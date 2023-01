PUTINOVA ČESTITKA! Kijev zasule granate u ponoć, na dronu osvanula stravična poruka, raketirana i dječja bolnica

Autor: Dnevno.hr

Višestruke eksplozije odjeknule su u Kijevu i ostalim područjima Ukrajine jučer i tijekom noći. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a ukrajinski dužnosnici tvrdili su da Rusija sada namjerno gađa civile nastojeći stvoriti klimu straha i narušiti moral.

Eksplozije su se dogodile samo 36 sati nakon što je Rusija u četvrtak ispalila baražnu raketu kako bi oštetila objekte energetske infrastrukture.

Dron s jezivom porukom

Kijev je pogodio i dron koji je navodno na sebi imao ispisanu poruku “Sretna Nova godina”, javlja Kyiv Post prenoseći slike šefa kijevske policije.





Podsjetimo, brojne eksplozije čule su se u Kijevu i drugim mjestima diljem Ukrajine, a sirene za zračnu uzbunu zavijale su širom zemlje u prvih nekoliko sati nakon ponoći na Novu godinu.

Fragmenti projektila koje su uništili ukrajinski sustavi protuzračne obrane oštetili su automobil u središtu glavnog grada, ali preliminarno nije bilo ozlijeđenih niti žrtava, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

📸 This image shows the wreckage of one of the damaged #KamikazeDrones that attacked the capital last night. The drone had an inscription “#HappyNewYear” written on the body.

The pictures were published by Andriy Nebytov, the head of police in the Kyiv region. pic.twitter.com/4dMCvNYLH8 — KyivPost (@KyivPost) January 1, 2023

Gradska vojna uprava Kijeva priopćila je da su uništena 23 “zračna objekta” koje je lansirala Rusija. Napadi su uslijedili nekoliko minuta nakon novogodišnje poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kojoj je poželio pobjedu svojoj zemlji u ratu koji traje već 11 mjeseci i ne nazire mu se kraj.

Napadi su uslijedili nekoliko minuta nakon novogodišnje poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kojoj je poželio pobjedu svojoj zemlji u ratu koji traje već 11 mjeseci i ne nazire mu se kraj.









Eksplozije su se čule i nakon toga, bez izravnih izvješća o šteti, izvijestili su Reutersovi svjedoci. Bilo je i neslužbenih izvješća o eksplozijama u južnoj regiji Herson i sjevernoj regiji Žitomir.

Bombardirali dječju bolnicu

Bivša glasnogovornica Volodimira Zelenskog Julija Mendel na twitteru je podijelila fotografije za koje kaže da su iz regionalne dječje bolnice u Hersonu nakon što je bombardirana neposredno prije Nove godine. Navela je kako nitko nije ozlijeđen.

Department for infants of the Kherson Regional Children’s Hospital. The hospital where my mother works. A few minutes before the New Year, russians started shelling it. Nurses saved the children, no one was injured. Almost all other buildings are damaged. Russian army is sick. pic.twitter.com/VIPznZFyMb





— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 1, 2023

Savjetnik Zelenskog: Rusija pokušava ubiti što više civila u Ukrajini

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Mihajlo Podoljak kaže da Rusija više nema vojnih ciljeva i da pokušava ubiti što više civila.

Massive shelling of the downtown areas of large cities of 🇺🇦 on the night of Dec 31 to Jan 1 speaks of another change in the type of war.

Russia no longer has any military goals & is trying to kill as many civilians as possible and destroy more civilian facilities. A war to kill. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 1, 2023

Podoljak je na Twitteru napisao da granatiranje ukrajinskih područja u noći s 31. prosinca na 1. siječnja govori o još jednoj promjeni vrste rata.

Britanija obustavlja sav uvoz ruskog LNG-a