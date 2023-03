‘PUSTIMO SADA PORUKE S AP!’ Pupovac stao na stranu Plenkovića: ‘Milanović štošta govori, nije sve utakmica…’

Autor: I.G.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, govorio je o novim mjerama koje je Vlada donijela kako bi pomogla građanima i gospodarstvu tijekom krize, o nedavnom rasističkom ispadu koji je izazvao negativne reakcije javnosti, te o predstojećim izborima iduće godine. Također se dotaknuo ‘afere A. P.’ te predsjednika Milanovića.

“Pustimo poruke u kojima se spominje AP. Pravosudne institucije moraju imati svoju autonomiju. To sa sobom nosi jasnu obvezu, a to je profesionalan rad i zaštita svega ono što se treba zaštititi, uključujući i sadržaj istrage”, rekao je za N1.

“Podržavam da nema arbitrarnog dospijevanja u medije onoga što se može tumačiti od interesa ove ili one vrste, ali ne nužno interesa same istrage, o tome se radi”, pojašnjava dodatno što je mislio.





Selektivno curenje poruka iz hrpe materijala neće učiniti jakim ni sudstvo ni politiku i “ja nisam ni za jedno od toga”, govori Pupovac. “Možete pogriješiti, onoga trenutka kad cijelu utakmicu između sudske vlasti i drugih segmenata vlasti svedemo na tu vrstu sukoba, neće biti jako ni sudstvo ni politika, nisam za to”, kaže.

Predsjednik Republike Zoran Milanović najavio je da će pomilovati prvu osobu koja bude osuđena zbog toga. Pupovac na to kaže:

“Predsjednik Milanović kaže štošta. Tako da … To ne smatram mjerilom jer ne znam kako bi on mogao svojim aktom milosrđa, za koji sam kaže da ga ne želi koristiti jer je to relikt nečega, ne znam čega, mogao intervenirati. To je vrsta populističkog iskaza koja ide za tim da se dopadne dijelu ljudi, a ne za onim što je nama potrebno. Nama je potrebno da mediji budu slobodni, da mogu bez ograničenja objavljivati ono što je od javnog interesa. Da sudstvo bude dobro plaćeno, profesionalno i dobro organizirano, a zaštićeno od utjecaja novca, politike i različitih upotreba onoga čime oni raspolažu za međusobne političke obračune.”