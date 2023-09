‘Putin’ i ‘Robin’ i ‘Bruce Lee’ dilali drogu: Razbijena misteriozna komunikacija narko bande

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Uskok je nakon jučerašnjih uhićenja i pretresa, koji su rezultirali policijskom prijavom, proširio u ožujku pokrenutu istragu protiv 20 osumnjičenih koje tereti da su u manje od dvije godine preprodali preko 550 kilograma marihuane, po osam kilograma kokaina i amfetamina te tisuću tableta MDMA.

Uskok je istražnom sucu zagrebačkog Županijskog suda predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika.

Četvorica se od ranije nalaze u istražnom zatvoru, jedan je na izdržavanju zatvorske kazne, dok za preostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke, izvijesto je Uskok





Sumnja se da su prodajom droge pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 590.000 eura, koju su podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju, sumnjaju istražitelji.

MUP razbio šifriranu komunikaciju

Istragu protiv Viktora Milakovića i Darka Jandrića te njihovih suradnika osumnjičenih za krijumčarenje i preprodaju najmanje 761,5 kilograma marihuane, 15 kilograma amfetamina, 9,1 kilogram kokaina i 3000 tableta droge MDMA na čemu su zaradili oko 593 tisuće eura, USKOK je proširio nakon što je razbijena šifrirana komunikacija pripadnika ove zločinačke grupe.

Naime, Milaković je uhićen u prosincu 2021. zbog sumnje da je zajedno s Leom Zdenjakom organizirao podmetanje eksplozivne naprave pred dom rivala u kriminalnom podzemlju Tomislava Sučića.

Pokušali su, sumnja također USKOK, organizirati atentat i na Tomislava Sablju, no nije im uspjelo. Sabljo je nedavno ubijen u noćnom klubu Ritz u Zagrebu.

Sada je među osumnjičenim dilerima i suvlasnik tog narodnjačkog kluba Mario Gavrić.

Mobiteli otključani uz suradnju s Amerikancima i Francuzima

Nakon uhićenja u prosincu 2021. istražitelji su kod Milakovića i ostalih pronašli kriptirane uređaje za komunikaciju. Na mobitelima su bile instalirane aplikacije SKY ECC i Anon što su ih pripadnici zločinačkih grupa godinama koristili kao najsigurniji oblik komunikacije, piše N1.









No, prije par godina obje aplikacije su razbijene, odnosno doznalo se da su zapravo podmetnute kriminalcima od strane istražitelja, prije svih američkog FBI-a. Nakon razbijanja šifri policija ulazi u kriptirane uređaje i doznaje detalje komunikacije među kriminalcima.

Tako je bilo i u ovom slučaju. Mobiteli Milakovića i ostalih poslani su na vještačenje, te u suradnji s američkim i francuskim vlastima ‘otključani’.

Putin, Robin, Bruce Lee i hrpa droge

Ubrzo nakon toga utvrđeno je da je jedan od Milakovićevih nadimaka u šifriranoj komunikaciji bio ‘Putin’. Na Anomu se nazivao i ‘Sevenbent’, dok je Jandrić, kako tvrdi USKOK, koristio šifru ‘logbark’.









Otkriveni su i njihovi PIN-ovi na SKY ECC-u koji su se sastojali od raznih brojki i slova. Tako su pronađene poruke što ih je navodno napisao Milaković opisujući u ožujku 2021. kako su istražitelji kontaktirali njegovu partnericu, inače državljanku Kolumbije.

“Najla je danas išla boravak produžit. Došla su gospoda iz obavještajne agencije i vodila razgovor o meni, tebi i ostatku ekipe, a ne o njezinom produljenju boravka i zaposlenosti…. Ma brate znaju da sam promjenio adresu jučer… Izd….i su je momački. Doveli su prevodioca….Kako ja nemam ništa, kako ona ne zna što ja radim, a žena mi je. Rekla im je da radim na kompjutoru i da se ona ne mješa…. Brate oni sve znaju… Brate ja sam, Putin je”, napisao je, stoji u rješenju o provođenju istrage, Viktor Milaković.

Istražitelji su uvjereni da su uspjeli rekonstruirati komunikaciju Milaković i Jandrića iz koje proizlazi kako su godinama nabavljali drogu, kome su je i po kojoj cijeni preprodavali, te tko je još sve surađivao s njima.

Pronađene su, među ostalima, i poruke od 4. veljače 2020. u kojima osoba s PIN-om ‘S6NM9N’ javlja Milakoviću i Jandriću koji koriste nadimke ‘Putin’ i ‘Robin’ da je prijevoz droge za Sloveniju organiziran.

Uslijedili su, tvrde istražitelji, dogovori Milakovića i Jandrića: “30kom je sasvim ok ako on prodaje 200 kilograma nama”. Iz toga se zaključuje kako je cijena kilograma kokaina iznosila oko 30 tisuća eura. Zabilježena je i komunikacija u kojoj ona doseže 40 tisuća eura po kilogramu, no toliko je stajala ako je prodavana u manjim količinama.

Među dešifriranim porukama pronađene su i fotografije kokaina. Veliki dio komunikacije odnosi se i na marihuanu, odnosno travu. Jandrić je još 27. prosinca 2019. pisao jednom od suokrivljenika: “Ej frende, 24 kg treba doći danas, trave”.

Idući dan bio je nervozan oko isporuke: “Je… im majku, Bruce Lee čeka od 7:45. Pregledaj pa javi Bruce Leeju da dođe negdje u Dubravu… Jesu li paketi po 1 kg ili po 5 kg? Prije nego što kreneš uzmi svu robu, istresi je u crne vreće i onda prosij siću. Siću ne računamo nego pakiramo samo travu. Ali ćemo dodati u svaku kilu cca 35g siće. Pa uzmeš posudu za špagete i prosiješ na nju”. Bruce Lee je, utvrđeno je, također jedan od jučer uhićenih dilera.