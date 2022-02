PUTIN PRELOMIO, PLJUŠTE REAKCIJE: ‘To je vrlo mračan znak’, ‘EU će reagirati čvrsto i odlučno’

Ruski predsjednik Vladimir Putin večeras se obratio javnosti.

Nakon sastanka ruskog Vijeća sigurnosti, Putin je najavio da će u ponedjeljak odlučiti o priznanju dviju proruskih separatističkih republika na istoku Ukrajine, a tijekom obraćanja naciji objavio je i da priznaje proruske pobunjeničke teritorije kao neovisne republike.

Dekeret o priznanju je nakon govora i potpisao. Uskoro je uslijedio niz reakcija Europske unije i NATO-a koji ovaj potez ruskog predsjednika smatraju kršenjem međunarodnog prava i suvereniteta Ukrajine.

21:42 Biden najavio sankcije, ali ne Rusiji

Američki predsjednik Biden planira uvesti nova ograničenja trgovine i financiranja na dva promoskovska teritorija koja je predsjednik Vladimir Putin odlučio priznati kao neovisna u ponedjeljak.

Bijela kuća je u priopćenju rekla da će Biden potpisati izvršnu naredbu koja će “zabraniti nova ulaganja, trgovinu i financiranje od strane američkih osoba u, iz ili u takozvanim DNR i LNR regijama Ukrajine”.

Naredba bi također omogućila SAD-u da uvede sankcije svima koji djeluju u tim područjima. Bijela kuća je rekla da će “uskoro objaviti dodatne mjere vezane uz današnje očito kršenje međunarodnih obveza Rusije”.

“Da budemo jasni, ove mjere su odvojene od brzih i oštrih gospodarskih mjera koje smo pripremali u koordinaciji sa saveznicima i partnerima i bile bi dodatak ako Rusija dodatno izvrši invaziju na Ukrajinu”, napisala je u priopćenju tajnica Bijele kuće Jen Psaki.

21:40 Zelenski pričao s Bidenom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao o događajima u posljednjih nekoliko sati s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

U tvitu objavljenom u ponedjeljak, nakon televizijskog govora ruskog predsjednika Vladimira Putina, Zelenski je također rekao da je započeo sastanak ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu.

Discussed the events of the last hours with @POTUS. We begin the meeting of the National Security and Defense Council. A conversation with @BorisJohnson is also planned.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022