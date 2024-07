Putina čuvaju pakleni strojevi razorne snage, a snimljena je i još nepoznata vojna tehnologija

Rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina u Valdaiu, gradu sjeverno od Moskve, sada je okružena višestrukim sustavima protuzračne obrane zbog sve učestalijih napada dronovima iz Ukrajine.

Prema izvještaju Newsweeka, prvi znakovi postavljanja sustava protuzračne obrane u blizini Putinove vikendice pokazali su prisustvo samo jednog Pancira, sustava kratkog do srednjeg dometa dizajniranog za obaranje zrakoplova, helikoptera, projektila i manjih zračnih prijetnji poput dronova.

Međutim, najnovije satelitske snimke otkrile su da je sada u blizini dobro čuvane Putinove rezidencije raspoređeno najmanje sedam Pancira. Ove informacije potvrđuje američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji ocjenjuje da je ovo raspoređivanje dio šire strategije zaštite ciljeva visoke vrijednosti od sve češćih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na ruski teritorij.

The air defense system near Putin’s palace in Valdai has appeared on Google maps

In March 2024, a tower with the Pantsir-S1 air defense system was installed near Putin’s residence in Valdai, Radio Liberty reports.

The air defense system is visible from the air – right now you… pic.twitter.com/UxsbfqJ3dg

— NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2024