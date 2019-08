Putin u akciji! Rusija razvija oružje budućnosti?

Autor: Dnevno

Prošloga tjedna došlo je do eksplozije na sjeveru Rusije koja je završila ispuštanjem radijacije, a uzrok svemu je razvoj nove vrste oružja, prenosi Deutsche Welle.

Navodno se radi o krstarećoj raketi kju je Vladimir Putin spomenuo u ožujku ove godine prilikom obraćanja naciji. Tada je prikazan i video na kojem se vidi spomenuta raketa kako zaobilazi sustav protuzračne obrane na Atlantiku letom oko rta Horn u Južnoj Americi te dolazi do Havaja. Riječ je o prvoj raketi koja može mijenjati smjer tijekom leta, a njen video je prikazala i ruska državna stanica “Russia today” pod nazivom „9M730 Burevjesnik”.

Još se ne zna jesu li objavljeni video prikazi stvarni, točnije postoji li zaista takvo oružje. Sumnju u njegovo postojanje je i prošlotjedna tragedija na sjeveru Rusije u kojoj je poginulo pet osoba. Kako se prilikom eksplozije pojavila i radijacija počelo se sumnjati kako se u razvoju raketa koristi prilično neobično gorivo. Pretpostavlja se da je navedena raketa, osim konvencionalnog, koristila i nuklearni pogon.

Vladimir Putin tvrdi da je takva raketa uspješno testirana još 2017. godine, no za to nema nikakvih dokaza. U obavještajnim krugovima se spominje kako je Rusija više puta testirala krstareću raketu, no uvijek bezuspješno. Raketa je dobila i nadimak od strane NATO-a, “Skyfall” – zvijezda padalica.

Ukoliko je Rusija uspjela u svojoj namjeni onda je riječ o prvoj krstarećoj raketi na svijetu, puno opasnijoj od balističke rakete (ICBM) jer se njihova putanja nakon ispaljivanja ne može promijeniti. ICBM rakete koje su razvijene još 80-ih godina su nezaustavljive zbog svoje velike brzine. Treba napomenuti i da su i ruske i američke nuklearne rakete opremljene s više bojevih glava što znači da mogu probiti bilo kakvu protuzračnu obranu.