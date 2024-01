Pupovcu bi radi ove izjave mogla stići ‘pljuska’: ‘Neki bi dali dupe’

Autor: Dnevno.hr

Čelni čovjek SDSS-a Milorad Pupovac u nedjelju je gostovao na N1 gdje je komentirao aktualne probleme. Za premlaćivanje maloljetnika u Vukovaru pretpostavlja da se radi o zločinu iz mržnje, a govora je bilo i o koaliciji s HDZ-om, izboru glavnog državnog odvjetnika, kao i samom premijeru Andreju Plenkoviću.

Za početak je rekao kako ga nasilje u Vukovaru nije iznenadilo, ali reakcija roditelja jest.

“Policija je između dvije vatre i nedovoljno efikasnog sudstva, različitih političkih utjecaja i pritisaka i javnog mnijenja koje politika kreira. I snalaze se što je moguće bolje. Ne smijemo policiju koja još koliko toliko čuva mir, označiti kao isključivog krivca. Kao što nigdje ne smijemo generalizirati, ni kod navijača to ne smijemo. Većina su posvećena navijanju za svoje klubove. Ovo su ekstremističke grupe u funkciju politike”, rekao je Pupovac za N1.

Potom je rekao da na političkoj sceni postoje ekstremizacije.

“Ako nekome prijetite da ćete ga baciti u Dunav jer dolazi položiti vijenac za sve žrtve, a vi to ne želite, dovodite ekstremiste iz braniteljske populacije koja nose ekstremističko znamenje i dovodite navijače i pripremate ih za to da izvedu takvu radnju, oni će reći da nisu takvi, ali ako tako postupaju, što su drugo? Nije samo ekavica, nego suzbijanje ekstremističkog ponašanja navijača bez obzira kojeg kluba, to mora postati briga države. Možda napadnu nekoga tko govori dalmatinskim dijalektom”, govori Pupovac pa dodaje:

“S jedne strane su huligani, a s druge naši dečki. Razlog je populizam i pokoji glas na izborima. Neki ljude nazivaju gayevima, a dali bi one stvari kad bi dobili koji glas više. Dali bi dupe da bi mogli dobiti koji glas više, a druge će optuživati za ne znam što, seksualnu sklonost. Tako to rade i u drugim okolnostima bez osjećaja odgovornosti za javni i društveni moral.”

‘DORH moramo dovesti u bolje stanje’

Na pitanje je li zadovoljan koalicijom SDSS-a s HDZ-om, poručio je kako se prema njihovoj suradnji stvorila omraza, što u Saboru, što u javnom prostoru.

“Dobar dio stranaka na tome gradi svoj politički profil, to sigurno sužava prostor za uspješniju suradnju. Zar ne bi bilo normalno, ako razvijamo programe za boljitak srpske zajednice, da se to može normalno prezentirati kao rezultat rada koalicije, a ne da se provlači kao nešto nepoželjno? Ima slabosti u Vladi”, smatra Pupovac.

A kao najveće slabosti Plenkovićeve Vlade, šef SDSS-a navodi kadrovske potencijale i nesretan i nespretan izbor ministara. Dodao je i kako institucije kao što je DORH “moramo dovesti u mnogo bolje stanje”.









"Imali smo DORH koji su sufinancirale međunarodne organizacije i druge države kao da je riječ o nevladinim organizacijama. Ta vrsta zanemarivanja procesa institucionalizacije, to je sustavno zanemarivanje. Kapitalizam je predatorski tip društva u kojem je pljačkanje i oduzimanje javnog dobra opća pojava i ako nemaš regulatorne mehanizme, gotovo je. Mi smo se kasno počeli buditi iz te priče. nismo tome posvetili adekvatnu pažnju. To je jedna od slabosti ne samo ove, nego i prethodnih vlada", ističe.









Što se tiče izbora novog glavnog državnog odvjetnika, Pupovac nije rekao mnogo.

“Imamo četvoricu kandidata i nijednu kandidatkinju što je po našem mišljenju već jedna od slabosti ovog izbora. Objektivno, nemamo posebno povoljne mogućnosti izbora. Na koaliciji smo rekli da želimo o tome razgovarati i razgovarat ćemo. Bez razgovora o tome kako i koga izabrati, sigurno nećemo dići ruku”, poručio je.

Voditelj ga je potom “bocnuo” i pitao čini li mu se da se na kraju uvijek složi s Plenkovićem željama.

“Odnosi snaga nisu nebitna stvar i u razgovorima. Nisu nevažni ni u koalicijskom djelovanju, prema tome ponekad ti odnosi snaga imaju utjecaja na ishode naših razgovora. U ovom pitanju koje je važno za koaliciju, vladu, djelovanje DORH-a, mislim da trebamo razgovarati neopterećeni odnosom snaga s razmjenom argumenata s procjenom što je najbolje za DORH. Ne bih volio da ovo izgleda kao izvlačenje što ću reći niti kao objašnjenje – nije odnos snaga samo unutar vladajuće koalicije nešto što ima utjecaja na postupanje i odluke, nego i odnos snaga na političkoj sceni. Biti u poziciji dežurnog krivca za stvari koje se događaju u Hrvatskoj i biti pripadnik nepopularne manjine, nije ugodna stvar”, odgovorio je Pupovac.