PUTIN KREĆE POD SVAKU CIJENU! Ni najstrašniji scenarij više nije isključen: ‘To je krajnja varijanta, ako se Rusija nađe pred porazom’

Autor: M.P.

Svijet je s nemirom čekao obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, najavljeno za utorak navečer, a dodatna nervoza uvukla se kada je postalo jasno da će emitiranje obraćanja biti odgođeno za srijedu ujutro.

Razumljivo, na ovaj se događaj gledalo s posebnom pažnjom jer se Putin posljednji puta naciji obratio kada je 24. veljače ove godine najavio ‘specijalnu vojnu operaciju’ u Ukrajini i tako otpočeo pakao rata koji je ušao u 210. dan, a kraj mu se ne nazire.

Teško i da hoće u dogledno vrijeme s obzirom na to da je Rusija u srijedu dodatno eskalirala sukob. Naime, Putin je jutros najavio djelomičnu mobilizaciju stanovnika Rusije. Konkretnije, 300 tisuća rezervista bit će pozvano u rusku vojnu kampanju u Ukrajinu. Vojnoj obvezi podliježu samo građani koji su u pričuvnom sastavu, prije svega oni koji su služili u oružanim snagama i imaju odgovarajuće iskustvo.





No, to nije jedina stvar koja je uzbunila svijet. Putin se u govoru ozbiljno obrušio na Zapad kojem je, tvrdi, cilj oslabiti Rusiju. Stoga je ovo, naveo je, nužan korak kako bi se osigurao teritorijalni integritet, potvrdivši da podržava one koji žele referendume u okupiranim dijelovima Rusije. Poprilično je jasno rekao kako ‘glavni cilj oslobađanje ljudi iz regije Donbas ostaje nepromijenjen’, a posebno je zlokobno zvučao dio u kojem je govorio o nuklearnom naoružanju.

“Ako teritorijalni integritet naše zemlje bude ugrožen, za obranu Rusije i našeg naroda koristit ćemo sva sredstva koja imamo. Poručujem da ovo nije blef. Teritorijalna cjelovitost naše domovine, naša neovisnost i sloboda bit će osigurani, ponavljam, svim sredstvima koja imamo. Oni koji nas pokušavaju ucijeniti nuklearnim oružjem, trebali bi znati da se vjetrovi mogu okrenuti u njihovom smjeru”, rekao je u obraćanju ruski predsjednik.

Susjedne zemlje podigle stanje pripravnosti

Reakcije su stizale munjevitom brzinom. Rusiji susjedne zemlje podigle su pripravnost, a svjetski dužnosnici ocijenili su da je najavljena mobilizacija ruskog pričuvnog sastava znak njezina vojnog neuspjeha u Ukrajini i panike u Kremlju.

Litva je podigla razinu spremnosti vojnih snaga za brzi odgovor “kako bi spriječila bilo kakve provokacije s ruske strane”, rekao je u srijedu ministar obrane Arvydas Anusauskas nakon što je Moskva najavila djelomičnu vojnu mobilizaciju.

Finska je objavila da pomno prati situaciju u susjednoj Rusiji, rekao je ministar obrane te nordijske zemlje. Britanski ministar obrane Ben Wallace poručio je da je ruska mobilizacija priznanje predsjednika Putina da “njegova invazija ne uspijeva”. Nizozemski premijer Mark Rutte smatra da je ruska naredba o mobilizaciji znak panike u Kremlju, koju ne treba shvatiti kao izravnu prijetnju potpunim ratom sa Zapadom.

EU: Putin se ‘vrlo opasno nuklearno kocka’

O svemu se oglasila i Europska unija, glasnogovornik Europske komisije Peter Stano dodao je da “lažni, nezakoniti referendumi” planirani u Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju ovog vikenda neće biti priznati.









“Putin se kocka s nuklearnim oružjem. On koristi nuklearni element kao dio svog arsenala terora, to je neprihvatljivo. Zemlje članice EU-a održale su rasprave o tome kako odgovoriti na najnoviji razvoj događaja u ruskom ratu u Ukrajini”, nastavio je, upozoravajući Moskvu da će biti “posljedica s naše strane”.

S velikom pažnjom analizirala se i kineska reakcija, no oni su ostali na liniji koju drže od izbijanja rata u Ukrajini, pa je tako i sada kinesko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo sve strane da se uključe u dijalog i konzultacije te pronađu način za rješavanje sigurnosnih problema svih. Kinesko stajalište o Ukrajini dosljedno je i jasno, rekao je glasnogovornik Wang Wenbin na brifingu za medije u srijedu.

U New York stigao Lavrov, obratit će se i Biden

Zanimljivo, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov doputovao je u srijedu u New York kako bi sudjelovao na 77. zasjedanju Opće skupštine UN-a. Dopisnik TASS-a izvijestio je da je njegov zrakoplov letio sjevernom rutom, zaobilazeći neprijateljske zemlje. Let je trajao 12 sati. Tijekom putovanja nije bilo prijavljenih hitnih slučajeva.









Ranije je službena glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova rekla da bi se Lavrov trebao obratiti Općoj skupštini UN-a i održati oko 20 bilateralnih sastanaka u New Yorku.

Američki predsjednik Joe Biden također bi se trebao obratiti Općoj skupštini UN-a, a Washington Post tvrdi da će Rusiji dati čvrstu opomenu zbog nepravednog rata protiv Ukrajine te pozvati druge svjetske čelnike “da se nastave suprotstavljati goloj agresiji” stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a.

Vidmarović: Putin je djelovao smireno, građane uplašio raspadom Rusije

Reakcija ruskog predsjednika nije neočekivana s obzirom na vijesti o munjevitoj protuofenzivi ukrajinskih snaga koja iz harkivske regije napreduje prema Lugansku. Nadalje, samoproglašene Narodne Republike Lugansk i Donjeck objavile da će održati referendume o pridruživanju Ruskoj Federaciji.

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović za Dnevno.hr naglašava, Putinova objava slijedi nakon što je Duma ekspresno odobrila amandmane na kazneni zakon i postrožila kazne za dezerterstvo i odbijanje mobilizacije.

“Kašnjenje emitiranja je vjerojatno uvjetovano tehničkim detaljima – usuglašavanjem nekih stvari s Ministarstvom obrane, preinakama teksta obraćanja, a možda i last-minute komunikacijom s lokalnim vlastima na Donbasu”.

Iz Putinova govora može se iščitati nekoliko stvari.

“Jasno je da Putin što brže želi inkorporirati Donbas i Herson u Rusiju jer strahuje od jačeg proboja Ukrajine. Putin je djelovao smireno, objasnio je građanima još jednom uzroke i razloge, uplašio ih teorijama da Zapad želi totalni raspad Rusije”, komentira nam Vidmarović.

‘Ovo može biti uvertira u opasniju fazu rata’

Objašnjava i zašto odluka o djelomičnoj mobilizaciji, odnosno 300 tisuća novih snaga.

“Putin ne može objaviti potpunu mobilizaciju jer bi to imalo nepredvidive društvene posljedice i stvorilo strahoviti pritisak na proračun. Ovo doista može biti uvertira u novu, još opasniju fazu rata”.

Što bi takva faza podrazumijevala? Vidmarović nam kaže, odlučnost Ukrajine i Zapada da oslobodi sve i odlučnost Rusije da brani ono što smatra svojim, pod svaku cijenu.

“Ciljevi invazije su od početak bili nedefinirano široki kako bi omogućili Putinu manevarski prostor. Za razliku od tih deklariranih formula na početku rata, sada ispada da je Donbas zapravo jedini cilj. Zapad će morati eskalirati sa sankcijama i vojnom podrškom Ukrajini. Još veći pritisak sekundarnih sankcija na države koje ipak trguju sa Rusijom, možda čak i pomorska blokada ili uspostava no-fly zone preko čitavog dijela Ukrajine koji kontrolira Kijev”, smatra analitičar.

Kolika je prijetnja od nuklearnog oružja?

Uključuje li obrana pod svaku cijenu i nuklearnu prijetnju?

“To je krajnja varijanta – ako se Rusija nađe pred porazom. Zasad je jasno da Putin aneksijom okupiranih područja želi steći taktičku pobjedu i izbjeći taj nuklearni scenarij”, zaključuje Vidmarović.