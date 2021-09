‘PUSTI USTAV, IDI DALJE!’ Poznati poduzetnik s ‘PRIVATNOM MILICIJOM’ uzurpirao cijelu uvalu i lovište na Hvaru!

Autor: L.B.

Kršenje zakona i uzurpacija pomorskog dobra već je na jadranskoj obali toliko čest slučaj, da se više gotovo nitko ne obazire.

Ispada tako da nas ništa više ne može iznenaditi, no u slučaju priče s hvarskim poluotokom Pelegrin i koncesionarem Emilom Tedeschijem stiže novi, vrlo neugodan nastavak. Čovjek koji je imao susret s njima, se žali na zaštitare, koji, kako kaže, tjeraju ljude s pomorskog dobra, ne daju im sidrenje, ni kupanje, a kamoli izlazak na obalu.

Okupacija javnog dobra ovako je dobila sasvim novu, opasnu dimenziju, gdje pojedinci unajmljuju ‘privatnu miliciju’ da ilegalno izopće građane s teritorija na kojem apsolutno imaju pravo biti, piše Morski.hr.

Pokušao se usidriti, spriječio ga zaštitar

“Kamere par metara od mora, zaštitarska služba, gol za vaterpolo s konopcima kao prepreka uplovljavanja prema plaži i vili. Bahata reakcija zaštitara na sidrenje u uvali, zaštitar priječi sidrenje, kupanje na plaži jer je privatna i poziva se na koncesiju koja je ustvari koncesija za lovište. Inače koncesionar je Emil Tedeschi”, ovako čitatelj opisuje ulazak s obitelji u uvalu Parja na otoku Hvaru.

Naime, on se s obitelji pokušao usidriti 6. kolovoza, no to mu nije pošto za rukom, pa je u međuvremenu krenuo istraživati i naišao na niz napisa po medijima i društvenim mrežama, gdje ovo, nažalost, nije usamljen slučaj.

“Sa zaštitarom s fotografije smo na početku ušli u raspravu nakon njegovog uvjeravanja da napustimo poziciju na kojoj smo se usidrili. Na moje pitanje poznaje li Ustav RH po pitanju obale, mora i sl., isti mi je rekao “pusti Ustav, ovdje se ne možete sidriti, idite tamo dalje…..”

‘Festival uzurpacije’

“Na pitanje kolege “Čija je to kuća?” odgovorio je “Tvoja nije”. Cijela nam je situacija pomalo bila nevjerojatna nakon svih napisa po medijima na tu temu, da se netko i dalje služi tim provaljenim lažima. Sve su snimale i nadzorne kamere, pa se i ovaj događaj zasigurno nalazi na hard disc-u nadležne zaštitarske službe jer su kamere na par metara od morske linije”, prepričava čitatelj.

Kako kaže, poslije se dotični zaštitar smekšao, rekavši kako on mora raditi svoj posao te da je više od dvadeset godina bio u vojsci.









“Dotični zaslužuje posjetu i okupljanje nešto kao Festival bespravne gradnje, možda Festival uzurpacije”, govori čitatelj.

Očitovao se i Upravni odjel

Očitovao se i Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije o ovom događaju

“Preko web portala „Pomorsko je dobro“ u 2021. godini Splitsko – dalmatinska županija nije zaprimila prijavu vezanu korištenja pomorskog dobra bez pravne osnove, kao i „privatiziranja“ plaže i ostatka uvale kako se navodi u upitu. Prema dostupnim informacijama, društvo FLORIANA PARK d.o.o. ima koncesiju za lovište Pelegrin u vremenskom razdoblju od 1.4.1995.godine do 31.03.2026.godine. Više informacija možete vidjeti na stranicama Ministarstva poljoprivrede”, napisali su te dodali:

“Dopisom od dana 22.listopada 2018. godine je naš Upravni odjel upozorio društvo FLORIANA PARK d.o.o. kako spomenuta koncesija za lovište ne uključuje pomorsko dobro te kako se njegovo korištenje regulira odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/2004, 63/2008, 133/2013, 63/2014) te Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).









Sukladno navedenim propisima, spomenuto pomorsko dobro se nalazi u općoj upotrebi, što podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni, a istim redovno upravlja jedinica lokalne samouprave – Grad Hvar, putem godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom. Planom upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2021. godinu u spomenutoj uvali predviđeno je davanje koncesijskog odobrenja za sredstvo – brodica na motorni pogon te je isto izdano društvu „Poluotok Pelegrin d.o.o.“. Podatak je javno dostupan putem Informacijskog sustava za evidenciju pomorskog dobra na stranici „Pomorsko je dobro“, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Matea Dorčić.

Dakle, jedino što smiju je imati privezanu brodicu i lovište van pomorskog dobra. Zaštitari u ovom slučaju nisu ništa drugo nego “privatna milicija”, koja sad već prijeti i sigurnosti građana.