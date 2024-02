Putin izrekao 12 laži, a njegov glavni kritičar ih je sve secirao: Jedna je posebno opasna

Nakon intervjua s Tuckerom Carlsonom, nekadašnji ruski oligarh, najbogatiji čovjek Rusije i suradnik Vladimira Putina, a sada njegov prognani kritičar Mihail Hodorkovski, objavio je na mreži X objašnjenja svih laži koje je ruski predsjednik izrekao u intervjuu. Posebno opasnima se čine one širenja NATO-a.

1. Putin tvrdi je da je Rusija postala najveća europska ekonomija.

Istina: Rusija se nalazi na 32. mjestu u Europi po BDP-u (PPP) po glavi stanovnika.

2. Putin je još jednom iznio staru laž o obećanjima SAD-a da se NATO neće širiti na istok.

Istina: Nikada nije postojao takav sporazum. Čak je i Gorbačov to rekao, a u svakom slučaju, zemlje pristupaju NATO-u svojom slobodnom voljom. Ako Putin nije želio da NATO raste, ne bi trebao objavljivati rat svojim susjedima, piše Hodorkovski.

3. Putin je negirao da je ikada rekao da se SAD sprema napasti Rusiju.

Istina: Ustvari, on je to rekao, tri dana prije invazije na Ukrajinu, za koju je rekao da će biti “uporište“ za napad NATO-a.

4. Rekao je da su prosvjedi na Majdanu postali nasilni, iako je Janukovič odbio upotrijebi bilo kakvu silu protiv prosvjednika.

Istina: Janukovičeva interventna policija Berkut brutalno je rastjerala demonstrante, a njeni snajperisti su za tri dana u veljači 2014. godine ubili 76 ljudi.

5. Rekao je da je Kijev započeo sukob u Donbasu koristeći svoje zrakoplovstvo protiv civila.

Istina: Sukob je počeo 12. travnja 2014. kada je časnik FSB-a Igor Girkin predvodio separatiste da zauzmu grad Slavjansk. Ukrajina je prvi put upotrijebila svoju avijaciju kao odgovor, 26. svibnja, u bici za aerodrom Donjeck.

6. Tijekom govora o alternativnoj povijesti na početku intervjua, Putin je rekao da je Ukrajina umjetni entitet stvoren na inicijativu Josifa Staljina.

Istina: Ukrajina je dodana Sovjetskom Savezu 1922., pod Lenjinom. Ali Ukrajinska Narodna Republika je proglašena 1917. – prije boljševičkog preuzimanja – i bila je priznata od strane ruske privremene vlade.

Putin’s Interview With Tucker Carlson Was Filled With Lies, Here Are Some Egregious Examples 🧵 pic.twitter.com/SMqus7RK6n

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) February 9, 2024