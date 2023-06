Putina je uhvatila panika: Sada u očaju nudi atomske bombe svima koji to žele

Prijetnjama nuklearnim oružjem, odnosno javno objavljenom odlukom o raspoređivanju nestrateškog nuklearnog oružja u Bjelorusiji Kremlj pokušava širiti nuklearnu histeriju kao oblik pritiska na Ukrajinu i na saveznike koji joj pomažu. No Rusija cilja i na nešto mnogo značajnije i ozbiljnije – na pokretanje vala proliferacije nuklearnog oružja i drugih oružja masovnog uništenja koji će se teško moći tek tako zaustaviti.

Riječ je o još jednom, možda i ključnom, dosad zanemarenom, ali i sve očitijem aspektu Putinova poigravanja nestrateškim nuklearnim oružjem – otvorenom prijetnjom njegova širenja u smjerovima i prema subjektima koji odgovaraju Moskvi, ali i prema svim ostalim rastućim srednje snažnim silama koje igraju sve veću ulogu na međunarodnoj pozornici, kao što je primjerice Saudijska Arabija, i kojima bi nuklearno oružje dalo veću moć i utjecaj u međunarodnoj zajednici, kao i manju ovisnost o SAD-u i Zapadu, što je uostalom i cilj stvaranja multipolarnog globalnog poretka koji zagovaraju Rusija i Kina.

Odluku o raspoređivanju taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji, prema izvješćima projektila Iskander, Moskva opravdava rasporedom američkog nuklearnog oružja u savezničkim državama, prije svega u Njemačkoj, a Lukašenko kao primatelj ruskog nuklearnog naoružanja medijski ga reklamira u stilu – ali to nije sve, i vi možete dobiti nuklearno oružje ako nam se pridružite.





Otvoreni poziv

To ukazuje na to da je riječ tek o početku mnogo šire igre praktički ilegalnog nuklearnog dijeljenja protivnog međunarodnom ugovoru o neširenju nuklearnog naoružanja (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), koji je stupio na snagu davne 1970.

Raspored američkog nuklearnog oružja u savezničkim državama na koje se Kremlj poziva opravdavajući svoje poteze izvršen je, naime, puno prije stupanja na snagu ugovora o zabrani širenja nuklearnog oružja.

Lukašenko, pozivajući ostale države na pridruživanje nekakvom novom ruskom bloku i nuklearnom klubu, govori točno ono što mu Moskva kaže, a u svome izričaju bio je više nego jasan. U intervjuu od 28. svibnja Lukašenko je, komentirajući odluku o raspoređivanju ruskog taktičkog nuklearnog oružja u svojoj zemlji, rekao da bi “nuklearnog oružja moglo biti za sve koji to žele”. “Nitko nema ništa protiv toga da primjerice Kazahstan i druge države imaju odnose kakve mi imamo s Ruskom Federacijom. Ako je netko zabrinut za svoju sigurnost, stvar je vrlo jednostavna – pridružite se zajednici Bjelorusije i Rusije. Bit će nuklearnog oružja za sve”, zaključuje Lukašenko.

Ovo što je izrečeno nije nikakva šala niti nastup poludjelog autokrata, nego je precizni izraz onoga što Moskva i Peking u sklopu svoje velike strategije stvaranja multipolarnog svjetskog poretka upravo i žele postići.

Izjava Lukašenka implicitno sugerira da bi nuklearno oružje ruskog porijekla moglo završiti kod bilo koje države koja se nalazi pod pritiskom Zapada, uključujući, dakako, i Iran. Zapravo je bjeloruski predsjednik, spominjući manje-više bez opravdanog razloga Kazahstan, ciljao na države kao što su Iran, s kojim, uostalom, Rusija ima razgranatu vojnu suradnju. Iran je praktički uključen u ratne napore Rusije u Ukrajini isporukama naoružanja, streljiva i velikog broja relativno jeftinih dronova, a zauzvrat od Rusije prema Iranu teče prava rijeka ruskog naoružanja koje je potrebno njemu, uključujući i borbene avione i protuzračne raketne i topničke sustave.

Nasilna transformacija

Razbijanje statusa quo u nuklearnom naoružanju jedan je od važnjih ciljeva pokušaja rušenja globalnog međunarodnog poretka utemeljenog, prema ocjeni Moskve i Pekinga, na unipolarnoj strukturi svijeta i dominaciji SAD-a i Zapada. Ruski rat u Ukrajini pokrenut je prema zajedničkom rusko-kineskom strateškom planu i u funkciji je šireg zajedničkog projekta nasilne transformacije unipolarnog poretka u multipolarni.









Taj projekt uključuje ne samo rušenje političke, ekonomske i vojne moći Zapada na globalnom planu nego – sada je sve očitije – i rušenje nuklearne ekskluzivnosti Zapada na globalnoj razini. Erozija moći Zapada ne može se postići izravnim udarcima, ali se prema prosudbi Moskve i Pekinga može izvršavati postupno i potezima na svim frontovima.

Multipolarni sustav međunarodnih odnosa kakav zagovaraju Kina i Rusija postiže se nedvojbeno i širenjem posjedovanja nuklearnog naoružanja i time stvaranja multipolarnosti nuklearne moći na globalnoj razini. To je dosad potpuno zanemaren aspekt zajedničkog djelovanja Rusije i Kine na promjeni međunarodnoga poretka, pri čemu je ruski rat u Ukrajini jedan od ključnih instrumenata, inicijalna kapsula eksplozije promjena, a usporedne naznake namjera širenja nuklearnog oružja ukazuju na drugi opasni instrument kinesko-ruske agende.

Jednostavnije rečeno, što veći broj država bude posjedovao nuklearno oružje, prema procjeni Moskve i Pekinga, to će više opadati i moć i utjecaj protivnika, SAD-a i Zapada u cjelini, jer će veći broj država zadobiti novu nekonvencionalnu vojnu moć. One se dosad nisu mogle preko svojih ekonomskih i konvencionalnih vojnih mogućnosti pomaknuti na hijerarhijskoj piramidi vladavine svijetom, ali će njihovo pribavljanje nuklearnog oružja tu situaciju iz korijena promijeniti.









Pad moći

Nedvojbeno, pokušat će se postići i multipolarnost nuklearne moći, što kao dio strategije Rusije i Kine dosad nije bilo jasno vidljivo, i postat će važan gradivni materijal izgradnje cjelovitog multipolarnog poretka međunarodnih odnosa.

Dakako, degradirat će se i nuklearna ekskluzivnost Rusije i Kine ako se plan proliferacije nuklearnog oružja pokaže uspješnim, no procjena je da širenje država posjednika nuklearnog oružja u raznim varijantama posjedovanja, ili kao vlasnika ili kao sudionika u takozvanom nuklearnom dijeljenju, u mnogo većoj mjeri šteti onoj strani koja trenutno globalno dominira nego onima koji tu dominaciju žele okončati. Osim toga, najopasniji ruski i kineski protivnici već imaju nuklearno oružje i širenje ne može bitno pogoršati ruske i kineske pozicije.

No širenje nuklearne prijetnje Moskvi bi se s druge strane moglo obiti o glavu jer će pokrenuti i Ukrajinu, ako već i nije, u potragu za nuklearnim oružjem, slagao se s tim Zapad ili ne, i sigurno će ga na kraju pribaviti.

Rat u Europi, geopolitički ključnom dijelu svijeta, odakle su uvijek pokretane globalne promjene, i na dobro i na zlo, pa i svjetski ratovi, neizbježno će uz već pokrenute utrke u konvencionalnom naoružanju pokrenuti i utrku za pribavljanjem nuklearnog oružja. Rat u Europi multiplicira volju država za pribavljanje nuklearnog oružja, koja je postojala i prije, ali nastavak rata koji će očito dugo trajati u geopolitički ključnom dijelu svijeta pokrenut će i cunami utrke u pribavljanju oružja masovnog uništenja.

Iskustva rata u Ukrajini potvrđuju nepobitnu činjenicu koja govori da Ukrajina, da je imala na raspolaganju nuklearno oružje, nikada ne bi bila napadnuta niti bi se Rusija odlučila na agresiju punog opsega protiv nje bez nuklearnog potencijalna kojim raspolaže. Diljem svijeta te činjenice lebde nad glavama političara i stratega pa će one države koje već nisu pod nečijim nuklearnim kišobranom pohrliti u potragu za vlastitim nuklearnim oružjem.

Opasna igra

Kako najavljuje Lukašenko – kojega treba ozbiljno shvatiti jer ono što govori ne bi govorio bez suglasnosti Moskve – ima dovoljno nuklearnog oružja za sve koji ga žele i ne moraju se uopće više mučiti s vlastitim razvojem, švercanjem komponenti postrojenja za proizvodnju nuklearnog goriva, sirovina koje su sve pod strogim nadzorom, nego se mogu jednostavno pridružiti Rusiji i dobit će ga na raspolaganje.

Prema Lukašenku, moguća je i kupnja na svojevrsni leasing. Potencijalni novi posjednici u takvim slučajevima izravnog transfera mogu se pred međunarodnom zajednicom pravdati kako oni zapravo nisu vlasnici nego samo korisnici, odnosno potencijalni korisnici u slučaju ratnog sukoba. U svakom slučaju, nekontrolirani transfer iz Rusije bez potrebe domaćega razvoja proširit će krug država koje raspolažu nuklearnim oružjem, dakako, ako se ruski i kineski plan proliferacije i ostvari.

No ako Rusija postavlja nuklearno oružje u Bjelorusiji bez ikakvih pretjeranih problema i njegove ključeve može pod potpuno netransparentnim uvjetima predati Lukašenku, onda bez ikakve dvojbe nuklearno oružje na taj način može nastaviti postavljati gdje god to od nje netko zatraži, odnosno gdje Moskva zamoli državnog čelnika s pištoljem na sljepoočnici da zatraži rusku pomoć. A ima dovoljno i onih koji bi se sami bez ikakvog pritiska javili za raspored ruskog nuklearnog oružja na svome teritoriju. Tko, uostalom, može isključiti mogućnost da Rusija nuklearno oružje sutra ili prekosutra rasporedi i u Iranu.

Od početka invazije na Ukrajinu Rusija širi prijetnju nuklearnim oružjem.

Dijelom je sračunata na zastrašivanje javnosti saveznika Ukrajine kako bi se zaustavio ili otežao priljev vojne pomoći za Kijev, ali u cijeloj priči o prijetnji ruskog taktičkog nuklearnog oružja ima puno više prikrivenih ciljeva, od kojih je jedan i postizanje multipolarnosti nuklearnog naoružanja, koliko god to na prvi pogled zvučalo suludo.

Zastrašivanje javnosti

Ništa manje suludo nije djelovala ni mogućnost ruske invazije na Ukrajinu i za mnoge je bila potpuno nezamisliva. Ali tog 24. veljače 2022., koji će ostati duboko urezan u povjesnicu Europe, ruska invazija na Ukrajinu ipak je izvršena. Računica širenja nuklearnog oružja je jednostavna – što se veći broj država nesklonih potpunom suglasju s američkom i zapadnom politikom dočepa nuklearnog oružja, to će biti veća njihova ukupna sposobnost otpora prema američkim i zapadnim utjecajima.

Ovaj dosad prikriveni motiv ruskih prijetnji taktičkim nuklearnim oružjem objašnjava u velikoj mjeri i rusku galamu oko nuklearnog oružja jer je posve jasno da sama uporaba taktičkog nuklearnog oružja Rusiji ne bi donijela velike koristi.

Prema procjeni američkog think-tanka specijaliziranog za američku vanjsku politiku The Council on Foreign Relations (CFR), iz studenoga prošle godine, Rusija bi upotrijebila nuklearno oružje na tri načina. Prvi način bilo bi aktiviranje nuklearnog uređaja u svrhu upozorenja u uvjetima koji bi odgovarali nuklearnom pokusu, čime bi se demonstrirala odlučnost za upotrebu nuklearnog potencijala. Druga opcija u kojoj bi prema CFR-u Rusija upotrijebila nuklearno oružje taktičke i operativne namjene bila bi na samom bojnom polju protiv ukrajinske vojske ili energetske infrastrukture u pokušaju da se oslabi volja države za obranu i degradira ukrajinska vojna sposobnost.

U ovom slučaju bi se koristilo za uništenje ukrajinskih borbenih postrojbi, ali i za stvaranje nuklearno zagađenog pojasa između svojih i ukrajinskih linija. Treća opcija u kojoj bi ga mogla koristiti je terorističko gađanje civilnog stanovništva, odnosno velikih ukrajinskih gradova.

No činjenica je da ni u jednom od tih slučajeva Rusija ne bi dobila ništa, odnosno cijena koju bi za to platila bila bi višestruko veća od koristi koju bi izvukla.

Teroristički napad

Potpuno je jasno da upotreba taktičkog nuklearnog oružja u ratu protiv Ukrajine Rusiji ne bi donijela koristi. U bilo kojoj opciji korištenja rizici bi bili nerazmjerni postignutim učincima.

U skladu s takvom realnom i racionalnom procjenom, rusko raspoređivanje nuklearnog oružja u Bjelorusiji i Lukašenkovo upadljivo reklamiranje daljnje proliferacije ruskog nuklearnog oružja može se sagledati u sasvim drugačijem svjetlu i sasvim drugačijim ciljevima nego što je to goli pritisak na Ukrajinu i saveznike.

Riječ je o najavi pokušaja stvaranja multipolarnog nuklearnog svijeta ili, preciznije rečeno, svijeta multipolarne nuklearne moći. Lukašenko je hotimice i u dogovoru s Moskvom svojim pozivanjem ostalih u ruski nuklearni klub razotkrio opasnu agendu, mnogo opasniju od svega čime se dosad objašnjavala ruska prijetnja nuklearnim naoružanjem, a to je nuklearna multipolarnost koja se pokušava postići.

Saudijci su već nabavili rakete koje mogu nositi nuklearne glave

Prije svih, utrku će povesti nove rastuće takozvane srednje sile kao što su Saudijska Arabija, koja odavno pokazuje interes za pribavljanje nuklearnog naoružanja, a u svom arsenalu već ima kineske balističke projektile koje mogu nositi nuklearne bojne glave, zatim Iran, Turska, Brazil, Južna Koreja u kojoj se sve češće u javnim raspravama spominje potreba nuklearnog pariteta prema Sjevernoj Koreji opremljenoj nuklearnim potencijalom u početnoj fazi razvoja. Time će se njihova pozicija prema SAD-u i Zapadu u cjelini ojačati i ubrzat će se njihov uspon na ljestvici moći i utjecaja kako na regionalnoj tako i na svjetskoj razini.

Zapad svojedobno nije želio ni da Pakistan, pa ni Indija imaju nuklearno oružje pa su ga one ipak pribavile. Danas kada su Europa i svijet u novom ratu koji prijeti eskalacijom na globalnoj razini i koji već sada kaskadno eskalira i po intenzitetu i po prostoru na kojem se vodi i uključenosti država koje podržavaju jednu ili drugu stranu u sukobu, tko god može, zubima će se, ako treba, trgati da pribavi oružje koje mu objektivno jedino u suvremenom svijetu osigurava jamstvo opstanka i mogućnosti projekcije svojih interesa neovisnih o drugim silama na međunarodnoj sceni. Iako je danas kontrola liferacije nuklearnog oružja odnosno komponenti za njegov razvoj vrlo čvrsta, narasla volja država koje žele pribaviti to oružje neizbježno će probiti postavljene barijere.

Upotreba nuklearnog oružja zauvijek bi uništila Rusiju

Prema doktoru Robertu Kellyju, profesoru međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Pusanu u Južnoj Koreji, ne postoji isplativ scenarij za upotrebu ruskog nuklearnog oružja na taktičkoj i operativnoj razini. U svome članku za 19fortyfive od 27. svibnja Robert Kelly analizira razloge zbog kojih ruska upotreba nestrateškog nuklearnog naoružanja ne bi bila učinkovita.

U članku prije svega navodi: “Ne postoji neki veliki rentabilni ukrajinski vojni cilj na bojnom polju koji bi opravdao toliku neselektivnu silu. Svaka uporaba na ukrajinskom bojištu gotovo bi sigurno ugrozila i ruske vojnike. U 1. svjetskom ratu bojni otrovi su imali velik problem. Promjena smjera vjetra otpuhala bi plin natrag na linije onoga koji ga je upotrijebio… Slično tomu, ruske trupe bi morale napredovati u prostor ozračen i zagađen vlastitom nuklearnom eksplozijom. To je, dakako, s pomoću suvremene vojne tehnike i moguće, ali ne na dulji rok.

Vojska ne može danima sjediti u relativno zaštićenim oklopnim borbenim vozilima pješaštva ili tenkovima.” Kelly također navodi da je malo vjerojatno da bi ruska upotreba nuklearnog oružja taktičke ili operativne namjene izbacila Ukrajinu iz rata. Štoviše, samo bi još više ojačala podršku naroda za povrat otetih teritorija i konačno istjerivanje ruskog agresora. Rusko terorističko bombardiranje nije poljuljalo ukrajinski moral, kao što nisu ni saveznička bombardiranja u 2. svjetskom ratu Koreji i Vijetnamu – upozorava Kelly.

Nadalje, učinak nuklearnog oružja male snage bio bi ograničen na malo područje i kako to ne bi izbacilo Ukrajinu iz rata niti nanijelo radikalnu degradaciju ukrajinske vojne moći, ne postoji racionalni vojni razlog da se riskira izgledna ogromna globalna reakcija u kojoj bi i NATO gotovo sigurno dublje ušao u rat. U svakom slučaju, Kelly zaključuje da su rizici eventualne ruske upotrebe taktičkog nuklearnog oružja višestruko veći od moguće ostvarenih koristi i da je “Putin nepromišljen, ali nije lud” da bi posegnuo za nuklearnom opcijom.