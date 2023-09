Putinova ‘Sotona’ je spremna: ‘Oružje sudnjeg dana’ u borbenoj pripravnosti

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Rusija je uvela u redovni sastav svojih oružanih snaga novi interkontinentalni balistički projektil Sarmat, rekao je Jurij Borisov, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos.

Sustav Sarmat može biti naoružan nuklearnim bojevim glavama.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin još je u lipnju rekao da će ta raketa uskoro biti spremna za raspoređivanje.





Smještena u podzemnim silosima, raketa može nositi do 15 nuklearnih bojevih glava, po ruskim dužnosnicima. No američki vojni dužnosnici procjenjuju da ih može nositi do deset.

Težak 208 tona, projektil ima domet 18.000 kilometara.

Sarmat će zamijeniti starije interkontinentalne balističke projektile iz 1980-ih.

Russia has put a #Sarmat intercontinental ballistic missile capable of carrying a nuclear warhead on alert, Russian state media reported, citing Roscosmos head Yuri Borisov. pic.twitter.com/53tBx04lC5





— KyivPost (@KyivPost) September 1, 2023

‘Sotona’ će natjerati neprijatelje Rusije da dobro razmisle’

Ruske oružane snage testirale su ga u travnju 2022. u regiji Pljeseck, oko 800 kilometara sjeverno od Moskve. Testni projektili pogodili su mete na Kamčatki.









Prilikom prvog testiranja balističke rakete Sarmat Putin rekao je da će ova raketa natjerati neprijatelje Rusije da zastanu i razmisle.

Opisujući ovu raketu, koja je nazvana ‘Sotona’ ili ‘oružje sudnjeg dana’, ruski predsjednik je rekao “kako je ona bez premca i da joj dugo neće biti ravne” u svijetu.

Amerikanci još bez puno komentara

Sjedinjene Države su primijetile značajan napredak ukrajinskih snaga na jugu blizu područja Zaporožja u posljednja 72 sata, rekao je u petak novinarima glasnogovornik Bijele kuće John Kirby.

Kirby je također rekao da nije u poziciji potvrditi izvješća da su ruske interkontinentalne balističke rakete Sarmat s nuklearnim kapacitetom stavljene na borbenu dužnost.