Pupovac zavapio za Mesićem! Izvrijeđao Škoru i njegove suradnike: Hrvatskom vlada neoustaštvo

Čelni čovjek stranke SDSS i koalicijski partner Andreja Plenkovića, Milorad Pupovac, požalio se u nedavnom razgovoru za Večernji list da se u Hrvatsku vratilo neoustaštvo, nakon što je naša zemlja ušla u Europsku uniju te nakon odlaska Stipe Mesića s vlasti.

“To je pitanje teško, 30-godišnje nasljeđe Hrvatske koje je djelomično u vrijeme predsjednika Mesića, u vrijeme premijera Sanadera i za vrijeme europskog puta Hrvatske do punopravnog članstva bilo stavljeno pod kontrolu. Kada je otišao predsjednik Mesić i kada smo postali punopravna članica, zlodusi prošlosti u našem političkom životu ponovno su progovorili, postali su aktivni i oživjeli te uveli u službenu političku sferu, javnu sferu, neoustaštvo, legitimirali ga na razne načine uvodeći ljude u Sabor, manipulirajući braniteljima i posebno ekstremnim krilom unutar braniteljskih grupacija. Zapravo, oživljavajući neofašističke, neoustaške i neonacističke vrijednosti u Hrvatskoj. Od 2016., 2017. nastojalo se to staviti pod kontrolu, ali sukob je i dalje trajao. Ploča u Jasenovcu izraz je tog sukoba. Ploča pokraj Novske kompromis je unutar tog sukoba. Poruka predsjednika Milanovića u Okučanima bila je poruka da ne možemo raditi kompromis s onim s čim se kompromis ne smije raditi. Kompromis s vrijednostima, simbolima, znamenjima, porukama jednog zločinačkog genocidnog režima kakav je bio režim Ante Pavelića i ustaša u Drugom svjetskom ratu. S tim se ne može i ne smije praviti kompromis. I došlo je vrijeme da se to kaže i da oni koji to nastoje gurnuti još dalje u službenu sferu hrvatske politike, pa i u sferu službenog državnog protokola, trebaju znati da je to neprihvatljivo i da to vrijeđa sjećanje na žrtve tog režima, da vrijeđa i čini nesigurnim preostale narode žrtava u Hrvatskoj, koji su dodatno stradali u ratnim godinama u Hrvatskoj, posebno Srbi, i koje svako obnavljanje neoustaške i ustaške ideologije u Hrvatskoj čini iznimno nesigurnim i zabrinutim za vlastitu budućnost i budućnost demokracije u Hrvatskoj. Utoliko nije pitanje što je napravio predsjednik Milanović, nego što je napravio onaj koji je dopustio da to bude dio službenog protokola. Za to nema i ne može biti i nema nikakva opravdanja. Nakon četiri presude Ustavnog suda koje govore o nespojivosti ustaškog pokreta i njegove ideologije, Nezavisne Države Hrvatske, znamenja i simbola tog pokreta i te države s današnjom hrvatskom ustavnom državom, za mene nema nikakve sumnje na što se treba pozivati. Na Ustav i odluke Ustavnog suda i ni na što drugo. Smatram da je vrijeme da počnemo graditi državu ustavnog patriotizma u kojoj ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojoj ćemo svi biti i obvezni pred zakonom, u kojoj neće postojati ništa što je iznad Ustava i zakona, kao što sad neki nastoje postaviti i postavljaju, bilo zbog zasluga ove ili one vrste. To je neustavna logika. Čim je neustavna, ona je i nedemokratska, a to znači i nenarodna. Opasna za narod”, rekao je Pupovac u intervjuu za Obzor.

Na pitanje što kaže za koaliciju Škore i Hasanbegovića, Mosta, Suverenista i U ime obitelji te kako gleda na tu koaliciju, Pupovac je kazao:

“Još uvijek ne znamo kako će izgledati ta koalicija, ali ono čega se bojim jest to da će se njihova kampanja svesti na antisrpske sentimente na kojima će graditi svoj politički program i budućnost. Na napade smo se navikli. Što se nas tiče, mi se toj vrsti rasprave nećemo pridruživati. Pridružit ćemo se onima koji će o tim stvarima iz prošlosti voditi odlučnu raspravu, ali ne tako da kontaminiramo izbor ljudi u političkim parlamentarnim izborima. Posvetit ćemo se temama vezanim ustavnim vrijednostima i jačanju ustavnog patriotizma. Ovdje ima ratnog patriotizma, ratnoprofiterskog patriotizma, etničko-vjerskog patriotizma, a ono što nam stvarno treba da budemo uređena država jest da u školama učimo vrijednosti ustavnog patriotizma. Izbori su pred vratima.”

Na pitanje vjeruje li u veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a i hoće li biti član koalicije HDZ-a ako formira vladu sa Škorom i ostalim desnim strankama, odgovara:

“Već imamo kohabitaciju između predsjednika koji dolazi s lijevog političkog centra i premijera desnog centra. Treba li nam u ovim okolnostima takva velika koalicija, ne znam. Bi li bila dobra, ne znam. Da ste me to pitali prije ove kohabitacije, možda bih vam dao drukčiji odgovor. Ali, sada mi se čini da u kohabitaciji imamo neke elemente koji vode prema elementima namještanja između te dvije političke opcije u Hrvatskoj. Što se tiče mogućnosti da naš sadašnji vodeći partner HDZ uđe u koaliciju sa strankama ili pojedincima s kojima je već formirao slične koalicije, odgovor bi bio jednak kao i 2015. godine kada smo imali sličnu situaciju. Hvala, ne.”

U razgovoru je odgovorio i na pitanje kakav će onda biti status manjina ako dođe do ovakve vrste koalicije.

“Sve što sam vam rekao tijekom razgovora osporio bih ulaskom u takvu koaliciju ili podržavanjem koalicije takve vrste. U svemu što sam radio u političkoj karijeri bilo je i mnogih kompromisa koje nisu svi razumjeli ni prihvaćali, a neki su trebali razumjeti i prihvaćati. Prema tome, velika koalicija ovoga trenutka nije realna. Koalicija stranaka desnoga spektra onemogućila bi kohabitaciju između predsjednika Republike i Vlade te Sabora. Koalicija stranaka desnog spektra nesumnjivo bi još jednom polomila one krhke demokratske vrijednosti koje su obnovljenje od 2016. naovamo. Sasvim je sigurno da (ne želim reći tko što treba raditi) ne samo mi predstavnici Srba nego i predstavnici ostalih manjina moramo znati koju crtu ne smijemo prijeći i nećemo prijeći. Koja je to crta? To je crta u kojoj se neće obnoviti politika koja će Hrvatsku još jednom baciti do te mjere udesno da ona, ne samo politički nego i ekonomski, neće moći napraviti bilo koju vrstu koraka naprijed. Samo nazad. A unazad se ionako krećemo više nego prema naprijed”, zaključuje Milorad Pupovac.