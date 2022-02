FOTO: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

PUTIN PRELOMIO, PLJUŠTE REAKCIJE: Rusija će priznati separatiste, čeka se predsjednikov govor

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro će se obratiti javnosti, izvijestile su u ponedjeljak ruske državne novinske agencije koje su citirale glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, kao i najavu na državnoj televiziji.

Nakon sastanka ruskog Vijeća sigurnosti, Putin je najavio da će u ponedjeljak odlučiti o priznanju dviju proruskih separatističkih republika na istoku Ukrajine.

Kako su potvrdile strane agencije i Kremlj, Putin će priznati proruske pobunjeničke teritorije kao neovisne republike.

#BREAKING Putin to make televised address ‘soon’: state media pic.twitter.com/YvKdpw7HjQ — AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022

Tijek događanja iz minute u minutu:

19:30 Pljušte reakcije, sazivaju se Vijeća za nacionalnu sigurnost

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, javlja AFP. Na Twitteru je napisao: “Obzirom na izjave izrečene na sastanku Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, obavio sam hitne konzultacije s Emmanuelom Macronom i Olafom Scjholzom te sazvao sjednicu Nacionalnog vijeća za sigurnost i obranu”.









Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je sazvao hitnu sjednicu Vijeća za obranu, objavila je Elizejska palača. Macron i Olaf Scholz izrazili su razočaranje kada su to čuli tu odluku, priopćio je Kremlj.

19:15 Kremlj potvrdio, Putin će priznati Donjeck i Luhansk

U izjavi Kremlja navodi se i da je Putin rekao njemačkim i francuskim liderima da namjerava potpisati dekret kojim priznaje Donjeck i Luhansk kao nezavisne države.

Vijest dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države kažu da vide kako se Rusija nastavlja pripremati za invaziju na Ukrajinu, a jedan američki dužnosnik upoznat s najnovijim obavještajnim podacima rekao je da “nema usporavanja”.









Pobunjenici koje podupire Rusija u tim područjima – koja se nalaze u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas – bore se protiv ukrajinske vojske od 2014., ali Moskva nije službeno priznala njihove samoproglašene republike. Ukrajina i Zapad strahuju da bi, ako se to dogodi, to moglo navesti Moskvu da otvoreno pošalje vojne snage u to područje.