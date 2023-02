PUTINA NI STALJINGRADSKA BITKA NE MOŽE SPASITI! ‘Ponovno nam prijete Hitlerovi nasljednici’: Ponesen emocijama ruski vođa sledio svijet

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Dana 2. veljače obilježena je 80. godišnjica završetka jedne od najvećih bitaka Drugoga svjetskog rata i najkrvavije bitke u ljudskoj povijesti – one staljingradske. Tada su se, naime, postrojbe njemačkog Wehrmachta – preciznije, čuvena 6. armija generala Friedricha Paulusa proslavljena još 1940. osvajanjem Francuske, i službeno predale lokalnom zapovjedništvu sovjetske Crvene armije usprkos zapovijedi Adolfa Hitlera da kapitulacija ne dolazi u obzir.

Bitka za Staljingrad počela je 23. kolovoza 1942., a u smrt je na kraju odvukla, prema ruskim izvorima – čak oko pola milijuna njemačkih i oko milijun i tristo tisuća sovjetskih vojnika, dok točan broj poginulih civila vjerojatno nikada neće biti utvrđen. Ta je bitka bila psihološka prekretnica jer je definitivno srušila mit o nepobjedivosti njemačke vojske koji je dotad vladao diljem Europe, ali i među sovjetskim stanovništvom s obzirom na to da je Wehrmacht prethodno došao gotovo do predgrađa Moskve u čuvenoj operaciji Tajfun – najvećoj u cijeloj povijesti – i bez obzira na to što je u njoj doživio poraz.

Jer s krvavim žrtvama i razaranjima staljingradske bitke jednostavno se ništa ne može usporediti. Možda još jedino gotovo trogodišnja opsada Lenjingrada u kojoj je poginulo oko 300.000 sovjetskih vojnika, a od gladi umrlo milijun stanovnika toga drugog po veličini ruskog grada. Troma sovjetska birokracija opsadu Lenjingrada nikada nije proglasila genocidom pa zato to upravo sada najavljuje da će učiniti ruski državni vrh.

Zanimljivo je da se završetak staljingradske bitke gotovo vremenski poklapa s dolaskom na vlast u Njemačkoj Adolfa Hitlera deset godina prije toga.





Povijest se ponavlja, kažu mnogi, pa se tako navedena obljetnica završetka staljingradske bitke čudnom igrom okolnosti na ironičan način “poigrala” zbivanjima i u aktualnom ukrajinskom ratu. Naime, na tamošnjim će se bojišnicama – nakon Wehrmachtovih tenkova Pantera i Tigrova, opet pojaviti suvremeni njemački tenkovi Leopardi koji će ubijati Ruse. Upravo na taj način ruski političari i mediji interpretiraju nedavnu odluku službenog Berlina da Kijevu isporuči svoje tenkove Leopard 2A6, a da ostalim državama koje ih imaju u sastavu svojih oružanih snaga da dozvolu da ih dostave Ukrajini.

Nove rakete

Ako je išta uspjelo dodatno motivirati Ruse u njihovoj želji za pobjedom u ukrajinskom ratu kojem se kraj ne nazire, onda je to sigurno ova odluka njemačke Vlade, usvojena, to ipak treba naglasiti, nakon burnih prepucavanja Berlina s njegovim saveznicima, kao i potresima na njemačkoj unutarnjoj političkoj pozornici – čak i u Vladinoj koaliciji. Razlog tog otpora predvođenog samim kancelarom Olafom Scholzom i više je nego razumljiv: snažna simbolika vezana uz gore opisane događaje iz Drugoga svjetskog rata i strah da se Njemačka ne nađe neposredno uključena u rusko-ukrajinski rat na strani Kijeva.

Naime, oni koji u Njemačkoj to trebaju znati, dobro znaju za čuvenu Hitlerovu zapovijed – za koju, naravno, znaju i Rusi. “Prije početka operacije Barbarossa, u objavi o vojnim sudovima ‘Kriegsgerichtsbarkeitserlass’ od 13. svibnja 1941. godine Hitler je odobrio svakom njemačkom časniku da prema svojoj prosudbi može odrediti strijeljanje bilo kojeg sovjetskog građanina ako procijeni da taj predstavlja prijetnju za njemačke snage, te je izričito propisao da će svaki njemački vojnik biti izuzet od kazne za kaznena djela koja – u suprotnosti s njemačkim zakonima – počini u Sovjetskom Savezu. Njemačke vojne snage su doista postupale izrazito brutalno, ubijajući i paleći na sve strane.”

Odobrenje za slanje njemačkih Leoparda Kijevu nedvojbeno je izvršeno pod američkim pritiskom, pri čemu se primarno nastojalo očuvati jedinstvo Zapada u pogledu daljnje pomoći Ukrajini – i, ne manje važno – potvrditi američko predvodništvo Zapada o kojem ne smije biti nikakvog propitivanja.

Međutim, neovisno o tome što njega, nakon brzog slamanja slabašnog njemačkog bunta, više nitko dugo neće dovoditi u pitanje, prošlog je tjedna stigla vijest iz Mađarske i Austrije kako te zemlje Ukrajini više neće slati nikakvo oružje. S druge strane, Grčka, koja nakon Njemačke u sastavu svoje vojske ima najviše Leoparda, izjavila je kako te tenkove neće slati Ukrajini jer bi joj mogli trebati u eventualnom sukobu s Turskom koji se ne može isključiti.

Borba do kraja

Ali dok je god Bidenove administracije, Kijev se ipak ne bi trebao brinuti za oružje, neovisno o tome što mu je zasad sam Biden onemogućio isporuke američkih zrakoplova F-16, a što su odmah potom kao mogućnost odbacile i Njemačka, Poljska i Velika Britanija. Naime, kako doznaje Reuters, SAD je već odobrio novi paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan više od dvije milijarde dolara. On bi, kao novost, trebao uključivati i rakete s još većim dometom od onih koje su dosad isporučivane i koje su dosezale 80 kilometara. Nove bi mogle dosezati do 150 kilometara.









Ukrajinski rat odvijat će se svojom logikom, ali će prije ili poslije završiti za pregovaračkim stolom.

Sjedinjenim Državama nisu bitne konačne ukrajinske granice koje će se pregovorima formirati, već im je najvažnije da ne dođe do njezine “demilitarizacije” i “denacifikacije”, tj. da Ukrajina u onom obliku u kojem se to dogovori, nastavi postojati unutar interesne sfere Zapada. Pritom je najvažnije za promjenu granica pridobiti službeni Kijev. Naime, početni, strahom nakon ruske invazije izazvani pregovarački pragmatizam i spremnost na ustupke Volodimira Zelenskog u međuvremenu je zamijenio njegov moralno opravdani maksimalizam, koji, međutim, u sebi nosi i velike rizike u slučaju za Ukrajinu negativnog scenarija na bojnom polju kojeg više ne isključuju ni brojni zapadni analitičari.

To su ključne pretpostavke koje će se morati uzimati u obzir ako se bude željelo dugoročno rješenje sukoba, a odnose se prije svega na Moskvu i Washington. Ako se oni dogovore, svi će se tomu prije ili poslije morati prilagoditi.

Zasad to još izgleda vrlo daleko. O tome svjedoče i riječi zapovjednika Združenog stožera američke vojske, generala Marka Milleya, sa sastanka država sponzora Ukrajine 20. siječnja, gdje on kaže kako je Bidenov prvi i najvažniji zadatak “podržavati i provoditi međunarodni poredak temeljen na pravilima” protiv zemlje s jedinstvenom nuklearnom sposobnošću “bez ulaska u Treći svjetski rat”.









Crvena crta

Pritom je Milley predložio četiri moguća odgovora: ne izazivati kinetička neprijateljstva između američke vojske ili NATO-a s Rusijom; ograničiti sukob unutar geografskih granica Ukrajine; ojačati i održati jedinstvo NATO-a; i osnažiti Ukrajinu i osigurati joj sredstva za borbu.

Međutim, ograničiti sukob postaje sve teže s obzirom na to da je Biden po svim navedenim točkama već došao do tzv. crvenih crta, pa čak ih i “nagazio”. Na to je još krajem godine upozorio ruski šef diplomacije Sergej Lavrov rekavši kako se NATO opasno približava neposrednom sukobu s Rusijom i Trećem svjetskom ratu, a u međuvremenu je uslijedila odluka o slanju zapadnih tenkova Kijevu, što je i sam Zapad ranije odbacivao i smatrao visokorizičnim za eskalaciju.

Bidenova intencija sada je, prema brojnim utjecajnim američkim analitičarima, zapravo provedba taktike “eskalacije radi deeskalacije”. Njome se želi izvršiti dodatni pritisak na Moskvu jačanjem ukrajinskih snaga i izazvati strah koji bi je onda konačno prisilio na politički dogovor, ali pod zapadnim uvjetima. Pritom nitko od tih analitičara više-manje ni ne spominje ruske uvjete.

Međutim, problem je s tom strategijom to što zapravo nema “plana B” ako ne uspije, tj. ako Ukrajina ne bude u mogućnosti ostvariti uspjeh na bojnom polju ili, još gore, ako njezina vojska doživi poraze. Ili pak ako ruski državni vrh ne iskaže očekivani strah i ako se odluči za dugotrajni nastavak rata.

Znači li to onda da će Zapad morati priznati svoj poraz ili da će, u suprotnom, morati pokrenuti Treći svjetski rat svojim neposrednim sukobom s Rusima, na što upozorava američki general Mark Milley kao za Bidena nedopustivo? Sve su to krajnje važna pitanja na koja nitko ne može dati odgovor.

Jer, da se opet vratim na sam početak teksta, Putin je u svom prošlotjednom govoru u Volgogradu, bivšem Staljingradu, u spomen-muzeju opet izrekao nešto što je snažno odjeknulo svijetom. Iako je nedvojbeno bio ponesen emocijama, Putin je govor čitao, tj. bio je pripremljen ranije, kada su emocije još sigurno bile “pod kontrolom”. Tako je rekao da onaj tko uvlači Njemačku u rat s Rusijom i očekuje pobjedu ne razumije da će takav rat s ruskom stranom biti drugačiji.

Globalni sukob

“Nevjerojatno je, ali njemački tenkovi Leopard, na kojima su iscrtani križevi, ponovno nam prijete. I još jednom, Hitlerovi nasljednici žele se boriti s Rusijom na ukrajinskom tlu. … Oni koji uvlače europske zemlje, među njima Njemačku, u novi rat protiv Rusije i to neodgovorno prikazuju kao gotov čin i oni koji misle da će pobijediti Rusiju na bojnom polju, očito ne razumiju da će suvremeno ratovanje s Rusijom biti potpuno drukčije”, rekao je Putin podsjetivši na staljingradsku bitku kao na simbol “neuništivosti našeg naroda”. “Mi ne šaljemo naše tenkove na njihovu granicu, ali imamo čime uzvratiti, i to neće ostati na uporabi oklopnih vozila”, rekao je Putin, nedvojbeno aludirajući na nuklearno oružje.

Nimalo nije čudno što je sutradan glasnogovornik njemačke Vlade Steffen Hebestreit izjavio kako kancelar Scholz idućih tjedana namjerava telefonirati ruskom predsjedniku Putinu neovisno o brojnim različitim političkim pogledima i stavovima.

Zanimljivo je naglasiti kako se proteklih tjedana vidljivo mijenja, čak i u američkim liberalnim medijima, narativ o dugotrajnom ratu u Ukrajini kao poželjnom za SAD i Zapad s obzirom na to da bi trebao potpuno iscrpiti Rusiju uz dodatne moguće političke posljedice za Putina i zemlju u cjelini. Može se vrlo lako dogoditi da na taj način Putin, osim Ukrajine, “demilitarizira” i sam NATO. Štoviše, sada se otvoreno navodi kako dugotrajni rat može više koristiti Rusiji zbog njezinih golemih resursa, dok Zapadu može prouzročiti još veće štete s obzirom na vrlo složene ekonomske probleme i visoku inflaciju.

U tom je smislu zanimljiva i prošlotjedna korekcija prognoze MMF-a o rastu gospodarstava, gdje se za Rusiju za 2023. prognozira rast veći od 2 posto, a u 2024. još i veći. Taj je rast bio pozitivan i u prošloj godini, usprkos “totalnim” sankcijama, a očito je kako se sada procjenjuje da od njihova razornog utjecaja neće biti ništa, odnosno da je Moskva uspjela amortizirati snažan sankcijski udar, ali i izvršiti bolnu transformaciju svoje ekonomije i tržišta sa zapada na geopolitički istok.

Promjena narativa

Zapad je podcijenio Rusiju ništa manje nego što je Rusija podcijenila Ukrajinu uoči vojne invazije. I jedno i drugo predstavljaju potpune promašaje njihovih obavještajnih struktura i analitičara stratega. Promašaje zbog kojih i jedna i druga strana sada grozničavo traže najbezbolnije načine da se iz svega ovoga izvuku, jer je svima jasno kako u ovom slučaju ne može biti one da će “vuk biti sit, a koze na broju”. Drugim riječima, neće biti ništa od holivudskih “hepienda”, gdje svi na kraju uvijek moraju biti sretni. Negativne posljedice svojih odluka morat će još dugo žeti i Zapad i Rusija, a o Ukrajini da i ne govorimo.

O ruskim podbačajima na vojnom polju i promašenim strategijama već je puno pisano. Zapadni promašaji tek sada izlaze na vidjelo. I to u sve manje stidljivom obliku.

Tako je jedan od najzanimljivijih tekstova na sličnu temu koji su se u međuvremenu pojavili onaj britanskog The Economista, koji se odnosi na rast ruskog izvoza nafte usprkos naftnom embargu Zapada.

U tekstu od 29. siječnja pod naslovom “Kako Rusija izbjegava naftne sankcije u industrijskim razmjerima”, između ostalih zanimljivih stvari The Economist navodi i sljedeće: “Ruski izvoz pretrpio je ozbiljan udarac od ‘prve paljbe’ Europe u prosincu. No, dva mjeseca poslije već se vratio na razinu koja je posljednji put zabilježena u lipnju. Količina nafte morem – koja ima tendenciju rasta kada je tržište u problemima – vratila se na normalnu razinu. Kao što se i očekivalo, Kina i Indija uzimaju većinu barela pod embargom. Ali pojavila se još jedna neočekivana okolnost: volumen tereta nepoznatog smjera naglo se povećao. Ruska nafta, koju je nekada bilo lako pratiti, sada putuje kroz više ‘sjenovitih’ kanala.”

S druge strane, britanski Financial Times i američki POLITICO prošlog su tjedna pisali kako mnoge zapadne tvrtke i dalje nastavljaju poslovati u Rusiji kao da se ništa nije dogodilo. Tako FT u tekstu Anne-Sylvaine Chassany navodi kako je “krajem prošle godine, manje od 9 posto od 1404 iz EU-a i G7 tvrtki napustilo Rusiju nakon što su trupe ušle u Ukrajinu”… “Osim toga, neki su vođe voljeli žonglirati moralnim argumentima. Pitaju se što je gore: nastaviti plaćati porez u Rusiji kao da se ništa nije dogodilo ili joj ostaviti imovinu vrijednu milijarde dolara, koja će zauzvrat otići na financiranje ratnih napora?”

Korejska podrška

“Taj argument inače koriste konkurenti protiv francuske banke Société Générale, koja ne samo da je prodala svoj udio u Rosbanku tvrtki prokremaljskog milijardera Vladimira Potanjina, koji je kasnije završio na američkoj listi sankcija, nego je pretrpjela gubitak od 3,1 mlrd. eura u procesu.”

Sve su ovo problemi Zapada, a da oni pravi – s Kinom, zapravo još nisu ni počeli. Pritom su kinesko gospodarstvo i globalni ekonomski utjecaj nemjerljivo veći od ruskih.

A Sjedinjene Države upravo otvaraju, osim s Rusijom – i nova dva globalna fronta: onaj dalekoistočni, protiv Kine; i bliskoistočni, protiv Irana.

Otvaranje prvog simbolizirali su prošlotjedni posjeti glavnog tajnika NATO-saveza Jensa Stoltenberga i američkog ministra obrane Lloyda Austina Južnoj Koreji i Japanu. U oba je slučaja zatražena nedvojbena potpora američkim sigurnosnim i ostalim vizijama svijeta. Od Seula je Stoltenberg zatražio oružje za Ukrajinu i priključenje “azijskom NATO-u”, dok je Austin tražio njegovu jasnu protukinesku i proturusku orijentaciju, navodeći pritom kako će mu SAD pružiti svu moguću zaštitu, uključujući i onu nuklearnim oružjem u slučaju agresije Sjeverne Koreje.

Naime, iako se Seul brzo priključio zapadnim osudama Rusije nakon invazije, njegove tvrtke uglavnom ne prekidaju unosne poslove s tom zemljom, prije svega u automobilskoj i brodograđevnoj sferi. S druge strane, Kina je za Južnu Koreju daleko najveći trgovinski partner i u sferi visoke tehnologije, a Seul, ionako nervoznu Sjevernu Koreju, ne želi dodatno provocirati razmještajem novih američkih baza i suvremenog naoružanja na svom teritoriju.

Peking na sve ovo gleda sa sve većom zabrinutošću i to ne krije, odašiljući sve češća upozorenja Washingtonu da je za Kinu neprihvatljivo pretvaranje regije u “azijsku Ukrajinu”, a NATO poziva da se vrati kući jer ni u Europi “nije sposoban jamčiti sigurnost”.

Jačanje mornarice

Ništa čudno za ovaj stav Pekinga. Pentagon je prethodno Kinu nazvao “trajnom prijetnjom” američkoj vojsci. Prema njegovu izvješću o vojnoj snazi Kine za 2022., objavljenom u studenome, kineska ratna mornarica nadmašila je američku mornaricu još oko 2020. i trenutačno ima oko 340 ratnih brodova. A upravo je pomorska flota ključ projiciranja američke sile i interesa na globalnoj razini.

Treći front Washington otvara prema Iranu. Ondje su prošlog tjedna najvjerojatnije izraelski dronovi izvršili napad na vojnoindustrijski kompleks iranske vojske u Isfahanu u kojem se proizvode suvremeni raketni sustavi. Izrael napade sličnog tipa ponekad vrši demonstrativno, a ponekad tajno. Ali neovisno o tome, jasno je kako nisu izvedeni bez koordinacije sa SAD-om, o čemu pišu i brojni arapski mediji. Uostalom, nekoliko dana ranije u tijeku su bile izraelsko-američke vojne vježbe upravo na temu suprotstavljanja Iranu, a završile su 27. siječnja. Napad na iransko postrojenje u Isfahanu izvršen je 28. siječnja.

Poruka Washingtona Teheranu, dakle, i više je nego jasno upućena: iza ovoga ne stoji samo Izrael pa i ne pomišljajte na bilo kakvu odmazdu prema toj zemlji, već razmislite o svojim vanjskopolitičkim potezima.

A tu Washington, u prvome redu, s velikom nervozom gleda na iransko-rusko vojno približavanje u formatu koji bi, s obzirom na globalne geopolitičke okolnosti, relativno brzo mogao prijeći u sferu strateške suradnje. O tome dovoljno svjedoče i iranske isporuke vojnih dronova Rusiji za borbu protiv Ukrajine, ali i prve nedavne potvrde Teherana da će Rusija uskoro početi s isporukama Iranu svojih suvremenih zrakoplova Su-35 4++ generacije.

Teheran je očito svjestan ozbiljnosti američkih upozorenja te u svojoj osudi Izraela nije bio histeričan, već odmjeren, ograničivši se na izjavu kako Iran zadržava pravo odgovoriti Izraelu na način i kada to njemu bude odgovaralo.

Neće odustati

Međutim, kada je riječ o zahuktaloj vojnoj i ekonomskoj suradnji s Moskvom, stvari nikako ne stoje tako jednostavno i od toga ni Teheran ni Moskva sigurno neće tako lako odustati.

Tim više što je tu itekako u igri i sveprisutna Kina – pa mnogi već i na zapadu govore o moćnom azijskom trojnom paktu koji bi se trebao suprotstaviti trojnom paktu SAD – EU – Japan. Indija će, prema svemu sudeći, u toj velikoj igri ostati izvan – bit će formalni američki sigurnosni partner kroz format Quad i istodobni veliki ekonomski partner i Rusiji i Iranu, a od ove prve će i dalje kupovati i oružje i naftu.

Razlozi su puno dublji od jednog špijunskog balona

Američki državni tajnik Antony Blinken odgodio je planirani put u Peking. Razlog je, navodno, izvjesni kineski balon visoko iznad teritorija SAD-a koji bi se mogao baviti “špijunažom”. Prilično bizarno s obzirom na Blinkenove i Bidenove planove s Kinom vezane uz normalizaciju odnosa u onim sferama koje su od zajedničkih interesa.

Razlozi su vjerojatno puno dublji od jednog balona i prije svega se kriju u nepopustljivosti Pekinga vezano uz zaštitu njegovih nacionalnih interesa. Peking je očito odlučio prednost dati upravo njima u odnosu na ekonomske interese kroz suradnju sa SAD-om – ma koliko ona unosna bila. Uostalom, nešto slično su već učinili i SAD i EU u odnosu na Rusiju – stavljajući geopolitiku iznad unosne ekonomske suradnje koju su naprasno prekinuli, nerijetko i na vlastitu štetu.

Stoga bi Blinkenov posjet Pekingu u ovim okolnostima bio promašaj. Pritom bi ga američki suparnici sigurno prikazali kao poraz Washingtona, a ovomu takvo nešto sada najmanje treba.

Američko-kineski odnosi ubrzano klize prema slobodnom padu – prema scenariju američko-ruskih. Svjesno puštene “zloduhe iz boce” arogantna politika sve manje uspijeva kontrolirati, i ako uskoro sama ne spozna kako nije svemoćna – ovaj svijet neće završiti dobro.

Rusi žele ono što su osvojili i da ih se ostavi na miru

Rusija ultimativno zahtijeva dobivanje zapadnih “armiranobetonskih” strateških sigurnosnih jamstava za sebe i kategorički neće dopustiti da se na pregovarački stol stavi pitanje o ukrajinskim teritorijima anektiranima u sastav RF-a u listopadu prošle godine, a o Krimu da se i ne govori. Upravo je to prošloga tjedna rekao zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov zadužen za sektor odnosa sa SAD-om. Rjabkov je izjavio kako Rusija od Zapada, nakon dobivanja sigurnosnih jamstava, više “ne treba ništa osim da je ostavi na miru”. Drugim riječima, Moskvi je neprihvatljivo “zamrzavanje” stanja na terenu bez čvrstog sporazuma jer bi, kako smatra, nakon ekonomskog i vojnog oporavka Zapad opet vrlo lako mogao “odmrznuti” sukob. Osim toga, zamrzavanje sukoba Rusiji ne bi omogućilo potpuno fokusiranje na Istok, nego bi je prisililo na stalno praćenje stanja duž granice sa sebi neprijateljskom Ukrajinom.