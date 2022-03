PUTINA IZDAO VISOKI DUŽNOSNIK! Napustio zemlju jer ne želi sudjelovati u ovom ratu. Šef NATO-a: Rusija mora ovo znati

Danas je 28. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavni ukrajinski grad Kijev i lučki grad Mariupolj su pod teškim napadima. Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi. Kremlj je objavio da nema osnove za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rusija spominje upotrebu nuklearnog naoružanja.



15:45 Johnson: Putin je već prešao prag barbarstva

“Vladimir Putin je već prešao prag barbarstva”, rekao je britanski premijer Boris Johnson ministrima. Poručio je svojoj vladi da Zapad ne bi trebao oklijevati ići dalje u jačanju sankcija i pružanju daljnje obrambene vojne pomoći Ukrajini.

15:20 Putina napustio saveznik

Ruski izaslanik za klimu Anatolij Čubajs podnio je ostavku na svoju poziciju i napustio zemlju u znak prosvjeda protiv rata predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini, čime je postao najviši dužnosnik koji je prekinuo s Kremljom zbog invazije. Navodno se ne planira vratiti. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Čubajs podnio ostavku.

15:02 Četiri nove borbene skupine NATO-a kreću za istočnu Europu

Lideri NATO-a dogovorit će slanje četiri nove borbene skupine u istočnu Europu, u Slovačku, Mađarsku, Bugarsku i Rumunjsku, potvrdio jeglavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Rekao je da se radi o velikom i dugoročnom povećanju vojne prisutnosti NATO-a u regiji, kojim će se udvostručiti broj postojećih borbenih skupina na istoku Europe.

14: 30 Šef NATO-a: Rusija mora razumjeti da se nuklearni rat nikad ne smije dogoditi

Šef NATO-a Jens Stoltenberg održao je konferenciju uoči dolaska američkog predsjednika Joea Biden u Bruxelles. Komentirao je izjavu Putinova glasnogovornika, koji je odbio potpuno isključiti korištenje nuklearnog oružja kazavši da bi ga Rusija koristila samo u slučaju egzistencijalne prijetnje. “Rusija mora prestati zveckati nuklearnim oružjem. Rusija mora razumjeti da se nuklearni rat nikad ne smije dogoditi, ali i da ne može pobijediti u nuklearnom ratu”, rekao je. Članove NATO-a suočavaju se s fundamentalnom promjenom u sigurnosnom okruženju, u kojem su autoritarne vlade spremne koristiti silu, rekao je. “Vjerujem da ćemo razgovarati o ulozi Kine u ovoj krizi. Kina je pružila podršku Rusiji širenjem očitih lažih i dezinformacija”, ustvrdio je.

14:10 Putin: Za isporuke plina Europskoj uniji primat ćemo samo rublje

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će za isporuke pline neprijateljskim zemljama kao što su članice Europske unije i SAD primati samo rusku valutu. “Nema smisla da isporučujemo naša dobra Europskoj uniji i Sjedinjenim Državama te isplatu primamo u dolarima, eurima i drugim valutama. Zbog toga sam odlučio uvesti set mjera kako bi što je prije moguće prebacili isplate – počnimo s našim prirodnim plinom – koje primamo za isporuke u tzv. neprijateljske zemlje, u ruske rublje. To znači da ćemo odbijati koristiti kompromitirane valute u takvim transferima”, rekao je Vladimir Putin. Naglasio je da će se isporuke plina nastaviti u skladu s količinama i cijenama koje su navedene u ugovorima, dodavši kako će “relevantna direktiva biti poslana Gazpromu, ruskom energetskom divu.

14:03 Guardian: Putin pokušava spasiti rublju









Guardian piše kako se radi o potezu usmjerenom ka spašavanju rublje, ruske valute kojoj je drastično pala vrijednost nakon što je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Ruski prorežimski mediji javljaju kako je na moskovskim tržištima kapitala nakon ove Putinove najave porasla vrijednost rublje.

13:20 Europa ne može preko noći postati energetski neovisna o Rusiji -Scholz

Europa će stati na kraj energetskoj ovisnosti o Rusiji, ali učiniti to od danas do sutra bi je gurnulo u recesiju, riskirajući na stotine tisuća izgubljenih radnih mjesta i cijele industrijske sektore, upozorio je u srijedu njemački kancelar Olaf Scholz. U govoru u parlamentu o proračunu, Scholz je zvučao daleko suzdržanije od nekih ministara kada je u pitanju smanjenje njemačke energetske ovisnosti o Rusiji. Naime, neki ministri ostavljaju mogućnost uvođenja sankcija na ruske energente, pa makar trenutno samo u teoriji. “Okončat ćemo tu neovisnost, što je prije moguće. Ali učiniti ti od danas do sutra značilo bi gurnuti našu zemlju i cijelu Europu u recesiju”, kazao je Scholz. “Ugrozili bi na stotine tisuća radnih mjesta. Cijele industrijske grane bi se našle na rubu propasti. Sankcije ne bi smjele europske zemlje pogoditi teže od ruskog vodstva”, istaknuo je kancelar.









12:30 Lavrov: Ovo je krađa

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da nitko nije predvidio da će Zapad zaplijeniti imovinu Centralne banke Ruske Federacije. Ministar je zapljenu ruske imovine u iznosu od 300 milijardi dolara nazvao “krađom- “Kada su zamrznute rezerve Središnje banke nitko nije mogao pomisliti na one koji su predvidjeli kakve bi sankcije Zapad mogao primijeniti. Ovo je jednostavno krađa”, rekao je Lavrov tijekom govora studentima i nastavnicima Državnog instituta za Međunarodne odnose na Sveučilištu u Moskvi.

12:20 Sutra u Bruxellesu tri samita o ruskoj agresiji na Ukrajinu i daljnjim sankcijama

Glavni grad Belgije sutra će biti domaćin tri velika sastanka na vrhu kojima će dominirati ruska invazija na Ukrajinu i rasprava o daljnjim mjerama protiv Moskve kako bi njezina daljnja međunarodna izolacija i otupljivanje vojne moći bilo što učinkovitije.

12:05 Grlić Radman: Putin je ratni zločinac

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da je Vladimir Putin ratni zločinac, ponadao se da ruski autokratski režim neće biti duga vijeka i ustvrdio da bi Hrvatska “znala uzvratiti” na ostvarivanje ruskih prijetnji. Hrvatski ministar vanjskih poslova kazao je u emisiji ‘A sada Vlada’ Hrvatskog radija da prijetnje ruskog veleposlanika u BiH Igora Karabuhova ne smatra realnim. Ocijenio je da je riječ o obliku zastrašivanja, ali ne vjeruje da veleposlanik govori u ime nečega što bi se stvarno moglo dogoditi. Više pročitajte ovdje.

11:55 Pentagon: Ukrajinci se vrlo pametno brane

Ukrajinske snage objavile su ranije da su vratile dio teritorija od ruskog okupatora. Glasnogovornik američkog ministarstva obrane John Kirby rekao je novinarima da ukrajinske snage dijelove zemlje brane vrlo pametno, spretno i kreativno. “Vidjeli smo indikacije da će ukrajine snage sada biti mnogo ofanzivnije”, rekao je Kirby dodajući da bi ponegdje, osobito na jugu, blizu Hersona, mogli i vratiti teritorij.

11:30 Njemački kancelar: Ruska vojska ne uspijeva napredovati

Ruske snage ne uspijevaju napredovati u Ukrajini unatoč kontinuiranom teškom bombardiranju gradova i mjesta, kaže njemački kancelar Olaf Scholz. “Putinova ofenziva je zapela unatoč svim razaranjima koja donosi iz dana u dan”, rekao je Scholz dodajući da ruski čelnik treba čuti istinu, zaustaviti borbe i pokušati pronaći diplomatsko rješenje. Rat, kaže Scholz, ne uništava samo Ukrajinu, već i budućnost Rusije. Upozoravajući Moskvu na daljnje sankcije kaže: “Stalno pooštravamo sankcije, one ne bi trebale naštetiti europskim državama kao što bi trebale naštetiti ruskom vrhu.” Kaže da se Ukrajinci mogu osloniti na Njemačku i da su izbjeglice kod njih dobrodošle.

Scholz je u direktnom razgovoru upozorio ruskog predsjednika da ne koristi biološko ili kemijsko oružje u Ukrajini. “Bilo mi je osobno važno reći mu, jasno i izravno: To bi bilo neprihvatljivo i neoprostivo”, rekao je kancelar.

10:55 Lavrov: Slanje mirovnih trupa u Ukrajinu moglo bi izazvati sukob s NATO-om

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da bi slanje mirovnih trupa u Ukrajinu moglo izazvati sukob s NATO-om. Poljska je predložila da se u Ukrajinu pošalju međunarodne mirovne snage koje će joj pomoći u obrani. Lavrov je jutros održao svoj tradicionalni govor pred studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, gdje je govorio i o neonacizmu koji je ‘rasprostranjen u Ukrajini’ i o odnosu Zapada prema Rusiji.

10:50 Rusi prvi put objavili snimku

Rusko ministarstvo obrane po prvi put je objavilo snimku koja prikazuje kako brod ruske mornarice istovremeno lansira osam krstarećih projektila brodskog raketnog sustava Kalibr na infrastrukturu Oružanih snaga Ukrajine, a objavilo je i snimku koja prikazuje kako se tri projektila raketnog sustava Bastion uzastopno lansiraju s obalnih položaja.

The #Russia|n MOD published footage of the strike with batteries of the Bastion coastal missile system:

10:30 Vojni ataše: Ovaj dugi, mračni marš u rat je bio očit

The Financial Times objavio je pismo nekadašnjeg britanskog vojnog atašea u Moskvi Carla Scotta, koji piše kako je Britanija prihvaćala ruski novac koji je stizao u London, usprkos svim zlokobnim događajima pod paskom Putinovog režima u vrijeme dok je Scott bio ataše u Moskvi, od 2011. do 2016. godine. “Ovaj dugi, mračni marš u rat je bio očit, staza prema konfliktu osvijetljena je mnogim izjavama koje su izvirale iz mračnih, crvenih zidova palače Vladimira Putina. Izvještavali smo o neizbježnom sukobu redovito i to s očajem.

10:20 Rusi: ‘Oni koji naoružavaju Kijev trebaju razmisliti o posljedicama’

Ruski veleposlanik u SAD-u Anatolij Antonov rekao je kako je slanje oružja Ukrajini opasno i da predstavlja prijetnju europskoj i svjetskog sigurnosti.

10:10 Mariupolj je potpuno uništen, luka nije gađana

Jedan od šefova luke Mariupolj, jučer je pobjegao iz opkoljenog grada te je rekao za BBC da je veći dio grada potpuno uništen, ali da je područje luke uglavnom netaknuto. Naglasio je da za razliku od ostatka grada, luka je bila relativno malo bombardirana. Mariupolj je najveća luka na Azovskom moru i jedna od najvećih ukrajinskih luka za izvoz poljoprivrednih proizvoda te je strateški važna za Rusiju pa se smatra da se ciljanje same luke namjerno izbjegava.

9:50 Ima ozlijeđenih u napadu na Kijev

Kyiv Independent javlja kako je najmanje četvero ranjenih u noćašnjem napadu na Kijev.

9:40 Ukrajinka: Preživjela sam Holodomor i naciste. Ovo je strašnije!

“U svojih 95 godina nisam nikad doživjela ovako nešto. Preživjela sam glad 1933. godine, Drugi svjetski rat, ali nisam nikad vidjela nešto ovako strašno”, izjavila je 95-godišnja Ukrajinka, koja je preživjela Holodomor (masovnu glad koju je u Ukrajini izazvao Staljin, od koje su umrli milijuni Ukrajinaca) i Drugi svjetski rat za američki CBS News. “Kome treba ovaj rat? Mi smo Ukrajinci. Želimo biti neovisni. Bili smo neovisni 30 godina. Pustite nas da živimo neovisni. Proveli smo 70 godina pod ovim jarmom”, izjavila je.

A 95-year-old Ukrainian woman who lived through Soviet-era famine and World War II said she's "never seen anything as horrible" as the Russian invasion.

9:30 Rusi: Pogodili smo skladište oružja u mjestu Rivne

Rusija je pogodila skladište oružja u mjestu Rivne, priopćilo je rusko ministarstvo obrane dodajući da su u napadima koristili visokoprecizno oružje. Pogođeni su i raketni bacači na periferiji Kijeva, dodali su.

9:05 Medvedev: Pokušali su nas poniziti, ograničiti i uništiti

Reuters je objavio nove izjave bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, koji je danas zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije. Medvedev je rekao da se Zapad ponašao prema Rusiji na jedan odvratan, zločinački i amoralan način. “Sjedinjene Američke Države pokušale su poniziti, ograničiti i uništiti Rusiju. SAD je u riziku da postane posljednje utočište onih koji postaju senilni”, rekao je Medvedev.

8:50 Dogovoreno devet humanitarnih koridora za srijedu

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk objavila je da će se pokušati evakuirati civile zarobljene u ukrajinskim gradovima. Bit će otvoreno devet koridora, ali nije postignut dogovor s Rusijom o uspostavi sigurnog koridora iz Mariupolja.

8:30 Zelenski: Ljudi su bez hrane, bez vode, bez lijekova

Ukrajinski grad Mariupolj je već tjednima izložen ciljanim napadima ruske vojske zbog svoje strateške pozicije na južnoj granici Ukrajine. Granatiranje gotovo da ne staje, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je oko četvrtine populacije grada, oko 100 tisuća ljudi, još uvijek zarobljeno u neljudskim uvjetima. “Bez hrane, bez vode, bez lijekova. Pod konstantnim granatiranjem, pod stalnim bombardiranjem”, rekao je Zelenski, piše BBC.

07:40 Biden stiže u Europu

Američki predsjednik Joe Biden u srijedu odlazi u Bruxelles na razgovore s europskim čelnicima o ruskoj invaziji na Ukrajinu noseći planove za dodatne sankcije Moskvi za koje izvori kažu da uključuju i članove ruskog parlamenta. Glasnogovornik Bijele kuće rekao je da “nisu donesene konačne odluke o tome koga će i koliko sankcionirati”. “Imat ćemo dodatne mjere sankcija koje ćemo objaviti u suradnji s našim saveznicima u četvrtak kada predsjednik bude imao priliku razgovarati s njima”, rekao je dužnosnik. U četvrtak će Biden sudjelovati na hitnom summitu NATO-a, sastati se s čelnicima G7 i obratiti se 27 čelnika Europske unije na sjednici Europskog vijeća gdje će dogovoriti sljedeću fazu vojne pomoći Ukrajini.

7:00 Ukrajinci i dalje brane Mariupolj

Ukrajinska vojska jutros je objavila novo izvješće. Tvrde da njihova vojska nastavlja braniti lučki grad Mariupolj, kao i Černihiv kako bi odvratila napredovanje Rusije prema Kijevu.

6.30 NATO održava vježbe

Bijenalna NATO-va vježba, Hladni odgovor, u kojoj Norvešku “napada” izmišljena zemlja i NATO pokreće klauzulu o kolektivnoj obrani dovodeći trupe iz više od desetak partnera, ove je godine dobila dodatno značenje. Iako nema znakova da Rusija razmišlja o vojnim potezima prema Norveškoj, invazija Ukrajine povećala je nelagodu u regiji.

6:20 Opljačkali i uništili laboratorij

Ukrajinske vlasti tvrde da su ruske trupe opljačkale i uništile laboratorij na mjestu nuklearne elektrane u Černobilu. U prvim danima rata Rusi su zauzeli postrojenje te radnike držali kao taoce prije nego što su ih pustili.

6:15 Ruski vojni gubici

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je podatke o ruskim gubicima u Afganistanu i Ukrajini. Tvrde da su Rusi u Ukrajini već izgubili više ljudstva.

▪️LOSSES OF SOVIET ARMY IN AFGHANISTAN 25.12.1979 – 15.02.1989 ▪️LOSSES OF RUSSIAN ARMY IN UKRAINE IN 26 DAYS OF WAR

5:40 Amerikanci osuđuju izjave o nuklearnom oružju



Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, rekao je za CNN da bi Rusija mogla koristiti nuklearno oružje ako se suoči s ‘egzistencijalnom prijetnjom’. Glasnogovornik američkog Ministarstva obrane John Kirby osudio je njegove izjave. Smatra da su nuklearne primjedbe Moskve “opasne”. “To nije način na koji bi odgovorna nuklearna sila trebala djelovati”, rekao je Kirby.

5:00 Borbena moć Rusije opada

Borbena moć Rusije u Ukrajini pala je ispod 90% razine prije invazije po prvi put od početka napada, rekao je visoki američki dužnosnik. Pad borbene moći mogao bi ukazivati ​​na to da Rusija trpi velike gubitke u naoružanju i sve veće žrtve. SAD procjenjuju da je Rusija okupila više od 150.000 vojnika oko Ukrajine prije invazije, zajedno s dovoljno zrakoplova, topništva i tenkova za svoj napad punog razmjera. “Prvi put bi mogli biti tek malo ispod 90 posto”, rekao je dužnosnik koji je govorio pod uvjetom da ostane anoniman.

1:00 Rusija će odgovoriti još nasilnije

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke o ratu u Ukrajini. Kaže da Ukrajinci u gradovima koje su okupirale ruske snage nastavljaju pružati otpor ruskoj kontroli, unatoč ruskoj manipulaciji i širenju propagande kroz medije. Tvrde da će Rusija zbog svojih neuspjeha vjerojatno odgovoriti još nasilnije.

00.30 Italija treba pojačati sankcije Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je zatražio od Italije da pojača sankcije Rusiji. Zelenskij je rekao da je tražio “da se udari na sve Ruse koji su odgovorni za ovaj rat, rat protiv nas. Da ih udarimo na njihovu imovinu, nekretnine, jahte i bankovne račune… Njihovu naviku da zarađuju na ratu i onda nastave živjeti u Europi gdje vladaju mir i sigurnost.” Zaključio je kako je siguran da će biti novih sankcija i zahvalio Italiji na podršci.

00:00 U Mariupolju bez hrane, vode i lijekova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da 100.000 ljudi živi u lučkom gradu Mariupolju bez hrane, vode i lijekova. Grad na jugu Ukrajine, koji je ključna meta ruskih snaga, bio je pod salvom svakodnevnih napada od početka invazije. Zelenski je dodao da su razgovori s Rusijom o invaziji teški i ponekad konfrontacijski, ali je dodao “korak po korak idemo naprijed”.