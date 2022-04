PUTINOVI KRVAVI ‘USKRŠNJI POKLONI’ Rusi udaraju po Odesi, raste broj žrtava. Ukrajina: Ubijena dva ruska generala

Nastavlja se ruska invazija na Ukrajinu. Ukrajinski Volodomir Zelenski je objavio kako je napad na Ukrajinu tek početak i da Rusija planira napasti i druge zemlje. Usprkos objavama ruske vojske, britanske su obavještajne službe objavile kako se i dalje nastavljaju borbe oko lučkog grada Mariupolja. Ruski prorežimski medij jučer objavio, pa obrisao, da je u ratu poginulo preko 13.000 ruskih vojnika i da ih je još 7000 nestalo. EU je objavila plan za skidanje s ruske nafte i plina i ima devet molbi za građane. Pentagon je objavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, težak je 800 milijuna dolara.

17:00 Najmanje pet ubijenih u raketnom udaru na Odesu

Najmanje pet ljudi ubijeno je u udaru ruske rakete u Odesi, objavila je Ukrajina. Projektili su pogodili vojni objekt i dvije stambene zgrade u gradu, navodi se. Ukrajinski dužnosnici su rekli da su ruske snage ispalile najmanje šest krstarećih projektila, ali su većinu srušile ukrajinske snage.

#Ukraine 🇺🇦: for the first time since the start of the invasion Russian shelling hit a residential area of #Odesa, killing three civilians. pic.twitter.com/BQkmPy17ck

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 23, 2022