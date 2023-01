PUTIN DANAS PROGLAŠAVA RAT? Ratni bubnjevi sve glasniji, održat će govor pred svijetom: Ukrajini curi vrijeme

Rat u Ukrajini traje već 329. dana, a s obzirom na vijesti koje dolaze iz Rusije i Zapada, primirje ili mirovni pregovori nisu na vidiku.

Baš naprotiv, Rusija već neko vrijeme provodi veliku vojnu reorganizaciju, što neki analitičari tumače nastojanjem da se pripreme za dug rat, a s posebnom pažnjom pratit će se današnje obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji bi, prema pisanju Instituta za proučavanje rata, mogao najaviti novi val mobilizacije ili čak proglasiti rat Ukrajini.

S druge strane, na Zapadu postoji sve jači konsenzus da Ukrajina mora dobiti moderno naoružanje koje dosad nije, primjerice njemačke tenkove Leopard.

Putin bi mogao najaviti drugi val mobilizacije kako bi proširio svoju vojsku u nadolazećim danima i to vjerojatno već danas, piše Institut za proučavanje rata (ISW).

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov objavio je 17. siječnja da će Putin održati govor u Sankt Peterburgu 18. siječnja na obilježavanju 80. obljetnice sovjetskih snaga koje su razbile nacističku opsadu Lenjingrada, Putinova rodnog grada.

Putin rado koristi simbolične datume za obraćanje ruskom narodu, a neki ruski proratni blogeri smatraju da će on iskoristiti ovu priliku ili proglasiti mobilizaciju ili rat s Ukrajinom.

Ukrajinske i zapadne obavještajne službe također su opetovano upozoravale na Putinove pripreme za mobilizaciju zakazane za sredinu siječnja.

Šojgu je istaknuo da će rusko Ministarstvo obrane pokrenuti neodređene “promjene velikih razmjera” u sastavu, nadopuni i administrativnim podjelama ruskih oružanih snaga od 2023. do 2026. Šojgu je istaknuo da Rusija također treba ojačati ključne strukturne komponente ruskih oružanih snaga. Šojgu je najavio da će Rusija ponovno uspostaviti Moskovsku i Lenjingradsku vojnu oblast, formirati novi vojni korpus u Kareliji (na granici s Finskom), formirati nove samodostatne grupe snaga u okupiranoj Ukrajini i formirati 12 novih divizija. Šojgu je dodao da Rusija mora povećati svoje sposobnosti kako bi adekvatno pripremila svoje snage razvojem više poligona i povećanjem broja instruktora i stručnjaka.

