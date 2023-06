Putin dao pritvoriti važnog generala? Kremlj šuti, šuška se da je krenula velika čistka: Nitko ga danima nije vidio

Inozemni dopisnik Economista Oliver Carroll objavljuje da kruže neprovjerene vijesti o restrukturiranju ruske vojne zapovjedne strukture.

Reuters je ranije izvijestio da dvije najistaknutije osobe u kampanji protiv Ukrajine nisu viđene od Wagnerove pobune.

Načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Valerij Gerasimov nije se pojavljivao u javnosti ili na državnoj TV od vikenda. Gerasimov (67) je zapovjednik ruskog rata u Ukrajini.

Iz vidokruga je također odsutan general Sergej Surovikin, zamjenik zapovjednika ruskih snaga u Ukrajini. Njega su američki mediji, pozivajući se na sigurnosne izvore, prozvali da je unaprijed znao za planiranu pobunu Jevgenija Prigožina.

Naime, ruski izvori navode da je otpušten baš Surovikinov zamjenik.

Sky News prenosi izvještaje ruskog novinara Alekseja Venediktova, koji tvrdi da je general-pukovnik Andrij Judin, zamjenik generala Sergeja Surovikina, “otpušten iz redova” ruske vojske,

Tvrdnja još nije neovisno potvrđena. Puno je nagađanja o tome gdje se nalazi general Surovikin, koji je poznat kao “general Armagedon” te nije viđen u javnosti od subote, a izvješća sugeriraju da je uhićen, za što također nema potvrde.

