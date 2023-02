‘PUTIN ĆE POKUŠATI DESTABILIZIRATI BALKAN!’ Ruski disident upozorava: ‘To će raditi preko Srbije, već su pokušali preko Crne Gore’

Autor: Dnevno.hr

Nekoć najbogatiji Rus i oligarh, ruski disident Mihail Hodorkovski, koji se obogatio na dubioznim privatizacijama 90-ih, nakon čega je završio u zatvoru zbog sukoba s Vladimirom Putinom, dao je intervju za bečki Der Standard u kojem je, među ostalim, govorio o planovima i potezima Kremlja kako bi preko određenih zemalja provodio svoje vanjskopolitičke interese i ciljeve, a pritom je posebno spomenuo Austriju i Srbiju.

Na tvrdnje da austrijski političari i tvrtke u bankarskom i energetskom sektoru održavaju bliske veze s Kremljom u posljednjih 20 ili 30 godina, a da čak i u aktualnoj situaciji invazije na Ukrajinu argument neutralnosti ne prekida u potpunosti te veze s Moskvom te upitan kako ocjenjuje odnos Austrije i Rusije, Hodorkovski je rekao da redovito prati austrijsku politiku i da sa sigurnošću može reći da je Putinov utjecaj na Austriju golem.

“Što pokazuju i rezultati mog dossier centra koji ispituje Putinov ilegalni utjecaj na druge zemlje. Kada je bugarski novinar Bellingcata Christo Grozew nedavno napustio Beč zbog sigurnosnih problema, to nije bilo nimalo zabavno. Život mu je bio u opasnosti. Ako uzmete u obzir broj profesionalnih ubojica ‘spavača‘, Putinu je mnogo lakše nekoga ubiti u Austriji nego u drugim europskim zemljama”, smatra Hodorkovski.





‘Rizici su preveliki’

Kaže kako ne zna u kojoj mjeri Austrija želi igrati ulogu kakvu je imala u vrijeme ‘Hladnog rata‘, kada je Beč bio, kako se izrazio, “centar interakcije obavještajnih službi” i mjesto gdje su se zaobilazile sankcije i kontrola izvoza u Sovjetski Savez. S obzirom na današnju integraciju Europe, navodi kako nije siguran koliko bi druge europske zemlje bile sretne da Austrija igra takvu ulogu.

Na primjedbu da postoje kritike na račun poslovnih odnosa nekih austrijskih tvrtki s Rusijom, Hodorkovski je rekao kako može biti i gore od toga – da se “dogodi nekoliko političkih ubojstava, a da su atentatori iz Austrije”.

“Kako ja to vidim – unatoč svim prednostima koje donose dobri odnosi s Putinovim režimom, ne vjerujem da će Austrija uložiti velike napore da ih razvije. Rizici su preveliki”, kaže Hodorkovski.

‘U diktaturi nema oligarha, to su Putinovi agenti’

Na pitanje koliki je stvarni Putinov utjecaj na bogatstvo ruskih oligarha, Rus kaže kako se smijao zapadnim procjenama i uvjerenju da će ruski oligarsi izvršiti pritisak na Putina nakon što su uvedene sankcije Zapada.

“U diktaturi nema oligarha. To su Putinovi agenti. Zauzvrat imate mnogo agenata s velikim novcem na Zapadu. Putinov utjecaj na njih prilično je lako izmjeriti – samo od njih zatražite da osude Putinovu agresiju i distanciraju se od njega pa mogu zadržati i potrošiti svoje milijarde. Nitko nije to učinio. To je njegov utjecaj”, kaže.

‘Probali su u Crnoj Gori i odgurnuli je od sebe’

Upitan da komentira pitanje ruske kampanje dezinformiranja i financiranje desničarskih stranaka na Zapadu, Hodorkovski kaže da Putin podržava radikale bilo koje prirode.









“Riječ je o destabilizaciji. Tada se može postaviti kao onaj koji upravlja nestabilnom situacijom. Ako se rat nastavi, pokušat će destabilizirati Balkan kako bi otežao život Europljanima”, kazao je Hodorkovski, a na pitanje bi li Kremlj to činio preko Srbije, odgovorio je potvrdno.

“Apsolutno. Sva sreća da su Rusi idioti. Probali su u Crnoj Gori i odgurnuli tu državu dalje od sebe, izgubili su utjecaj. No, ne možete uvijek računati na to da će stalno biti kreteni. Nakon sankcija, međutim, utjecaj se smanjio, primjerice u Njemačkoj. Ali desničarski ekstremisti prirodni su Putinovi partneri. On to zna. A budući da birači radikalne desnice obično podržavaju Putina, oni ne gube podršku čak ni kada Putin krene u rat. Sve to treba pažljivo promatrati”, zaključio je Hodorkovski.