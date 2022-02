‘PUTIN JE BIJESAN’ TAJNI SASTANAK U NJEGOVOJ ‘JAZBINI’: ‘Mislio je da će sve biti gotovo za par dana’, otkriva estonski političar

Estonski političar i zastupnik u Europskom parlamentu Riho Terras na Twitteru je objavio kako posjeduje podatke da je ruski predsjednik Vladimir Putin bijesan jer invazija na Ukrajinu ne ide po planu.

Kako navodi, posjeduje izvještaje ukrajinskog dužnosnika o sastanku na kojem je bio Putin. Nazvao ga je sastankom u ‘Putinovoj jazbini na Uralu”.

“Tamo su se sastali oligarsi da nitko ne pobjegne iz Rusije. Putin je bijesan, mislio je da će cijeli rat biti lak i da će sve biti gotovo za 1-4 dana”, piše Terras, koji je objavio i faksimil dokumenta za koji tvrdi da je dobio.

“Rusi nisu imali taktički plan. Rat košta oko 20 milijardi dolara dnevno. Raketa imaju najviše 3-4 dana, koriste ih štedljivo. Nedostaje im oružja, tvornice Tula i 2 Rotenberg fizički ne mogu ispuniti narudžbe za oružje. Puške i streljivo su najviše što mogu. Sljedeće rusko oružje može se proizvesti za 3-4 mjeseca – ako i do tada. Nemaju sirovina”, piše europarlamentarac.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9

— Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022