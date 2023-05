‘PUPOVČE, DOSTA VIŠE O ETNIČKOM ČIŠĆENJU!’ Milanović prelomio, šalje opasnu poruku nakon što se najeo: ‘To neko antisrpstvo, toga kod mene nema’

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, sudjelovao je u ponedjeljak na svečanom obilježavanju 28. obljetnice Vojno-redarstvene operacije “Bljesak” u Okučanima. Operacija “Bljesak” jedna je od ključnih pobjeda u Domovinskom ratu koja je omogućila oslobađanje zapadne Slavonije od srpske okupacije 1995. godine.

Osim toga, predsjednik Milanović također je sudjelovao na obilježavanju Međunarodnog praznika rada, koje je organizirao Savez samostalnih sindikata Hrvatske u Tvornici Kulture u Zagrebu. U svojem govoru, predsjednik je istaknuo važnost prava radnika i pozvao na jačanje socijalne osjetljivosti u društvu. Nakon toga, predsjednik se najeo graha te je dao izjavu za medije.

Komentirao je strane radnike koji u sve većem broju doseljavaju u hrvatsku.





“Ne radi se ovdje da se neki bogate. Troškovi su strahovito narasli. Nigdje ne možete naći radnike. Naravno da će poslodavci to pokušati iskoristiti. ne bih ja tu nikoga optuživao, ali ljudi u svakom slučaju moraju raditi u određenim uvjetima. Država koja te prima neke stvari ne može riješiti”, rekao je.

‘Dobro je primiti malo veću plaću’

Komentirao je i komemoraciju u Okučanima koja se održala u ponedjeljak.

“Bitno je neke stvari ponavljati i biti istinoljubljiv. hrvatska je na nevjerojatan način preživjela i dobila taj rat zahvaljujući malom broju hrabrih ljudi. Sada se nalazimo u posebnoj poziciji iskustva. Dan danas kada razgovaraš s ljudima u Europi vidiš da katkad govorimo drugačijim jezikom. Hrvatska je bez ičije pomoći uspjela. Pravih prijatelja nismo imali”, rekao je.

Komentirao je povećanja plaća i porezno rasterećenje koje je najavio premijer Andrej Plenković.

“Dobro je primiti malo veću plaću s obzirom na rast cijena hrane. U proračunima većine ljudi hrana zauzima najveći udio, a inflacijom su pogođeni oni proizvodi na koje ljudi najviše troše. To je političko pitanje. Ipak, smanjivati mirovinske doprinose u državi gdje su mirovine među najnižima u Europi je malo kratkovidno.

Osvrnuo se na dolazak srbijanske premijerke Ane Brnabić u Zagreb.









“Vidio sam da je bila u Zagrebu. Došla je na skupštinu SNV-a. To su činjenice. Ako će mi netko kasnije govoriti da nekog vrijeđam neka se informira. Ja sam s SNV-om surađivao, ali to nije reprezentativna ustanova. To je prijevara. Ne predstavljaju oni Srbe u Hrvatskoj. Svi se pretvaramo da nešto nisam rekao. U Hrvatskoj ima manje Srba nego ranije. Ima ih više koji imaju odrednicu srpskog identiteta, ali koliki je to postotak? To je kao da sam ja predsjednik Hrvatske, za kojeg je glasalo barem milijun ljudi, dok je u realnosti za mene glasalo manje od 100.000. Brnabić je glasnogovornica, a ne kreator.

‘Dosta više o genocidu’

Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju, genocidu, daj dosta više. To neko antisrpstvo i to, toga kod mene nema. Mnoštvo ljudi tog identiteta su moji birači, pa ne mogu niti piliti granu na kojoj sjedim,. Nisam ja baš toliki majmun. Oni žele u EU, ali to znači da moraju poduzeti neke mjere. Valjda nju treba primiti, ali zovimo stvari pravim imenom. Ako Srbija želi u EU ona mora prekinuti ovu politiku s Rusijom, uvesti sankcije i gotovo. nemamo više o tome nemamo što pričati”, rekao je.

Miloradu Pupovcu je poručio – "Ne lupetaj više o etničkom čišćenju. Ti nisi predstavnik Srba u Hrvatskoj, to sam više ja nego ti. On je Plenkovićev talac. To nije dobra odnos", rekao je.









Novinarka ga je za kraj pitala, budući da je Dan rada, koji mu je bio prvi posao u životu.

“Vjerojatno su mi mama ili tata dali neki sitniš da nešto obavim. Bio je neki Sirotanović, nekih 50 dinara. Jako je važno u odgoju dijete naučiti što je novac. Ne mogu to djeca naučiti iz digitalnog. Jako je bitno da djeca kada nešto zarade, da dobiju desetak eura. Zato mi smeta ovo proganjanje keša. kao da smo svi dileri koji gomilaju taj keš”, rekao je.

Novinarka mu je tada rekla da nije na takvu vrstu posla mislila.

“Šmirglao sam ogradu na Krku. Krvave ruke sam imao od toga. Stari me potplatio nakon toga. Prvi mi je posao bio preko učeničkog servisa u nekog gradskoj firmi”, rekao je.