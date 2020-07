PUPOVČEV NASLJEDNIK JE PLENKOVIĆEV IZBOR Boris Milošević postaje ministar bez portfelja

Autor: 7 dnevno

Dok su u izbornoj noći na semaforu gledali broj osvojenih mandata, HDZ-ovci nisu ni slutili da će ih već idućeg dana, nakon maestralne pobjede njihove stranke na parlamentarnim izborima, dočekati hladan tuš. Da, Hrvatska se doista s Andrejem Plenkovićem zaplavila, stranačka desnica stjerana je na margine, što je Plenkoviću dalo prostor da dominira kako u stranačkoj politici, tako i u politici svoje nove vlade koja već poprima prve obrise. To što će Plenković konačno moći vladati na vlastitim temeljima, bez Karamarkovih kadrova, infrastrukture i ostavštine, jasan je pokazatelj da za njegovu vladavinu korektiv neće postojati, a osim toga, time se HDZ konačno voljom birača odlučio pozicionirati kao stranka političkog centra. Sve bi to u vladajućim redovima bilo razumljivo, da nije bilo izjave Gordana Jandrokovića koji je ustvrdio kako bi mu bilo prihvatljivo da nekoga od manjinaca imaju u svojoj vladi. Jandroković, štoviše, ne vidi problem ni u tome da predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac bude jedan od ministara u novoj Plenkovićevoj vladi. O ovoj se temi koja je dan nakon izborne pobjede uznemirila HDZ-ovce oglasio i Pupovac, koji je rekao da je već bilo takvih ponuda, ali da on ima drugih poslova koje ne namjerava napuštati.

Žele upravu

Izvori bliski Plenkoviću tvrde kako se razmatra opcija da njegov kolega Boris Milošević preuzme ministarstvo bez portfelja, čime bi se predsjednik Vlade odužio manjincima za potporu u sastavljanju većine, a manjine bi dobile svojeg pravog zastupnika u izvršnoj vlasti. Takvim bi dogovorom bili zadovoljni i Plenkovićevi europski šefovi, dok bi Plenković time dugoročno osigurao potporu manjinskih zastupnika, ali i srezao njihove ucjene kakvima je svjedočio tijekom prošlog mandata. Ono što Plenković planira ne odgovara posve Pupovcu, on naime drži da bi se njegov Milošević odlično uklopio u tri ministarstva koja su SDSS-u atraktivna, a radi se prvenstveno o ministarstvu uprave, te o ministarstvu poljoprivrede i ministarstvu energetike. Činjenica da se uopće razmišlja o tome da bi netko od manjinaca mogao preuzeti bilo koje ministarstvo jasno pokazuje da su sve Pupovčeve priče o obespravljenosti Srba u Hrvatskoj tek jeftin populizam i etnobiznis na kojem godinama gradi svoju političku karijeru, s druge pak strane spoznaja o tome da se u Vladu uvlači netko iz Pupovčevih redova, dok se s druge strane razmatra mogućnost ukidanja Ministarstva branitelja u djelu javnosti protumačena je prvom Plenkovićevom izdajom desnice, otkako je u potpunosti ovladao državom. Inače, i u kampanji za ove parlamentarne izbore Pupovac je provokativnim videouracima uspio osigurati vlastiti položaj pa je u svojoj 12. izbornoj jedinici osvojio više od 10 tisuća glasova.

Iz ove se manjinske izborne jedinice koja ima zajamčenih osam saborskih mandata po tko zna koji put diktira hrvatska nacionalna politika, manjinci su ti koji s tridesetak tisuća osvojenih glasova određuju budućnost naše zemlje, dok su istodobno problem tri zastupnika dijaspore, i sve to zahvaljujući paradoksima hrvatskog izbornog zakonodavstva. Paradoksima kakvih nema nigdje u svijetu, a koji su još veći utoliko što Pupovac posljednja dva desetljeća svoju karijeru bazira na ulozi uvrijeđenog pravednika koji nerijetko kritizira hrvatsko društvo progovarajući o nepovoljnom položaju Srba. Njegov se glas o hrvatskim nacionalistima probio do europskih, ali i svjetskih medija, u kojima se ni slova ne može pronaći o financijskim injekcijama koje je Plenković svako malo ubrizgavao za srpsku manjinu i njihovu opstojnost. Dio tih proračunskih sredstava odlazi i na funkcioniranje SNV-a, na čijem je čelu odnedavno Milošević, koji je na toj poziciji zamijenio Pupovca koji je u Sabor ušao davne 1995.

Veliki radikalist

Zbog Pupovčevog bunta Plenković je nerijetko ulazio u sukobe s hrvatskim braniteljima koji bi se, ako Milošević preuzme bilo koji resor, mogli nastaviti, jer upućeni tvrde da je mladi SDSS-ovac zapravo Pupovčeva marioneta, ali i veliki radikalist koji sve odluke donosi uz konzultacije s predsjednikom svoje stranke koji ga priprema za svojega nasljednika pa mu je u prošlom sazivu Sabora prepustio upravljanje njihovim zastupničkim klubom. Milošević je rođen 1974. u Šibeniku, u kojem je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Pravni fakultet u Rijeci. Bio je i polaznik poslijediplomskog studija Javno pravo i javna uprava na zagrebačkom Pravnom fakultetu, pa se nakon studija i kroz karijeru uglavnom bavio pravom i upravom. Radio je kao sudski vježbenik na benkovačkom Općinskom sudu, djelovao je i kao tajnik Općine Kistanje, da bi se zatim s preseljenjem u Zagreb zaposlio kao pravni savjetnik u Srpskom narodnom vijeću u kojem je pružao besplatnu pravnu pomoć pripadnicima manjina. Surađivao je i sa SDP-ovim Arsenom Baukom, i to kao njegov pomoćnik, ali i kao voditelj Uprave za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu samoupravu. U Ministarstvu opstaje i nakon što SDP odlazi s vlasti, a nakon izbora 2016. odlučuje se na prelazak u saborske klupe, Milošević se Pupovcu jednostavno nametnuo, i on o njemu ima samo riječi hvale, koje mora da je prenio i Plenkoviću, jer zašto bi ga inače ovaj, uza sve silne uspjehe svoje stranke i unatoč kritikama, razmatrao kao ministra?