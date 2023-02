‘PUTIN SE VODIO MORALNIM NAČELIMA!’ Rus se obratio svijetu i poručio: ‘Možemo spaliti cijelu Ukrajinu, ali nećemo…’

“Rusija može spaliti cijelu Ukrajinu, ali nećemo to napraviti jer smo ljudi”, poručio je na ruskom propagandnom programu ustvrdio je ruski politolog Sergej Mihejev.

Rekao je da “ne vidi da se zapadni neprijatelji ili oni koji vladaju današnjom Ukrajinom vode bilo kakvim moralnim načelima”.

“Možemo vidjeti da čim im se pruži prilika da postanu drski, to i postanu, a kada im se pruži prilika da budu nepristojni, to i jesu”, rekao je u snimci koju je na Twitteru podijelio novinar BBC-ja Francis Scarr, koji redovito prati ruske državne medije.

Russian “political scientist” Sergei Mikheyev says his country could just “torch the entirety of Ukraine” with tactical nukes and then forget about it but isn’t doing so because “we’re human” pic.twitter.com/deBd64kxSW

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 10, 2023