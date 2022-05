PUTIN SE POŽALIO MACRONU: Rusi bombardiraju Azovstal, još 100 civila evakuirano iz čeličane

Sjedinjene Države su objavile kako Rusija planira provesti aneksiju Donjecka i Luganska sredinom svibnja. Čim je u nedjelju završila evakuacija civila, ruske snage su bombardirale čeličanu Azovstal. Europska unija bi do kraja ovog tjedna trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte, iako je Mađarska već najavila kako je protiv te zabrane. EU razmišlja da zbog toga iz te odluke izuzme Mađarsku i Slovačku, koje su tradicionalno jako ovisne o ruskim energentima. Ruski ministar Sergej Lavrov rekao je kako kraj operacije ne ovisi o Danu pobjede 9.5.

17:25 EU: Novi paket sankcija

Visoki predstavnik EU-a Josep Borrell najavio je da će novi paket sankcija protiv Rusije uključivati izvoz nafte, još više ruskih banaka te osobe odgovorne za širenje lažnih vijesti i dezinformacije. Borrell je preko Twittera poručio da se radi na šestom paketu sankcija koji predviđa isključenje iz SWIFT-a još više banaka, proširenje popisa sankcioniranih na širitelje dezinformacija te uvoz ruske nafte. Očekuje se da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstaviti šesti paket sankcija u srijedu ujutro u Europskom parlamentu.

17:00 Dim i eksplozije u čeličani

Eksplozije su se čule u čeličani Azovstal u Mariupolju gdje je zarobljeno oko 200 civila. Videi s mjesta događaja pokazuju guste oblake dima koji se dižu u zrak dok se u pozadini čuju glasne eksplozije.

16:20 Rusi bombardiraju Azovstal

Ruske snage bombardiraju čeličanu Azovstal u Mariupolju u kojoj je još uvijek 200 zarobljenih civila. Prema agenciji RIA, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da se uništavaju ukrajinski položaji postavljeni nakon što su branitelji “iskoristili” primirje za evakuaciju nekoliko skupina civila u posljednja dva dana.

16:00 100 civila uspješno je evakuirano iz čeličane Azovstal

Oko 100 civila uspješno je evakuirano iz čeličane Azovstal u Mariupolju, potvrdila je humanitarna dužnosnica UN-a i humanitarna koordinatorica Osnat Lubrani.

15:30 Putin razgovarao s Macronom

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom rekao da je ruska strana, ‘unatoč nedosljednosti i nepripremljenosti Kijeva’, i dalje otvorena za dijalog, priopćila je press služba Kremlja, a prenosi ruski Tass. Također je ukazao da zemlje Europske unije ignoriraju ratne zločine koje su počinile ukrajinske snage sigurnosti. “Pozornost je skrenuta na ignoriranje ratnih zločina ukrajinskih snaga sigurnosti od strane zemalja članica Europske unije, masovno granatiranje gradova i mjesta Donbasa, uslijed čega ginu civili’, piše u priopćenju.

14:55 Macon i Putin razgovarali više od dva sata

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski su razgovarali više od dva sata, priopćila je Elizejska palača. Uskoro se očekuje više detalja.

14:45 Johnson: Bila je greška što 2014. nismo pomogli Ukrajini

Britanski premijer Boris Johnson ukrajinskom parlamentu je rekao da je Zapad pogriješio što nije pomogao Ukrajini 2014., kada je Rusija anektirala poluotok Krim. “Mi, koji smo vaši prijatelji, moramo biti skromni u vezi s onim što se dogodilo 2014. godine, jer je Ukrajina prvi put bila napadnuta kada je Ukrajini otet Krim i počeo rat u Donbasu. Istina je da smo bili prespori da shvatimo što se stvarno događa i da smo kolektivno propustili tada uvesti sankcije koje smo trebali nametnuti Vladimiru Putinu”, rekao je. “Ne možemo ponoviti istu grešku.”

Boris Johnson također kaže da je Vladimir Putin “posijao sjeme katastrofe” invazijom na Ukrajinu. On kaže da je uzvrativši udarcem Ukrajina “ne samo postigla najveći podvig 21. stoljeća, već je i “razotkrila Putinovu povijesnu ludost, ogromnu pogrešku koju samo autokrat može napraviti”. “Putinova pogreška bila je invazija na Ukrajinu, a leševi ruskog oklopa koji zatrpavaju vaša polja i ulice spomenici su ne samo njegove ludosti, već i opasnosti same autokracije. “Ono što je napravio je reklama za demokraciju.” Premijer kaže da će Ujedinjeno Kraljevstvo u idućim tjednima poslati više oružja Ukrajini u sklopu paketa potpore od 300 milijuna funti.

14:40 Njemački oporbeni čelnik doputovao u Kijev

Njemački oporbeni čelnik otputovao je na sastanak s ukrajinskim dužnosnicima u Kijev, nakon što je kancelar Olaf Sholz jasno dao do znanja da neće posjetiti zemlju u skorije vrijeme, prenosi AP. Friedrich Merz, koji predvodi blok Unije desnog centra bivše kancelarke Angele Merkel, posjetio je grad Irpin, na periferiji Kijeva, a kasnije se očekuje da će se sastati s visokim političarima u Kijevu. Ne očekuje se sastanak s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, navodi AP.

Posjet dolazi nakon što je kancelar Sholz, koji je na toj funkciji nešto manje od pet mjeseci, na udaru kritika zbog svog pristupa agresiji Rusije. Merz je ranije optužio kancelara za slabo vodstvo i za “odugovlačenje, mrzovoljnost i bojažljivost”. Scholz se također susreo s kritikama ukrajinskih dužnosnika posljednjih tjedana, nakon što je Kijev odbio pozvati šefa njemačke države, predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera – kojeg je Ukrajina optužila da se priklanjao Rusiji dok je bio ministar vanjskih poslova, navodi AP.

Kancelar je u ponedjeljak za javni servis ZDF rekao: “Ne može funkcionirati da zemlja koja pruža toliku vojnu pomoć, toliku financijsku pomoć… vi onda kažete da predsjednik ne može doći.” Prošlog tjedna, u onome što se smatralo oštrim političkim zaokretom, Sholz je najavio da će Njemačka isporučiti Ukrajini teško oružje, u obliku samohodnih protuzračnih sustava.

14:25 Scholz zajamčio podršku Finskoj i Švedskoj u slučaju odluke o ulasku u NATO

Njemački kancelar Olaf Scholz zajamčio je u utorak Finskoj i Švedskoj njemačku podršku u slučaju da se ove zemlje odluče zatražiti pristup NATO-u. “Za nas je potpuno jasno: u slučaju da se Finska i Švedska odluče pristupiti NATO-u, mogu računati s našom podrškom”, rekao je Olaf Scholz tijekom sastanka vlade u dvorcu Meseberg pored Berlina na koji su pozvane i premijerke Finske i Švedske Sanna Marin i Magdalena Andersson.

Scholz je dodao da odluku o tomu žele li pristupiti Atlantskom savezu Finska i Švedska “moraju donijeti same”. Njemački kancelar je dodao da kako “neovisno o odluci o članstvu u NATO-u” Finska i Švedska mogu računati na punu podršku Njemačke. Marin i Andersson na poziv njemačke vlade sudjeluju na redovnom sastanku kabineta koji se povremeno održava u vladinoj rezidenciji dvorcu Meseberg sjeverno od Berlina. Finska i Švedska nakon napada Rusije na Ukrajinu pojačano razmatraju ulazak u NATO.

14:10 Devetero mrtvih civila u bombardiranju u Donjecku

U regiji Donjeck u jutrošnjem granatiranju ubijeno je najmanje devet civila, piše Sky News. Riječ je o granatiranju gradova Avdivka i Vuhledar. Dio civila poginuo je u ruskim napadima na grad Liman, rekao je guverner Pavlo Kirilenko.

13:30 Njemački Eurofighteri iznad Baltika presreli ruski izviđački zrakoplov

Njemački borbeni zrakoplovi presreli su iznad Baltičkog mora jedan ruski izviđački zrakoplov te ga ispratili podalje od njemačkog teritorija, javljaju njemački mediji.

“U blizini otoka Ruegena primijećen je jedan ruski izviđački vojni zrakoplov nakon čega su iz baze Laage pored Rostocka poletjela dva zrakoplova Eurofighter te ruski zrakoplov ispratila podalje od njemačkog teritorija”, potvrđeno je agenciji Dpa. Nadalje je potvrđeno kako se zrakoplov “približavao njemačkom zračnom prostoru” ali da je promijenio smjer nakon polijetanja njemačkih zrakoplova. Čitav incident se dogodio još u subotu. U međuvremenu je i danska vlada na obavijesni razgovor pozvala ruskog veleposlanika u toj zemlji zbog nedavnog ulaska jednog ruskog vojnog zrakoplova u danski zračni prostor iznad baltičkog otoka Bornholma. Tom prilikom ruski zrakoplov je povrijedio i švedski zračni prostor.

13:00 Rusija napala vojni aerodrom pored Odese, uništavala američko i europsko oružje

Rusija je projektilima pogodila vojnu zračnu luku pored ukrajinskoga jugozapadnoga Odese uništavajući bespilotne letjelice, projektile i streljivo koje su Ukrajini dostavile Sjedinjene Države i europski saveznici, objavilo je ministarstvo obrane u utorak. “Visokoprecizni projektili Oniks pogodili su logističke centre u vojnoj zračnoj luci u regiji Odesi preko koje se dostavlja oružje iz inozemstva”, navodi ministarstvo obrane.

“Uništeni su hangari u kojima se nalaze bespilotne letjelice Bajraktar TB2, projektili i streljivo iz SAD-a i europskih država”, rečeno je. Ruski projektili i topništvo također su pogodili razne vojne ciljeve širom Ukrajine, uključujući zapovjedne centre, arsenale i protuzračne raketne sustave S-300, dodaje se. Guverner Odese Maksim Marčenko rekao je da se raketni napad na crnomorsku luku dogodio u ponedjeljak navečer te da u napadu ima poginulih i ranjenih.

12:40 Putin potpisao odgovor na sankcije Zapada

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret o odmazdi ekonomskim sankcijama Zapada. Prema Reutersu, sankcije su odgovor na “neprijateljske akcije određenih stranih država i međunarodnih organizacija”, priopćio je Kremlj u utorak. Imena pojedinaca ili subjekata na koje mjere utječu nisu uključena u dokument. Međutim, dekret daje ruskoj vladi 10 dana za sastavljanje popisa onih koji će biti sankcionirani, kao i prostor za navođenje “dodatnih kriterija” za broj transakcija koje bi mogle biti ograničene.

12:25 Macron će razgovarati s Putinom

Ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona priopćio je da će oko podneva po pariškom vremenu razgovarati telefonom s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Macron je bio posljednji zapadni čelnik koji je posjetio Moskvu prije ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače. Austrijski kancelar Karl Nehammer razgovarao je licem u lice s Putinom u Moskvi 11. travnja. Reuters javlja da je Macron posljednji put razgovarao s Putinom 29. ožujka.

11:40 Ukrajinski veleposlanik u Berlinu opleo po njemačkom kancelaru

Ukrajinski veleposlanik u Berlinu bez dlake na jeziku je kritizirao njemačkog kancelara Olafa Scholza jer još nije posjetio Kijev u znak podrške, za razliku od brojnih drugih europskih čelnika. Scholz je u ponedjeljak navečer naznačio da neće posjetiti ukrajinski glavni grad dok tamo ne ode njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeiner. Ukrajina je prošlog mjeseca odbila ponudu Steinmeierovog posjeta.

“Ponašati se kao smrknuta jetrena kobasica ne zvuči baš državnički”, rekao je ukrajinski veleposlanik Andriy Melnyk njemačkoj novinskoj agenciji. “Riječ je o najbrutalnijem ratu istrebljenja od nacističkog napada na Ukrajinu – to nije dječji vrtić.” Melnyk je podigao buru u Njemačkoj, više puta kritizirajući kancelarove socijaldemokrate lijevog centra zbog godina bliskih veza s Rusijom. Scholz je zanijekao da je s oklijevanjem odgovorio na rusku invaziju: “Uvijek sam donosio brze odluke, u tandemu sa svima ostalima… ali moja je stavka da djelujemo na razborit način.”

11:05 Rusija: Izrael podržava neonacistički režim u Kijevu

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova nije se ispričalo zbog skandalozne izjave ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova o “Hitleru koji je imao židovske krvi”, nego je nastavilo s diplomatskim napadom na Izrael. “Obratili smo pažnji na ahistorijske izjave izraelskog ministra vanjskih poslova Yaira Lapida, koji uvelike objašnjavanju činjenicu da trenutna izraelska vlada nastavlja podržavati neonacistički režim u Kijevu”, stoji u tvitu ruskog Ministarstva vanjskih poslova.



10:30 Johnson: Mogli smo biti brži u pomoći izbjeglicama iz Ukrajine

Britanski premijer priznao je da je Velika Britanija mogla djelovati brže kako bi pomogla Ukrajincima, ali napominje da ih je trenutno 27.000 u Britaniji Boris Johnson jutros je za ITV-ov Good Morning Britain govorio o situaciji u Ukrajini. U razgovoru je premijer priznao da je Velika Britanija mogla brže pomoći Ukrajincima koji bježe od rata s Rusijom. “Pa, učinili smo mnogo da pomognemo ukrajinskim ženama i djeci na tom području, ali sada vidimo da veliki broj dolazi u Ujedinjeno Kraljevstvo”, rekao je.

10:15 Eksplozija u ruskoj tvornici oružja

U eksploziji u ruskoj tvornici oružja poginule su dvije osobe.

