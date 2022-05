PUTIN SE SPREMA ZA KONAČAN POTEZ? Zapadni dužnosnici: To bi mu omogućilo potpunu mobilizaciju. Zelenski u šoku nakon Lavrovljeve izjave

Autor: Dnevno.hr

Sjedinjene Države su objavile kako Rusija planira provesti aneksiju Donjecka i Luganska sredinom svibnja. Čim je u nedjelju završila evakuacija civila, ruske snage su bombardirale čeličanu Azovstal. Europska unija bi do kraja ovog tjedna trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte, iako je Mađarska već najavila kako je protiv te zabrane. EU razmišlja da zbog toga iz te odluke izuzme Mađarsku i Slovačku, koje su tradicionalno jako ovisne o ruskim energentima. Ruski ministar Sergej Lavrov rekao je kako kraj operacije ne ovisi o Danu pobjede 9.5.

08:00 EU sprema novi paket sankcija Rusiji

Europska unija priprema novi paket sankcija, koji bi trebao biti fokusiran na ruski izvoz nafte. Lideri EU-a nadaju se da će dogovoriti zabranu uvoza ruske nafte na sljedećem sastanku ministara vanjskih poslova unije, rekao je jučer šef diplomacije EU Josep Borell. Očekuje se da će Europska komisija, izvršno tijelo Unije, ovog tjedna predložiti novi paket sankcija, koji bi mogao uključivati zabranu uvoza ruske nafte. Radi se o mjeru koja bi značila jak udar na financijske prihode Putinovog režima. No, izgleda da se članice EU-a još uvijek nisu složile oko embarga na rusku naftu. Borell je rekao kako se nada da će EU “značajno ograničiti uvoz nafte”, ali je priznao da po tom pitanju nema suglasja među članicama Unije.

07:33 Azovstal pod stalnom paljbom, Rusija bi mogla objaviti rat?

Čeličana Azovstal u opkoljenom gradu Mariupolju je pod “stalnom paljbom”, kažu dužnosnici. I dalje su u tijeku napori za evakuacijom civila iz opkoljenog kompleksa. Istovremeno, američki dužnosnici vjeruju da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao službeno objaviti rat Ukrajini već 9. svibnja, što bi omogućilo potpunu mobilizaciju ruskih rezervnih snaga – za koje dužnosnici kažu da su Rusiji očajnički potrebne usred sve većeg nedostatka ljudstva, piše CNN. 9. svibnja poznat je kao ruski “Dan pobjede”, obilježavajući rusku pobjedu nad nacistima 1945. godine.

07:30 Ukrajina: U Odesi eksplodirala raketa

Raketa je eksplodirala u južnom lučkom gradu Odesi u ponedjeljak navečer, javljaju iz Ukrajine, uz izvješća o mrtvima i ozlijeđenima. Predsjednik Zelenski rekao je da je među mrtvima dječak od 14 godina.

07:25 Johnson se obraća ukrajinskom parlamentu

Velika Britanija šalje 300 milijuna funti vrijednu vojnu pomoć Ukrajini, a Boris Johnson o tome bi trebao nešto više reći obraćajući se danas ukrajinskom parlamentu. U svom govoru Johnson će pozdraviti nevjerojatan otpor koji Ukrajinci pružaju ruskoj agresiji, podsjetiti da se i britanski parlament sastajao za vrijeme Drugog svjetskog rata, baš kao što se sada sastaje Vrhovna Rada. “Ovo je epsko poglavlje u vašoj povijesti. Pamtit će ga i prepričavati generacije koje dolaze”, prenosi dio govora BBC.





07:20 Zapovjednik Azova: Ako nestane hrane, hvatat ćemo ptice

Civili i ukrajinske snage koji se nalaze u čeličani Azovstal suočene su s neprekidnim bombardiranjem, a osnovne zalihe su im pri kraju, piše CNN. “Udari se odvijaju bez prestanka, a svakih tri do pet minuta izvode se i zračni napadi”, rekao je Svjatoslav Palamar, zamjenik zapovjednika pukovnije Azov. Iz čeličane je u nedjelju evakuirano oko 100 civila, a evakuacija planirana za ponedjeljak nije obavljena. Raspoloženje je loše, zalihe vode i hrane su sve manje i manje. “Ne mogu vam sa sigurnošću reći koliko je dana ostalo, ali vas mogu uvjeriti da štedimo”, rekao je Palamar i dodao da vojnici dijele sve što imaju s civilima. “Ako dođe do najgorega i ostanemo bez hrane, hvatat ćemo ptice i učiniti sve da ostanemo čvrsti”, rekao je. Palamar je odbacio ruske tvrdnje da su stigli do blizine tvornice i da provode misiju čišćenja korak po korak. “Od sada je cijeli teritorij tvornice pod našom kontrolom i naša obrana je duž granica čeličane”, rekao je.

07:15 Američki dužnosnik: Rusija bi mogla pokušati pripojiti istočne ukrajinske regije









Visoki američki dužnosnik upozorio je da se Rusija sprema održati glasovanje o neovisnosti na okupiranom teritoriju u istočnoj Ukrajini. “Prema najnovijim izvješćima, vjerujemo da će Rusija pokušati pripojiti Narodnu Republiku Donjeck i Narodnu Republiku Lugansk Rusiji”, rekao je Michael Carpenter, američki veleposlanik pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju. “Izvješća navode da Rusija planira organizirati referendume negdje sredinom svibnja.” Pseudo referendumi su nešto na što je predsjednik Zelenski upozoravao u prošlosti.

07:00 Zelenski: Rusija nije ništa naučila iz Drugog svjetskog rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom redovitom noćnom videu obraćanju rekao kako je Rusija očigledno zaboravila sve lekcije Drugog svjetskog rata, komentirajući skandaloznu izjave ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova prema kojima je “Adolf Hitler imao židovske krvi” i “najžešći antisemiti su obično Židovi”. “Iz Moskve ne čujemo nikakve riječi isprike. Samo tišinu. Kako takvo što može biti rečeno uoči obljetnice pobjede nad nacizmom?”, rekao je ukrajinski predsjednik.