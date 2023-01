PUTIN KAO PALE SAM NA SVIJETU! Pogledajte ga na misi u katedrali: Samo on i svećenik

Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je sam božićnoj misi u katedrali u Kremlju. Na snimkama se vidi kako je ruski predsjednik u katedrali sam bez ostalih vjernika.

Državna televizija prikazala je dvije snimke uživo iz pozlaćene katedrale Navještenja dok su pravoslavni svećenici vodili polnoćku.

Putin, odjeven u plavi sako i bijeli džemper s visokim ovratnikom, bio je jedini vjernik i prekrižio se nekoliko puta prije nego što je televizijski prijenos prekinut.

Lonely Putin came out of his bunker and stands in the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin

Everything in this video is beautiful, but we recommend to pay special attention to the Christmas tree.

And the priest is probably a FSB officer. pic.twitter.com/Wtx2jK6Tyc

— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2023