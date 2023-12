Putin postavio ultimatum Ukrajini: ‘Samo ćemo pod ovim uvjetima postići mir’

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se se javnosti na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za medije. neizbježna tema obraćanja bio je rat u Ukrajini. Upitan o tome kada bi se, kako je on zove, ‘specijalna vojna operacija’ mogla okončati, Putin kaže da će biti mira kada ‘Rusija ispuni svoje ciljeve, koji se nisu promijenili”. Oni uključuju denacifikaciju i demilitirazaiju Ukrajine, što znači gotovo totalnu kapitulaciju te zemlje.

“Mir ćemo postići tek kad ostvarimo ciljeve, a oni se nisu promijenili. Moramo denacificirati Ukrajinu i pobijediti. Ona je oduvijek bila proruska, ali su se umiješali Amerikanci i potpiruju sukob. Njihovo oružje, kao i oružje Zapada, neće vječno dolaziti besplatno u Ukrajinu, koja svojim postupcima ide prema samouništenju”, poručio je Putin.

“Zapad je dao Ukrajini sve što je obećao, čak i više, za njezinu protuofenzivu. Uništila smo 747 tenkova i oko 2300 oklopnih vozila dok smo odbijali pokušaje Ukrajinaca u proteklih pola godine”, rekao je i nastavio.

