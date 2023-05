‘PUPOVCU ŽELI DA ZARONI ZA TIM VENCEM!’ SDSS posvađao desnicu, nabrusio i HDZ-ovce: ‘Kao branitelj to doživljavam kao provokaciju’

Činilo se da će današnji dan u Saboru biti relativno miran. Ipak je glavna tema u Hrvatskoj obrana od poplava, iz sata u sat se prate vodostaji rijeka, Hrvatska Kostajnica je pod vodom, kao i neka naselja kod Karlovca.

No, zastupnike more neke druge brige.

Tijekom poslijepodnevnog iznošenja stajališta po klubovima zastupnika SDSS-ov Boris Milošević je odlučio govoriti o trakavici koja se već tjednima provlači raspravama, a tiče se financiranja tjednika Novosti i odnosa prema srpskoj nacionalnoj manjini, koju je kritizirao Suverenist Željko Sačić.





“Hrvatska se bori protiv poplava, a dio naših zastupnika brinu Srbi i ‘Novosti’. Rekli su da će tražiti povrat novca koje su dobili za nacionalne manjine. Više puta je DORH odbacivao kaznene prijave protiv ‘Novosti’, prijetnje traju godinama. Prije godinu dana u Saboru je održan govor koji me zaprepastio: ‘Da Srba u Hrvatskoj, hvala Bogu nema, ima ih koliko ih možemo podnijeti’. Jedan zastupnik koristio je riječi poput ‘velikosrpska propaganda’, ‘četništvo’, namjerno je prešutio primjere gdje su politički predstavnici Srba sudjelovali komemoriranju hrvatskih žrtava, a sam je bio protiv toga da Anja Šimpraga dođe u Škabrnju. Pupovcu želi da ‘zaroni za tim vencem’, misleći na vijenac koji polaže u Dunav kod Vukovara. Pozivam sve zastupnike, posebno one koji kažu da Jasenovac treba prekopati., da posjete izložbu gdje će moći vidjeti lica jasenovačkih logoraša. U najvećem broju su to lica Hrvata koji su došli ustaškim uhićenjem, jer su Židovi, Srbi i Romi dolazili temeljem rasnih zakona”, rekao je Milošević i time crvenom krpom mahnuo desnici.

HDZ-ov Ante Deur, čija je stranka koalicijski partner SDSS-a, tražio je povredu poslovnika.

“Zastupnici imaju svoje stavove, ali vijencu u Dunavu nije mjesto. Ovčara je mjesto žrtve i pijeteta. Tamo je hrvatski narod doživio agresiju. Samo bacanje vijenca u Dunav, kao branitelj to doživljavam kao provokaciju”.

Ružica Vukovac također je tražila povredu poslovnika.

“Moram ispraviti Miloševića, nije pozivanje na mržnju kada kažete da se prevelik iznos novca slijeva na račun SNV-a, dok srpski živalj nema ništa na Banovini, Ni struju ni vodi, ali zato na naslovnici ‘Novost’i pišu kako ‘lepa naša lepo gori'”.

Marijan Pavliček je ostao zbunjen Deurovim istupom.









“Nije mi jasno, možda živim u paralelnom svijetu, ali Deur svom koalicijskom partneru kaže da ne treba bacati vijenac u Dunav, a sedam godina mu to dozvoljava. Pa zabranite mu to ili ga izbacite iz većine”.

Deur mu je na to vratio da je kao branitelj rekao što njegovo srce misli.

“Vi, kao suverenist Peđe Grbina, jedan folirant i fejk, pokušavate se nametnuti na žrtvi, a ne znate što je to. Živite na pokvarenosti i na žrtvi, vi i vaši stranački kolege”. Za kraj mu je odgovorio Pavliček.









“Ja sam zahvalan na vašoj žrtvi, ja sam tada imao 10 godina, licemjerno je prozivati partnere, a s njima sjedite. Tražite lijepo od šefa da ih izbaci ili vi izađite”.