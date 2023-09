Putin iznio nove optužbe o planu Zapada za Zelenskog: ‘Namjerno su ga postavili na čelo’

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u najnovijem televizijskom intervjuu u utorak izjavio je da su zapadne sile postavile za ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, koji je židov, kako bi time prikrile glorifikaciju nacizma. Putin za ovu tvrdnju nije priložio nikakve dokaze.

Ovo nije prvi put da Putin pokušava povezati vladu Ukrajine s masovnim ubojstvima ukrajinskih židova tijekom Drugog svjetskog rata, koja su počinili njemački nacistički okupatori i lokalni kolaboracionisti u Sovjetskoj Ukrajini. Zelenski, koji ima ruski kao materinski jezik, više puta je odbacio ruske optužbe da podržava neonacističke elemente u Ukrajini. Dodao je da su neki od članova njegove obitelji stradali u nacističkom holokaustu, čime je ukazao na svoju osobnu osudu nacističkih zločina.

⚡️🇷🇺🇺🇦 Putin:





“It’s disgusting that an ethnic Jew is used to cover up the glorification of Nаzism and those who led the Holocаust in Ukraine (…) and this is well understood by ordinary citizens of Israel” pic.twitter.com/pDETfLApte

