Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je pred oko 2500 pripadnika ruskih sigurnosnih snaga, nacionalne garde i vojnih postrojbi rekao kako su se narod i oružane snage zajedno suprotstavili pobunjeničkim plaćenicima u jednodnevnoj pobuni prekinutoj u subotu.

Na skupu na trgu u kompleksu Kremlja Putinu se pridružio i ministar obrane Sergej Šojgu, čiju su smjenu plaćenici Wagnerove skupine tražili tijekom svoje pobune i marša prema Moskvi.

Putin je zatražio minutu šutnje u znak počasti ruskim vojnim pilotima koji su poginuli tijekom pobune. Ruska Savezna služba sigurnosti (FSB) objavila je u utorak da je odustala od optužnice protiv plaćeničke skupine Wagner zbog kratkotrajne oružane pobune tijekom vikenda.

Opisao je pobunu kao “izuzetno opasnu situaciju” i zahvalio onima koji su pomogli da se ona okonča.

“Pritom je poginulo više naših suboraca. Oni su časno ispunili zapovijed i svoju vojničku dužnost”, kazao je.

“Naša odlučnost i hrabrost, kao i konsolidacija cjelokupnog ruskog društva, bili su ogromni i odigrali su ključnu ulogu u prevladavanju ovih prepreka i pobune.

“Vidite da su vojska, društvo i narod bili jedno. To nam je omogućilo da prevladamo izuzetno opasnu situaciju u kojoj se zemlja nalazila.”

Novinska agencija RIA objavila je da se od optužnice odustalo jer su “sudionici prestali s djelima izravno usmjerenim na počinjenje zločina”. Kremlj je rekao da se borce koji su sudjelovali u pobuni neće kazneno goniti i da će im biti dozvoljen povratak u bazu prema dogovoru postignutom u subotu, kojim je okončana kriza.

RIA je također objavila, citirajući ministarstvo obrane, da Wagner priprema predaju teškog naoružanja ministarstvu.

Putin je rekao da je plaćeničku skupinu Wagner u potpunosti financirala ruska država.

Ovo bi moglo biti iznenađenje za neke, s obzirom na to da je Rusija više puta zanijekala upletenost u skupinu i inzistirala na tome da ona legalno ne postoji jer privatni vojni izvođači nisu legalni u Rusiji.

In Russia, president Putin admitted that Wagner PMC was funded by the government. From May 2022 to May 2023, $86 bn (~$1 bn) from the state budget was spent on Wagner’s operations.

Under Russian law, private military companies are illegal.

pic.twitter.com/miLRfcfK3R

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 27, 2023