PUPOVAC TRAŽI KRIVCE ZBOG GRAFITA ‘Neki su političku kampanju počeli zasnivati na porukama netrpeljivosti i netolerancije prema Srbima’

Autor: Dnevno

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je u Dnevniku HRT-a gdje je komentirao fotografiju sa zagrebačke Kustošije te grafite u Borovju i Svetoj Klari.

“Događa se zato što su neki ljudi svoju političku kampanju počeli zasnivati na porukama netrpeljivosti i netolerancije prema Srbima, porukama mržnje prema predstavnicima Srba i njihovim organizacijama i koji općenito misle da se danas u Hrvatskoj treba graditi politika i politička moć i da se treba dočepati vlasti upravo na porukama koje, nažalost, mladići koji ne znaju što to sve znači, koji ne znaju čemu sve to služi izriču u različitim dijelovima Hrvatske. A evo sad je dospjelo i u glavni grad”, kaže Pupovac.

Objasnio je tko su “glavni glumci, scenaristi i režiseri takvih poruka”

“Imate ih u kampanjama. Imate ih koji obećavaju hrvatskom društvu bolju budućnost nego što smo ikad imali, a zapravo su već sami iznimno bogati i htjeli bi to bogatstvo dodatno oploditi. I htjeli bi to bogatstvo učiniti što većim jer im nije dovoljno ovo što imaju. I nemaju imalo srama nego posežu za antimanjinskim politikama.

Posežu za tim da još jedanput umjesto ozbiljnih razgovora gdje se Hrvatska tehnološki nalazi, gdje se Hrvatska nalazi u pogledu stanja njezinog gospodarstva i ekonomija, gdje se nalazi u pogledu njezinog unutarnjeg uređenja, stanja njezinog pravosuđa, stanja korupcije”, rekao je.

“Ne oni to neće pretvoriti u glavnu temu, nego će glavna tema biti upravo u ovome. Nažalost tu im pomaže pravosuđe koje nije znalo prepoznati odakle dolaze takve vrste poruka. Nije ni čudo da smo iz Čavoglavske ulice dobili jutros još jedan ovakav gnusan grafit. Neka policija radi svoj posao ali drugi ne rade svoj posao i to treba prekinuti. Jer sudačku profesiju poštujemo ali neki ljudi očito podliježu iskušenjima nezdravoga sudovanja”, dodaje.

Komentirao vlastitu izjavu o tome hoće li SDSS nakon izbora u bilo kojem obliku sudjelovati u vlasti

“Optužbe da mi upravljamo Hrvatskom su netočne, no ponekad opovrgavanje tih tvrdnji nema smisla. Ako je naše sudjelovanje u vlasti problem za Hrvatsku, onda neće sudjelovati u vlasti ni na koji način. Naći ćemo način na koji ćemo djelovati.

Ako je problem da ovo malo manjina koji su ostali u Hrvatskoj uključujući i malo Srba, za interese nesretnih ljudi u najsiromašnijim krajevima diljem zemlje mogu dobiti elementarnu pomoć kao što je struja i voda, pomoć OPG-ovima koje tamo pokušavaju pokrenuti, ako je to problem a to je posao koji radimo, onda ćemo reći – ne to mi više nećemo raditi participirajući u vlasti nego ćemo se na nekom drugom mjestu izboriti i pokazati tko su ti ljudi koji na ojađenosti ljudi u Hrvatskoj, hrvatskog naroda koji zbog lošeg gospodarskog rasta, zbog slaboga stanja u zemlji, još jedanput žele usmjeriti prema još ojađenijim i još nesretnijim ljudima”, rekao je.

“Pa je li to moralno, je li to časno, je li to za ljude koji bi trebali bilo što u javnom poslu raditi? Apsolutno nije. Da sam glasač, da sam narod ja bih im rekao – ne. Da ja gubim energiju i vrijeme na ovakve stvari – ni po jada za Pupovca, ali gubi cijel nacija, cijela država se iscrpljuje na nečemu od čega ne samo da nema koristi nego ima štetu. I takvi bi ljudi trebali biti budućnost Hrvatske, takvi ljudi bi trebali biti jamstvo napretka Hrvatske? Nema šanse. To su obmanjivači, lažovi i opsjenari”, oštar je Pupovac.

Objasnio uvjete za davanje potpore novoj saborskoj većini

“Želimo tolerantno društvo, želimo otvoreno društvo, želimo progresivno društvo koje će vidjeti da moramo učiniti našu ekonomiju održivom jer ona ovakva kakva jeste nije održiva, da može biti dostatna za hrvatsko društvo i hrvatske građane jer sada nije dostatna. Želimo funkcionalnu i pravednu državu jer ona to još uvijek nije. To sprječavaju oni koji imaju novac, koji imaju interese i oni koji bi htjeli da budu iznad države.

To želimo.

I svako tko to ponudi i mi mu možemo povjerovati dobit će našu podršku neovisno o tome hoćemo li participirati u vlasti ili ne. Ali nikome bjanko, ali nikome tko nam bude nudio opsjene kao što ih neki nude u kampanji”, kaže.