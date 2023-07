Putin se opako zeznuo: Macron otkrio kakvu je ogromnu grešku napravio

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je u utorak da je Vladimir Putin napravio “ogromnu grešku” kada se povukao iz sporazuma o žitaricama”. dok je razgovarao s novinarima u Bruxellesu, istaknuo je kako je Rusija sudjelovanjem u sporazumu preuzela ogromnu odgovornost prema mnogim zemljama.

“Afričke zemlje, Bliski istok, čak i azijske zemlje jako ovise o ovom sporazumu. Za one koji su još uvijek dvojili oko Putinove iskrenosti i posvećenosti općem dobru, odgovor je vrlo jasan – on je odlučio pretvoriti hranu u oružje”, rekao je Macron i dodao da se radi o ogromnoj greški.

Emmanuel Macron and Vladimir Putin at the 2018 St. Petersburg Economic Forum





When the forum still partially served as a bridge between Russia and the West pic.twitter.com/NLvt6rEi8Z

