Pupovac: ‘Srbi u Hrvatskoj ne žive sigurno ‘! Pogledajte što je poručio Vladi i Kolindi Grabar Kitarović

Autor: Dnevno

Na premlaćivanje sezonskih radnika u Supetru , popraćeno vikanjem “ Ubij Srbina“, reagirao je i Milorad Pupovac u emisiji N1 televizije. Gostujući u emisiji Newsroom, rekao je slijedeće:” dečki koji su došli sa šireg područja Vukovara na sezonu, raditi za kruh, za potrebe svojih poslodavaca koji se bore za svakoga od njih, saznali su kako to izgleda kada nitko u državi, osim nas koje valjda ne treba ni spominjati, koji smo dežurni krivci više nego glas savjesti, koji sramotimo zemlju više nego što je branimo. Kad to uradi jedna gradonačelnica, dajući primjer onima iz vrha države i moralnim autoritetima iz vjerskih krugova. Mladi na koncertima, Thompsonovim naprimjer, čuju Za dom spremni kao službeni početak tog koncerta, ali vrh države ne čuje kad se na stadionima to skandira. Vrh države ne čuje kad se izvikuje Za dom spremni, jer je to domoljubno pjevanje. A kad domoljubno pjevanje završi ovakvim aktom, onda kažu da su to huligani”.

Upitan je kako to da Vlada ima njegovu podršku. odgovorio je kako bi bilo pametnije da su ga pitali dokle ćete živjeti u ovakvoj Hrvatskoj. Osim toga, rekao je kako većina u saboru ne ovisi samo o njemu. Nadodao je , “kad bi ovisila samo o SDSS-u, možda bi SDSS mogao nešto odlučnije poduzimati”.

Za kraj je rekao kako očekuje od Vlade, predsjednice i Sabora “da prestanu šutjeti o porukama nasilja, o aktima nasilja i aktima mržnje”. Tome je nadodao: “Ako to neće raditi Vlada, predsjednica ili Sabor, u kojem i ja radim, onda ja znam da meni tamo nije mjesto i učinit ću sve da se borim za mir”.