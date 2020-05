Pupovac: ‘Sukob sa Srbima sukob je unutar hrvatske politike, a vodi se i građanski rat! Plenkoviću bi koalicija sa Škorom štetitla’

Autor: Dnevno

Predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, u intervjuu za Novi list rekao je što očekuje od predstojećih parlamentarnih izbora.

“Mi se izbora ne bojimo. Ali, izboru su zahtjevan posao i zato nimalo lagan. Za njih smo pripremljeni politički, a operativno se spremamo kao i svi ostali. Ne vidim tko bi u našoj 12. jedinici ugrozio kandidate SDSS-a”, rekao je Pupovac.

Pupovac je rekao da je eksperiment formiranja koalicije HDZ-a i HNS-a značajan iz dva razloga. “Prvo, omogućeno je da se sačuva smjer kojim je HDZ sam htio ići, sa svojim unutarnjim reformama i reformama u društvu. Drugo, unatoč visokoj cijeni koju je HNS platio raskolom, u Vladi su surađivale dvije stranke za koje je to ranije bilo nezamislivo i to kako bi održale minimum stabilnosti političkih procesa. To je pomoglo da se politička scena konsolidira. Od 2013., posebno nakon 2015., ta je scena bila izrazito nekonsolidirana. S jedne su strane bili politički ekstremisti i avanturisti, a s druge stranke s određenim programom i idejama, ali s teretom političkog nasljeđa zbog čega se nisu uspijevale oporaviti. Sada, međutim, imamo konsolidirani SDP, konsolidirani HDZ kao neka vrsta demokršćanske stranke koja nije ekstremno nacionalističkog smjera i možemo reći da na ove izbore idemo u povoljnijim okolnostima nego što su to bile prije nekoliko godina”, rekao je Pupovac.

Komentirao je proču HOS-a iz Jasenovca i kako je cijelo vrijeme podupirao većinu Andreja Plenkovića.

“Nisam ni svojim prijateljima iz SDP-a predbacivao što je njihova Vlada legalizirala grb HOS-a. Nisam jer znam koja se vrsta političkog građanskog rata vodi u Hrvatskoj. Sukob sa Srbima nije samo sukob sa Srbima, to je sukob unutar hrvatske politike. Taj “Za dom spremni” bio je u prvom redu protiv Srba, ali je bio i protiv demokratskog, građanskog, anifašističkog shvaćanja hrvatskog društva i nacije. U pitanju je totalitarni, militantni ostatak, kojeg se nije raščistilo od 1990., od prvog HDZ-ovog sabora do danas. Sjećamo se poruke o NDH-a s tog sabora. Riječ je o ozbiljnoj političkoj borbi, koja se se sada još nadovezuje na svjetski trend radikalnog historijskog revizionizma, prevrednovanja svih vrijednosti na kojima počiva Europa”, smatra Pupovac.

MIRNO SPAVA ZBOG PREDSJEDNIKA

Vođa SDSS-a smatra da bi koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta Miroslava Škore štetila Andreju Plenkoviću.

“Sve stranke moraju raditi kompromise. Rijetki su trenuci kada se u svemu poklapa ideološki profil vodstva stranke i njezinih birača”, rekao je Pupovac, dodavši da je 2015., u vrijeme kad je na čelu HDZ-a bio Tomislav Karamarko, prevladalo desno krilo HDZ-a, ali i desne političke opcije izvan te stranke, koje su činile tu koaliciju.

“Danas je drugačija situacija jer imamo predsjednika Republike koji može moderirati barem dio političkih procesa i šire shvaća što je za Hrvatsku dobro. On sigurno neće biti pod utjecajem partijskog pogleda. Mirniji sam jer znam da je na čelu države čovjek koji će sve napraviti da dođe do nužne vrste kompromisa”, rekao je Pupovac, koji ne misli da bi HDZ profitirao u koaliciji s Miroslavom Škorom.

“Nebitno je što je meni neprihvatljivo, pitanje je što bi Andrej Plenković napravio sebi s tom vrstom koalicije. U tom bi slučaju nejasno bilo zašto je onda radio sve ovo u posljednje četiri godine. Zašto je onda reformirao HDZ ako bi se sada vratio tamo gdje je stranka bila 2015.?”, rekao je Pupovac, dodavši da bi koalicijom sa Škorom Plenković puno i izgubio.

“Kada bi se Hrvatska danas vratila na tip Vlade kakav je bio 2015., bilo bi to izrazito riskantno. Ekonomski bi u tim uvjetima teško pronašla potreban put radikalnog zaokreta. Ljude se više ne može hraniti ispraznim, lažnim domoljubljem. Bio bi to stoga jedan iznimno neodgovoran politički projekt, koji bi i odnos između predsjednika i te Vlade učinio takvim da ne bi ostao niti minimum kohabitacije”, rekao je Pupovac.