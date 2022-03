‘PUTIN JE ZAŠTIĆEN KAO LIČKI MEDVJED U SVOM BRLOGU!’ Bivši ministar obrane o tome je li moguća likvidacija koja se spominje: ‘Od glasnog razmišljanja do tog scenarija je svjetlosna godina’

Autor: B.B.

Vojni analitičar i bivši ministar obrane Ante Kotromanović je analizirajući situaciju u Ukrajini za Večernji, rekao kako Rusi zapravo nisu zauzeli puno gradova, no i da je pitanje dana koliko će obrana izdržati.

“Rusija nije ostvarila mnogo svojih strateških ciljeva. Svi smo suglasni i većina analitičara slaže se da su zakazali i nisu ostvarili strateški cilj, a to je svrgnuti demokratski izabranu vlast, bez obzira na to kakva ona bila, i razbiti ukrajinsku vojsku tako da se više ne može braniti. Ostvarili su dio ciljeva, ozbiljno su osakatili ukrajinsku zemlju i uzeli dio teritorija. Nisu, doduše, zauzeli puno većih gradova, nekoliko ih drže pod pritiskom i u stalnom okruženju. Pitanje je dana koliko će obrana izdržati”, rekao je Kotromanović.

Dodao je da je što se njega tiče, u ovoj fazi rata i moralni i relativni pobjednik ukrajinska vojska koja je uspjela ostvariti velik dio ciljeva.

‘Znamo da Putin ide s maksimalnim zahtjevima i da ih Zelenski ne može prihvatiti’

“Cilj je bio zaustaviti neprijatelja na granici, ali s obzirom na silu koja se sručila i to da se nisu intenzivno pripremali za sukob, napravili su jako dobar posao. Uspjeli su sačuvati strukture vlasti i vojsku, funkcioniraju u svim segmentima društva pod ratnim uvjetima. Ne daju se, napravili su nekoliko vrhunskih obrambenih operacija, kroz prepade i diverzije uspjeli su dosta naštetiti ruskoj vojsci, koristili su moderna sredstva i jaki su u specijalnom propagandnom ratu. Gledamo kako se uništavaju ruske kolone iz zraka i sa zemlje”, kaže Kotromanović te dodaje kako je teško prognozirati što će se događati sljedećih tridesetak dana.

“Volio bih da rat sutra prestane i da se dvije strane dogovore. Znamo da Putin ide s maksimalnim zahtjevima i da ih Zelenski ne može prihvatiti. Ne može jedna osoba odlučiti da će praktički darovati velik dio teritorija zemlji koja je izvršila agresiju”, rekao je među ostalim Kotromanović.

‘To nije realno’

No, budući se u zapadnim analizama počelo provlačiti pitanje o likvidaciji Vladimira Putina koju mogu obaviti samo ruska elita i sigurnosne službe, kako navode, bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je koliko je realan takav scenarij.

“To nije realno, Putin je zaštićen kao lički medvjed u svom brlogu. Ima fenomenalno osiguranje. Formirao je neku vrstu nacionalne garde. Potpuno kontrolira medije, šalje ruskom narodu slike kakve želi. Jedino ako dođe do kompletnog sloma na frontu i ako za 30 dana ne ostvare ni jedan od ciljeva, onda je moguće da dođe do većeg nezadovoljstva i da se počne glasno razmišljati o likvidaciji. No, od glasnog razmišljanja do tog scenarija je svjetlosna godina”, kazao je Kotromanović.