PUTIN OKRUŽEN VOJNICIMA POSLAO NOVOGODIŠNJU PORUKU: ‘Zapadne zemlje cinično su iskoristile Ukrajinu i njezin narod da podijele Rusiju’

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je najdužu novogodišnju poruku građanima Rusije u svojoj dva desetljeća dugoj vladavini.

U poruci dugoj devet minuta rekao je da nikada neće popustiti pokušajima Zapada da iskoristi Ukrajinu kao oruđe da uništi Rusiju te da se Rusija u Ukrajini bori da bi se zaštitila i izborila se za “stvarnu neovisnost.

“Ova 2022. bila je godina teških i nužnih odluka, najvažnijih koraka prema potpunom stjecanju ruskog suvereniteta i potpunoj konsolidaciji našeg društva. Ova je godina postala prekretnica na kojoj su postavljeni temelji naše istinske neovisnosti”, rekao je Putin.

U govoru je optužio Zapad da je isprovocirao Rusiju da pokrene “specijalnu vojnu operaciju” u Ukrajini:

“Zapad je lagao o miru i pripremao se za agresiju, što danas bez zadrške priznaje. A zapadne zemlje cinično su iskoristile Ukrajinu i njezin narod da podijele Rusiju. Povijesna istina je na našoj strani”, rekao je Putin koji se nakon toga zahvalio sudionicima ‘specijalne operacije’ na njihovoj hrabrosti rekavši kako je ruske vlasti učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu obiteljima poginulih vojnika.

Tijekom razgovora s vojskom je rekao kako je Rusija dovedena do točke kada se mora “ili sve predati ili se boriti”.

“Ali dok god imamo takve kao što ste vi – i momci i djevojke koji su pored vas, naravno, ne možete se ničega odreći. Samo se treba boriti, samo naprijed”, kazao je Putin.

Poruka je snimljena pred ruskih vojnicima, a emitirana je na ruskoj državnoj televiziji.

Putin made his New Year’s address not with the Kremlin behind him but surrounded by the “military”.









“We will go forward and win”

I don’t want to translate this shit. pic.twitter.com/WtCSUPmZGw

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022