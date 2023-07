Putina će ovo stajati glave: Na kraju će platiti cijenu raspada Rusije

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Pobuna paravojnih snaga unutar Rusije logičan je učinak i naznaka konačnog poraza doktrine ratovanja koju pripisuju ruskom načelniku Glavnog stožera Valeriju Gerasimovu. Prosudbe da će ruska avantura vojne agresije u punom opsegu na Ukrajinu završiti masivnom destabilizacijom i same Rusije, a moguće i njezinim rastakanjem i disolucijom, nisu uzimane ozbiljno nego su čak bile izložene i poruzi podržavatelja ruske agresije na Ukrajinu.

No rat se redovito vraća kući, pa tako i ovoga puta. Nepravedni i neuspješni rat donio je oružane sukobe na sam ruski teritorij i uzrokovao međusobno ubijanje Rusa. I to je tek početak. Pobuna paravojske tek je početak raspada sustava. Ako je Vladimir Putin i uspije ugušiti, to neće značiti i kraj priče o rasulu koja se tek otvorila. Ruska vlast na čelu s Putinom, protivno samom ruskom zakonodavstvu, pregovara s oružanim ustanicima, abolira bivšeg robijaša i kriminalca, a sada bogatog vlasnika privatne zaštitarske agencije i glavnog opskrbljivača hranom ruske vojske, kako bi sačuvala privid mira unutar same Rusije.

Prva faza

Pobuna će biti privremeno ugušena, ali će i dalje tinjati i označava tek prvu fazu mogućeg trećeg pada Rusije u posljednjih stotinu godina. Pokušaji umanjivanja značaja unutarnjeg vojnog sukoba u kojem su se iz zraka raketirale neprijateljske snage i gdje su rušeni borbeni avioni jednostavno nisu racionalni. Nije riječ o razmimoilaženjima oko političkih sitnica ili nesporazumu unutar ruskog vodstva, nego o pravom ratnom sukobu zbog kojega je Rusija tih nekoliko dana pohoda pobunjene paravojske prema Moskvi po mnogočemu sličila Sudanu u kojem se vode žestoke borbe između regularne vojske i slične paravojne skupine koju je nekada država koristila, a koja se sada okomila na središnju vlast. Riječ je o izuzetno velikoj stvari za jednu državu i ne postoji mogućnost da neće ostaviti posljedice na funkcioniranje vlasti i ukupni državni ustroj Ruske Federacije.





Malo je vjerojatno i da je riječ o namještenom igrokazu Putinove ekipe ili pak Jevgenija Prigožina s druge strane, kako neki objašnjavaju sukob. Prije i iznad svega riječ je o efektnom prikazu moći snaga u ruskoj politici koje se na temelju javnih izvora još ne mogu identificirati.

Najmanje je riječ o stvaranju scenografije za transfer snaga pobunjeničkog Wagnera u Bjelorusiju. Za takvo što Kremlj ne bi organizirao vojni udar u kojem su poginuli piloti ruskih helikoptera i borbenog aviona, kao i neutvrđen broj pripadnika paravojske. Ni jedna država ne organizira međusobno ubijanje svojih snaga kako bi trupe prebacila nekamo drugamo, a najmanje je to potrebno Rusiji koja je u ratu. Sve što se zbiva ozbiljni su procesi unutar Rusije koji se tek pokreću i koji su mnogo više od predstave. Oni su realnost i naznaka početka javnog rastakanja državne vlasti, pokazatelj vojne neučinkovitosti i signal početka postupne disolucije upravljačkih struktura.

Novi planovi

Onaj tko je imao moć Prigožina s njegovom paravojskom poslati na Moskvu i potom moć opozvati njegov pohod stvarni je novi gospodar Rusije. A to zacijelo nije ni Putin ni ekipa nesposobnih vojnih vođa kojima se okružio, a koje simboliziraju generali Šojgu i Gerasimov. Oni, bez obzira na Putinovu verbalnu podršku, u Rusiji ne predstavljaju više ništa. Njihova detronizacija za onoga tko stoji iza posljednjih zbivanja samo je instrument udara na samoga Putina.

A njegove opcije su sve tanje. Gubi kontrolu u samoj Rusiji, ne može se izvući iz katastrofalno neuspješnog rata u koji se uvukao, a ne može čak ni pristupiti pregovorima o prekidu vatre jer s njim nitko ne želi pregovarati. Putinu ostaje samo jedna mogućnost, uistinu visoke cijene za njega, a to je hitno povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine. Koliko god cijena povlačenja izgledala visoka, ako ne plati tu cijenu koja može biti ne samo cijena Putinove vlasti nego i njegove vlastite glave, na kraju će morati platiti stostruko višu cijenu raspada države koju je namjeravao pretvoriti u novi ruski imperij. A tada će mu glava na unutarnjem ruskom tržištu biti bez ikakve vrijednosti.

Zbivanja u Rusiji nakon pobune paravojske istodobno su i konačni slom ruske vojne doktrine poznate kao Gerasimovljeva doktrina. U veljači 2013. general Valerij Gerasimov, načelnik Glavnog stožera ruskih oružanih snaga, u specijaliziranom tjedniku Voenno-Promyshlennyi Kurier objavio je članak pod naslovom “Vrijednost znanosti je u predviđanju”. Gerasimov je u članku, analizirajući iskustva američkog ratovanja na Bliskom istoku, prije svega u Iraku i Afganistanu, usporedno s ruskim iskustvima iz ratovanja u Afganistanu i Čečeniji, predstavio novu doktrinu ruskih oružanih snaga. Nazvana je po Gerasimovu zahvaljujući članku koji je objavio Mark Galeotti u svome blogu “In Moscow Shadows” i koji je novu rusku doktrinu ratovanja pripisao osobno generalu Gerasimovu, a što je poslije prenio i specijalizirani časopis Military Review.

Nema gravitacije

Nitko ne može znati je li general Gerasimov uistinu vodio tim koji je stvarao novu doktrinu ili je ona jednostavno njemu pripisana, no u javnosti je ostao u upotrebi naziv koji je prvi upotrijebio Mark Galeotti. Ključni element onoga što se naziva Gerasimovljeva doktrina koncept je ruskog ratovanja nove generacije koji zamagljuje granice između krajnje polariziranih stanja rata i mira uvodeći neku vrstu sive zone i rata i mira. Dok klasična Clausewitzeva teorija rata rat opisuje kao nastavak politike drugim sredstvima, Gerasimovljeva doktrina smatra i samu politiku nastavkom rata.









Drugim riječima, rat nije u funkciji politike, nego je politika i ukupni potencijal državne moći u funkciji rata, koji se, međutim, javno ne iskazuje kao rat, nego se prikazuje u raznim drugim oblicima. Zato Rusija očiti rat punog spektra protiv Ukrajine ne naziva ratom, nego objektivno gledano potpuno iracionalno nekakvom specijalnom vojnom operacijom.

Zato rat koji Rusija vodi u Ukrajini po Gerasimovljevoj doktrini nema ni jasno izraženu gravitacijsku točku o kojoj govori Carl von Clausewitz, a zamagljeni su i stvarni dosezi ciljeva rata. Nadalje, zato ruske trupe pri zauzimanju Krima 2014. nisu imale nikakve oznake na sebi, prikrivajući na taj način izravnu rusku vojnu intervenciju koja po svim obilježjima predstavlja rat. Iz istoga razloga prikazivanja rata kao neke sive zone između rata i mira Gerasimov kao načelnik Glavnog stožera i ekipa vojnih čelnika okupljena oko njega, a kojoj je Putin dao puno povjerenje, na ogromni teritorij Ukrajine šalje oko 200 tisuća regularnih ruskih vojnika razbijenih u tzv. bataljunske taktičke grupe koje u svome organskom sastavu nemaju odgovarajuću topničku, inženjerijsku ni oklopno-mehaniziranu podršku. Riječ je o teritoriju na kojem su za trajanja 2. svjetskoga rata ratovale vojske koje su se brojile u milijunima vojnika.

Terorističko djelovanje

Gerasimovljeva doktrina ratovanja kao špranca po kojoj Moskva vodi rat u Ukrajini predviđa upotrebu samo jedne četvrtine regularnih vojnih snaga u ratu, a ostatak trebaju činiti razne paravojne skupine popunjene pobunjenicima ili plaćenicima. Štoviše, i omjer između vojnih i nevojnih akcija u ratu koji se ne želi nazvati ratom po toj doktrini treba se također kretati između 4:1. Naglašava se važnost kontrole informacijskog prostora daleko izvan ratišta sve do globalne razine. Odatle proizlazi nesmiljeni ruski propagandni rat usmjeren protiv svakoga tko rusko djelovanje u Ukrajini naziva onim što stvarno u biti je – otvorenim ratom protiv druge suverene države.









Doktrina pravi koktel regularnog vojnog djelovanja i čistog terorističkog djelovanja, smislenog taktičkog vođenja rata regularnih snaga i nepredvidljivih okrutnih djelovanja paravojnih snaga prema zarobljenicima i civilnom stanovništvu u cilju zastrašivanja. Na samoj bojišnici dolazi do miješanja profesionalnog vojnog djelovanja i čistog terora. Doktrina nazvana po Gerasimovu, koji, ako i nije njezin tvorac, onda jest savjesni izvršitelj, predviđa i duboke udare po neprijateljskom teritoriju u cilju uništavanja ne samo vojne nego i civilne infrastrukture.

Danas postaje očito da Gerasimov posve pogrešno u svome članku koji je očito bio prezentacija novostvorene doktrine naglašava kako je u uvjetima suvremenog svijeta i tehnološkog razvitka korištenje velikih vojnih postrojbi u klasičnom obliku ratovanja potpuno zastarjelo i da korištenje asimetričnih oblika ratovanja ima prednost, a među prednostima posebno ističe važnost snaga za posebne operacije i interne opozicije neprijatelja kako bi se stvorio stalno djelujući front kroz cijeli teritorij neprijateljske države. I tu je kvaka debakla Gerasimovljeve doktrine u Ukrajini. Ruski rat “koji nije rat” u Ukrajini se, zahvaljujući ispravnoj strategiji ukrajinske obrane, pretvorio u konvencionalni rat na ogromnom prostoru, gdje se front proteže u dužini od gotovo 1300 kilometara.

Asimetrični oblici

Nekakvi asimetrični oblici rata malo prostora za djelovanje su imali u situacijama kada se razmjenjuje topnička vatra u tisućama ispaljenih granata dnevno i kada su vojske ukopane u ratu iscrpljivanja. U najmanju ruku takva djelovanja nisu bila odlučna. Ruske regularne specijalne postrojbe, iako su u većini slučajeva postizale uspjehe, nisu uspjele u najvažnijoj zadaći u prvoj fazi rata, a to je eliminacija ukrajinskog političkog i vojnog vrha u Kijevu prema kojem su se kotrljale kolone ruske vojske. Te specijalne postrojbe u nastavku rata trpe velike gubitke jer ih se zbog nedostataka ostatka ruskih trupa koristi u svim mogućim borbenim situacijama. Dakako, tijekom ratnih djelovanja prošle i ove godine ruske snage u Ukrajini nisu uspjele organizirati nikakve ukrajinske opozicijske snage, nego su, štoviše, potpuno ujedinile ukrajinski nacionalni korpus.

Teret rata koji “nije rat” po Gerasimovljevoj doktrini koja je već tada počela polako pucati prebacuje se potom logički na ruske paravojne postrojbe, prije svega Wagner i čečenske trupe koje se sve masovnije koriste. S vremenom, težište se sve više stavlja na Wagner kojemu se omogućuje kao povlastica angažiranje plaćenika i zatvorenika puštenih iz zatvora s odsluženja kazne. Prema podacima koje je iznio sam Kremlj, toj privatnoj tvrtki koja se pretvorila u privatnu vojsku od početka rata ruska država isplatila je oko milijardu dolara na ime pruženih usluga. Istodobno su tvrtke vlasnika Wagnera dobile povlasticu isporuke hrane i drugih potrepština ruskoj vojsci na ratištu, za što je Prigožinu isplaćeno više od milijardu dolara. Ako vlasti u Kremlju priznaju te svote, onda ih se slobodno može pomnožiti s barem tri da bi se dobio približan prikaz poslovnog odnosa države i Prigožina, uključujući i njegov Wagner. Gerasimovljeva doktrina ratovanja bljesnula je punim sjajem i potom pregorjela.

Slijepa kombinacija

U svakom slučaju, svjedočimo kraju Gerasimovljeve doktrine hibridnog ratovanja uz masovno korištenje neregularnih snaga koja je svojedobno pokazala rezultate protiv slabijih protivnika i paravojnih formacija u Čečeniji i na Bliskom istoku, ali koja je doživjela potpuni debakl u srazu s organiziranom vojskom države Ukrajine.

Putin se kao jedan od izdanaka obavještajnih struktura godinama slijepo držao kombinacije vojnog i nevojnog djelovanja u omjeru 1:4 i doktrine koja je u svojoj biti formulirana kao pogrešna procjena i tumačenje zapadnih strategija u vojno specifičnom ratu protiv terora koji je vodio Zapad i protiv nerazmjerno vojno slabijih protivnika. Slijedom toga, i Gerasimovljeva doktrina kao loša kopija zapadnih doktrina slomila se u realnom ratovanju. Poraz je to ruske doktrine vojnog djelovanja regularne vojske usporedno s klasičnim banditizmom i korištenjem kriminalnih struktura. Banditizam je na kraju okrenuo svoju batinu prema gospodarima i logikom neuspjela rata vratio taj rat u rusko dvorište. Nastalo zatišje u trenutku zaključenja ovog teksta zbog, objektivno gledano, i po ruskim zakonima ilegalnih i kažnjivih dogovora s Prigožinom ne znači i kraj kaosa.

***

Paravojske se okreću protiv svojih gospodara

Paravojska se okrenula protiv svojih gospodara i kako se moglo i očekivati, iskorištena je za potrebe unutarnjih obračuna. Korištenje neformalnih i banditskih metoda u ratu koji se u skladu s Gerasimovljevom doktrinom i ne naziva ratom, miješanje vojne vještine i banditizma vodi u ratne zločine i širenje banditizma na cijelu državu koja se odaje takvom načinu ratovanja.

Korištenje paravojske i franšiziranje državne sile vodi rušenju državnog ekskluziviteta primjene sile. Čim država više nema ekskluzivnost primjene sile, nego je prenosi na subjekte koje ne može kontrolirati, ulazi u opasnu zonu, a ako se ne uspije iz nje izvući, osuđena je na propast, upravo onako kako se dogodilo u Sudanu.

Za Rusiju je sve što se događa posljednjih dana nakon ustanka paravojske i pohoda na Moskvu izravna posljedica Gerasimovljeve doktrine ratovanja bez priznavanja rata i ratovanja uz korištenje neregularnih snaga koje je redovito teško, ako ne i nemoguće kontrolirati. To je put u propast države i oživotvorenje scenografije “Mad Maxa” kako su to neki komentatori već naznačili. Rusija, jednako kao i Sudan ili Libija, tone u ono što se naziva propalom državom.

***

Rusiju čeka scenarij kakav se događa Sudanu

Rusija se pretvara u veliki Sudan ako ne dođe do radikalnog zaokreta te će postupno, jednako kako se događalo i u Sudanu, trebati godine do konačnog raspleta i disolucije. Jednako kao i Rusija, i Sudan je prošao put od moćnog velikog vođe Nimeirija preko rata muslimana protiv kršćana, što je rezultiralo disolucijom Sudana i stvaranjem Južnog Sudana, pa potom preko rata arapskog s nearapskim stanovništvom i posljedičnog genocida do konačnog obračuna među muslimanima između regularne vojske i u ratovima korištenih paravojnih postrojbi koje se ondje nazivaju “Snage za brzu potporu”. To je logičan slijed svakog državnog raskola i propadanja.

Kao širu sliku zbivanja – svijet gleda ne samo kraj jedne ratne doktrine nego i još jedan neuspjeh velikih državnih strategija. Propali ruski rat u Ukrajini pokopao je još jednu veliku strategiju, ali i šablonsko vezivanje uz velike geopolitičke teorije stvorene krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Rusija će platiti sada još nezamislivu cijenu eksperimenta koji je dokazao atrofiju starih ideja geopolitike i velikih krutih strategija vođenja politike i rata.