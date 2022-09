‘PUTINA SU NATJERALI U RAT’ Moćni, stari prijatelj ga brani: ‘Izvršio je invaziju da zamjeni Zelenskog pristojnim ljudima’

Autor: M.P.

Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi branio je Vladimira Putina prije prijevremenih izbora u Italiji ove nedjelje, rekavši da je ruski predsjednik samo želio zamijeniti vladu Volodimira Zelenskog s “pristojnim ljudima”.

Tijekom intervjua za Rai1 u udarnom terminu, 85-godišnji čelnik Forza Italia rekao je da su Putina “rusko stanovništvo, njegova stranka, njegovi ministri natjerali da izmisli ovu specijalnu operaciju”.

Plan je, rekao je, bio da ruske trupe uđu “za tjedan dana kako bi zamijenile vladu Zelenskog vladom pristojnih ljudi”. Međutim, dodao je Berlusconi, “Rusi su naišli na neočekivan i nepredvidiv otpor ukrajinskih trupa, koje su tada bile hranjene oružjem svih vrsta”.





Nekad skijao s Putinom, sada se muči ostati dosljedan

Berlusconi, dugogodišnji Putinov prijatelj, imao je problema ostati dosljedan kada je u pitanju rat u Ukrajini. Podsjetimo, 2012. se Berlusconi, optužen za organizaciju razularenih ‘bunga bunga’ partija, u skijalištu kraj Sočija zabavljao s dvojicom ruskih lidera. Tadašnji predsjednik na odlasku Dmitri Medvedev, novoizabrani predsjednik Vladimir Putin i bivši talijanski premijer skijali su i uživali u snježnim radostima. Večerali su i pili vino te rado pozirali novinarima.

No, od 24. veljače i početka ruske invazije na Ukrajinu Berlusconi je imao problema s održavanjem dosljednog stajališta. U travnju je tako rekao da je “razočaran i tužan” zbog Putina. Mjesec dana kasnije rekao je da Europa treba “pokušati natjerati Ukrajince da prihvate Putinove zahtjeve”.

Ruski utjecaj na unutarnju politiku Italije bio je predmet zabrinutosti tijekom izborne kampanje jer će desničarska koalicija, koja uključuje Berlusconijevu Forza Italia, vjerojatno osvojiti većinu mjesta 25. rujna.

Berlusconi na TikToku vabi mlade glasače

Prvi put u talijanskoj povijesti mladi u dobi od 18 do 24 godine imaju puna glasačka prava na općim izborima 25. rujna, što znači da njihov glas nikad nije bio važniji. U skladu sa svojim imidžem ‘showmana’, bivši premijer Silvio Berlusconi predvodi nastojanja da ih osvoji putem TikToka, s video snimkama u kojima im se obraća smiješnim glasom, zbija šale i poigrava se svojim imidžem plejboja.

“Obraćam se onima od vas starijima od 18, da vas pitam da me upoznate sa svojim djevojkom? Nipošto! Pozivam vas da glasate 25. rujna i to da glasate za mene”, poručio je prošli tjedan 85-godišnji Berlusconi. Takvim šalama je dobio više od 2,5 milijuna lajkova na društvenoj mreži u manje od tri tjedna. Ali ne može se znati hoće li se to pretočiti i u glasove.

“Gledao sam Berlusconijeve video snimke na TikToku, ali zato što me nasmijavaju, a ne zato što želim glasati za njega”, rekao je Alessandro Males (20), srednjoškolac iz Milana koji ne misli izići na izbore. “Općenito, mislim da glasanje ne vodi do bilo kakvih promjena. Neovisno o tome tko je vlasti, za mene se ništa neće bitno promijeniti”, rekao je.









Desnica će vjerojatno preuzeti Italiju, Meloni ipak podržava slanje oružja Ukrajini

Talijanska desničarka Giorgia Meloni izgleda nezaustavljiva – sve ukazuje na to da će na izborima u nedjelju premoćno pobijediti, voditi prvu poslijeratnu krajnje desnu vladu u Italiji i postati njezinom prvom premijerkom. Iako su posljednje ankete provedene prije dva tjedna, jer ih po zakonu ne smije biti neposredno prije izbora, ništa ne ukazuje na moguću promjenu trenda.

Desničarska koalicija, koja uključuje Melonijine postfašiste ‘Braću Italije’, protuimigrantsku Ligu Mattea Salvinija i stranku ‘Forza Italia’ Silvija Berlusconija, po tim anketama trebala bi dobiti 46 posto glasova.

Na izborima 2018. Braća Italije dobila su nešto više od četiri posto glasova, a sada u anketama dobivaju 24 posto unatoč tome što politički potječu od Talijanskog socijalnog pokreta (MSI), koji su osnovale pristaše fašističkog diktatora Benita Mussolinija nakon Drugog svjetskog rata.









Desničarska koalicija obećava iznimno skupa rješenja za porast cijena energije i života, a nije objasnila kako to misli platiti. EU je predvidio gotovo 200 milijardi eura za postpandemijski oporavak Italije, koja ima drugi najveći državni dug u eurozoni.

Meloni (45), koja njeguje imidž izravne, odlučne osobe, rekla je da će tražiti ponovne pregovore o tom dogovoru, koji ovisi o provedbi reformi u Italiji. Meloni mami Talijane svojim motom “Bog, domovina i obitelj”, otimajući potporu nekoć popularnom Salviniju, koji je po analitičarima zapečatio svoju političku sudbinu neuspjelim pokušajem uzurpacije vlasti 2019. godine.

Desnica je duboko podijeljena zbog ruske invazije. Meloni podržava slanje oružja Ukrajini, a Salvini, dugogodišnji obožavatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina, protivi se sankcijama. S obzirom na prijateljske stavove Berlusconija prema Putinu, desnu koaliciju čeka mnogo teških razgovora.