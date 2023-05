‘PUTINE, VIDIMO SE OPET!’ Najavljena nova prijetnja Rusiji, Amerikanci doznali nešto što ih brine: Ova skupina stoji iza napada na Kremlj?

Američki dužnosnici načuli su šuškanja među Ukrajincima koji se međusobno optužuju za napad dronom na Kremlj ranije ovog mjeseca, pridonoseći američkoj procjeni da je ukrajinska skupina možda odgovorna, rekli su CNN-u izvori upoznati s obavještajnim podacima.

Presretanje komunikacije uključivalo je neke članove ukrajinske vojske i obavještajne birokracije koji nagađaju da su ukrajinske snage za specijalne operacije izvele ovu akciju.

Sve ovo navelo je američke dužnosnike da razmotre mogućnost da ukrajinska skupina stoji iza incidenta 3. svibnja. Tog jutra dva drona doletjela su prema palači Kremlja i udarila u vrh zgrade.

Međutim, SAD nisu uspjele doći do konačnog zaključka o tome tko je odgovoran i samo procjenjuju, s malom pouzdanošću, da je ukrajinska skupina možda stajala iza incidenta, rekli su dužnosnici.

Amerikanci i dalje vjeruju da je malo vjerojatno da su visoki dužnosnici ukrajinske vlade, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, naredili napad ili znali za njega unaprijed.

U nedavnim američkim obavještajnim izvješćima procjenjuje se da su ruski dužnosnici privatno, kao i javno, špekulirali da Ukrajina stoji iza napada, što ih je navelo na vjerovanje da incident vjerojatno nije bila operacija pod lažnom zastavom koju je sponzorirala Rusija s namjerom da im se pruži povod za daljnju eskalaciju rata.

Kremlj je također napravio neke promjene na polju unutarnje sigurnosti, rekao je jedan izvor upoznat s obavještajnim podacima, odbijajući ulaziti u detalje. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov javno je nakon te epizode rekao da će protuzračna obrana grada biti pojačana.

Dronovi koji su udarili na Kremlj činili su se malima, s relativno malim teretom, što je vjerojatno razlog zašto nisu aktivirali rusku protuzračnu obranu, rekli su izvori za CNN. Nejasno je bi li imali dovoljan domet za let iz Ukrajine u Moskvu.

Ova bi nagađanja mogla zabrinuti Amerikance koji čitavo vrijeme slanje naprednog oružja Ukrajini uvjetuju korištenjem istog isključivo za obranu na području ratom pogođene zemlje, u strahu od šire eskalacije.

Rusija je demantirala izvješća o požaru u zgradi Ministarstva obrane u središtu Moskve, prema državnoj novinskoj agenciji TASS, nakon što je agencija citirala hitne službe da je požar izbio na balkonu.

“Požar je izbio na balkonu u zgradi Ministarstva obrane”, TASS je prvobitno citirao izvor iz hitne službe. Lokalni dužnosnici kasnije su rekli da u zgradi nije otkriven požar, izvijestio je TASS.

“Prisutnost požara nije potvrđena, budući da vatrogasne ekipe nisu otkrile požar po dolasku. Nema informacija ni o žrtvama”, citira TASS moskovsko Ministarstvo za izvanredne situacije.

Na videu koji je analizirao CNN vidi se dim oko zgrade Ministarstva obrane, a žena se čuje kako govori: “Miris paljevine je užasan.”

Unknown smoke near the Defense Ministry building in Moscow

Earlier, Russian media reported a fire on a balcony at the Defense Ministry building. However, the Ministry of Emergency Situations later stated that there was no fire in the ministry building.

The cause of the unknown… pic.twitter.com/Sw9nrOiLVQ

— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2023