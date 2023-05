PUPOVČEVA NAJVEĆA KONKURENCIJA! Čovjek koji stasa u njegova nasljednika: Nekoć su bili suradnici

Autor: Iva Međugorac

Sve je više kritika u javnom prostoru na račun predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca kojega dio HDZ-ovaca nikada do kraja nije prihvatio kao svojeg koalicijskog partnera, no bez obzira na to u Pupovcu premijer Plenković vidi svojeg saveznika što i ne čudi ako se za ozbiljno uzmu teze o tome da je Pupovac s Plenkovićem prijateljski povezan i izvan političke arene.

Srbe razbjesnio Sačić, ali i Reiner

U samoj političkoj areni ovih je dana bilo burno baš zbog Pupovca i oko Pupovca i to nakon što je zastupnik Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista održao govor kojega je Pupovac okarakterizirao kao govor protiv srpske manjine i njihova tjednika Novosti kojega je Sačić prozvao radi širenja protuhrvatske propagande. Ono što posebno u samom SNV-u zamjeraju jest to što ništa od toga nije djelovalo na Željka Reinera koji nije reagirao i zaustavio kako se kaže u samim Novostima govor mržnje u Saboru.





“Mi ovdje imamo velikosrpske tendencije; pa sama je SOA prije godinu, dvije ovdje javno upozorila da se u Hrvatskoj budi četništvo, i to među mladim ljudima, iako im dajemo donacije, razumijevanje, sve prema standardima, no oni i dalje grizu ruke i dalje im nije dosta”, kazao je Sačić koji je progovorio i o tome da su Srbi jedina manjina koja Hrvatima zabija nož u leđa i nakon krvoprolića tijekom Domovinskog rata u kojem su Hrvati bili žrtve genocida.

“Za ovom govornicom prije godinu dana je Pupovac grubo vrijeđao hrvatske branitelje i žrtve, govoreći da ste vi ste izvršili etničko čišćenje, kako na urbanom, tako na neurbanom pordučju. To nije dobro slušati. Pitamo se zašto radikalizam postoji, pa postoji jer elementarni osjećaj za pravednost u frustraciji da se tako razgovara”, rekao je Sačić nazvavši Novosti sredstvima koji se daju za protuhrvatsku propagandu.

Pupovac burno reagirao

Sve se to odvijalo usred rasprave o Izvještaju o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a Pupovac je burno reagirao nazvavši sramotnim toleranciju takvog govora u Saboru uz opasku da je srpska manjina optužena da radi protiv Hrvatske dodajući da ne zna kada će više doći u sabornicu.

“Optuživati srpsku manjinu da radi protiv hrvatske države i to tolerirati ovdje, pred vama gospodine potpredsjedniče Reiner, pred vama kolege zastupnici iz kluba manjina, a da nitko nema potrebu reći da je to opasna rabota, to je sramota. Ne znam kad ću doći više u ovu dvoranu”, rekao je Pupovac i napustio sabornicu.

No, i mimo tih njegovih riječi o privremenom napuštanju sabornice već se neko vrijeme po političkim kuloarima progovara o potencijalnom Pupovčevom umirovljenju nakon ovoga mandata, u što je doduše poznavateljima politike i djelovanja šefa SDSS-a ipak teško za povjerovati pošto je Pupovac toliko dugo u politici da je s njom naprosto srastao.









Da priprema svojeg nasljednika govorilo se u vrijeme kada je bio aktivan bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević, čije su šanse za preuzimanje SDSS-a pale u vodu nakon što je zbog vlastitih afera s namještanjem natječaja bio primoran napustiti Vladu te se skrušeno vratiti u zastupničke klupe u kojima ga se sve rjeđe i vidi, i čuje.

Šimpraga kao nasljednica

Pojednostavljeno rečeno Milošević je zbog jedne afere prokockao svoju političku budućnost, i svoj potencijal, a umjesto njega u Vladu je ušla Anja Šimpraga koja je nacionalnu slavu stekla kao uplakana djevojčica iz kninske kolone, o kojoj je progovarala uoči proslave Oluje. Mlada Šimpraga trenutno se uz Pupovca smatra najutjecajnijom SDSS-ovkom, a u njoj mnogi vide njegovu nasljednicu te navode kako je Šimpraga otvorena, komunikativna, simpatična i vrlo sposobna u operativnom smislu, što je u SDSS-u na cijeni.









Uz nju veliki utjecaj u ovoj stranci ima zastupnica Dragana Jeckov, no s njom ipak valja biti na oprezu jer se i ona u medijskom prostoru povezivala s Miloševićevim aferama. Treba međutim spomenuti kako i na političkoj sceni srpske manjine stasa stranka koja bi mogla biti ozbiljan konkurent SDSS-u, a riječ je o DSS-u kojega vodi vukovarski pravnik Srđan Milaković koji je u političke vode ušao baš preko Pupovčeve stranke kojom je svojevremeno predsjedao baš u vukovarskoj gradskoj organizaciji, nakon čega se još 2015-te odlučio osvojiti i posvetiti vlastitoj političkoj karijeri izlazeći na izbore sa samostalnom listom.

Nedugo potom osnovao je Demokratski savez Srba s kojim je ušao u vukovarsko Gradsko vijeće, gradeći tu opciju postepeno. Stranka već neko vrijeme izaziva interes među srpskom manjinom, a mnogi u Milakoviću i vide novog vođu srpske manjine te ga opisuju kao elokventnog, čvrstog tipa koji postojano brani svoje stavove i otvoreno progovara o nizu problema s kojima se susreće srpska zajednica. Izgleda da Pupovac u svojem nekadašnjem suradniku dobiva ozbiljnog konkurenta, no sve dok uživa potporu premijera Plenkovića Pupovac se ipak može osjećati i stabilno, i sigurno.