Republikanske stranke jer to jako šteti Republikanskoj stranci. Ničim se ne može opravdati onaj ulazak rulje u Kapitol ili da se strateški tajni dokumenti čuvaju u kupaonici. To je jako loše za SAD, za sve je loše".









‘Pitanje je dokad će Putin imati podršku oligarha’

Za kraj se osvrnuo i na rusku agresiju nad Ukrajinom, ovog puta više bazirano na stanje u samoj Rusiji, gdje tvrdi da raste nezadovoljstvo mladih ljudi, poslovnog svijeta, a pitanje je i do kad će Vladimir Putin imati podršku oligarha.

”Sigurno da su počeli procesi u samoj Rusiji. Nikad u povijesti nakon Drugog svjetskog rata se nije dogodilo da evo jedna privatna vojska Prigožin i Wagner prijete aktualnom ministru odbrane Šojgu koji je jedan dan od bliskih suradnika Putina. Sama ta činjenica je najgore što se može u jednoj državi dogoditi”.

Možemo li reći da će Putinu presuditi upravo njegovi Rusi, glasilo je posljednje pitanje.

”U konačnici da”, zaključuje Granić.