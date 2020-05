Pupovac stao uz Plenkovića i Vladu: ‘Izbore je najbolje održati u srpnju’

Autor: Dnevno

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u Newsroomu je govorio o predstojećim parlamentarnim izborima, o tome koga će SDSS podržati u koaliciji, kao i o ustaškom naslijeđu s kojim se država teško bori.

Kazao je kako je najbolje vrijeme za izbore onda kada bude relativno povoljno stanje epidemiološke slike.

“Procjena kada bi se ta slika mogla pogoršati zbog sezonskih, vremenskih i drugi utječe na datum održavanja izbora, a to znači da je srpanj najbolje razdoblje za održavanje izbora. Na koalicijskom sastanku će biti donesena odluka o raspuštanju Sabora na prijedlog premijera. Svi dani u idućem tjednu su mogući dani kada bi se to moglo dogoditi, samo je pitanje okupljanja saborskih zastupnika”, rekao je Milorad Pupovac.

Kazao je kako će SDSS samostalno ići na izbore, te da planiraju tri mandata koji su omogućeni u 11. izbornoj jedinici. Mandat ove vlade ocjenjuje kao turbulentan.

“Ovo je bio turbulentan mandat, mislim da je vladajuća većina to iznijela solidno i da se temeljne vrijednosti demokracije nisu drastičnije ugrožavale, iako nije bilo ni velikog napretka”, rekao je, te dodao da je zemlja do pandemije šansu da se ekonomski konsolidira.

Kada je u pitanju ulazak u koaliciju, rekao je kako će vidjeti tko ima kakve rezultate i čiji program i čija politika može napraviti iskorak u odnosu na današnje stanje i tko može jamčiti napredovanje i stabilnije napredovanje nego što smo imali do sada.

“Prije svega želimo postići dobar rezultat za našu stranku. Želim da stranke koje mogu doprinijeti političkom pluralizmu napreduju, a mi ćemo znati izabrati ono što će biti u interesu cijele zemlje. Samo po tim pretpostavkama manjine mogu biti percipirane pozitivno”, rekao je Pupovac.

U društvu ne postoji politički disbalans, rekao je. Za Srbe je, kaže, tijekom protekle četiri godine također bilo turbulentnih razdoblja.

“Položaj Srba i dalje je bremenit. Imamo otvorena pitanja vezana uz rat i ratno nasljeđe. Andrej Plenković čini sve da se međuetnički odnosi i politička kultura tolerancije i dijaloga unaprijede. To nisam ni u jednom trenutku posumnjao, no činjenica je da kada Plenković napravi nešto da se otkloni etički motivirano nasilje idu optužbe na njegov račun i ide nedemokratska kampanja da služi Pupovcu.

To doživljavam racionalno – cilj je da ga se ocrni, da ga se spriječi da čini ono što bi vlada trebala činiti u pogledu etničke ravnopravnosti manjina, u ovom slučaju Srba. Znam da je ta vrsta napada nepatriotska i kukavička, to su ljudi koji već desetljećima narušavaju ono što je karakteristično za ovu zemlju, a to je potreba za progresom, a ne za retrogradnosti.

S izuzetkom razdoblja pregovora s EU-om, kada smo imali direktniji i jasniji odnos prema fašističkom i ustaškom naslijeđu, kasnije je to sve postalo relativizirano i normalno da se na temelju toga vlada. Ako se ne razvije svijest da se to naslijeđe treba skinuti s leđa hrvatskog društva i nacije, to ćemo vući i dalje i hodat ćemo pognutije i sporije i s mnogo manje mogućnosti da napredujemo”, rekao je Pupovac.

Rekao je kako nema dileme da je potrebno odati neku vrstu komemorativnog gesta za ljude koji su stradali u sukobima i odmazdama nakon sukoba po završetku Drugog svjetskog rata, i to gotovo cijeli tjedan nakon što je u Europi sklopljeno primirje, ali da ne misli da itko može biti pokrovitelj ustaškog derneka koji se povremeno organizira u Bleiburgu i koji predstavlja profašističku obnovu i sentiment koji je nekritičan prema režimu.

“Oni u čijem su sastavu su bili različiti vodeći ljudi odgovorni za različite zločine ne mogu biti smješteni u prostor kršćanske patnje i stradanja, jer su bili na suprotnoj strani sukoba kakav je bio taj u Drugom svjetskom ratu. Ako hoćemo neku vrsti suočavanja trebamo učiniti ono što smo učinili nakon oslobađanja od komunističkog nslijeđa.

Danas se lupa po komunizmu, a stvara se nova ideologija i mitovi i to na snagama koje su bile suprotne savezništvu u kojem su bile i komunističke snage u Drugom svjetskom ratu. To su snage koje su bile poražene, a netko ih sada želi izvesti na stranu pobjednika preko priče o njihovom stradanju”, rekao je Pupovac.

Komentirajući dosadašnji mandat predsjednika Zorana Milanovića kazao je kako je Milanović pokazao predsjedničku suzdržanost prema dnevnoj politici, što nije uvijek bila karakteristika predsjedničkog mandata.

“Mnogi nisu očekivali da će to pokazati, s obzirom na to kako je vodio vladu kao premijer. Smatram to pozitivnim i njega vidim kao faktor stabilnosti u zemlji. S druge strane pokazao je iznimnu osjetljivost prema ustavnim i civilizacijskim vrijednostima. Kada je rekao: Demokracija i nacionalni osjećaj da, ali veličanje zločinačkih režima i vrijeđanje spomena na žrtve prema simbola kao što je ZDS – ne, on je odlučio doprinijeti tome da se to ne povezuje s današnjom demokratskom Hrvatskom”, rekao je Pupovac.