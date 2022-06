PUPOVAC SE UHVATIO HRVATSKE NA SRPSKOJ TELEVIZIJI! Nož u leđa Plenkoviću: Pale teške optužbe, premijer u nemogućoj poziciji

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Vrijeme je da se podvuku crte i da se HDZ konačno odredi prema Domovinskom ratu i onima koji su stvarali hrvatsku državu.

Tim je riječima osječko-baranjski župan Ivan Anušić navodno unutar stranačkih krugova komentirao posljednje istupe SDSS-a i Milorada Pupovca, koji je izgleda ponovno odlučio zagorčati život premijeru Andreju Plenkoviću.

Nikada Anušić nije bio pretjerano sklon suradnji sa SDSS-om, no Plenković je unutar stranke svoju poziciju uspijevao braniti tvrdeći da ni s kim drugim nije mogao formirati Vladu, što jest točno, međutim, vladajuća stranka tu suradnju s najlukavijim političarom u zemlji vrlo skupo plaća.





Vojska nezadovoljnika

Iako nas od parlamentarnih izbora dijeli nešto manje od dvije godine, period koji je pred nama za Plenkovića bi mogao biti odlučujući, posebice kada se zna da je odlučio krenuti u utrku za svoj treći uzastopni mandat, odustajući pritom od vlastite briselske karijere. U borbu za treći mandat Plenković mora ući kao državnik, a sve dok ga Pupovac drži u šaci, to će teško provesti jer ne samo da time ruši vlastitu percepciju u javnosti nego i dovodi u pitanje svoju poziciju u HDZ-u u kojem na desnoj fronti stasa vojska nezadovoljnika kojima Pupovac praktički na dnevnoj bazi daje argumente za obračun s Plenkovićem.

Još se u vladajućim redovima podsjeća da je Anušić premijera na suradnju s Pupovcem upozoravao tijekom lokalnih izbora, kada mu je Plenković odbrusio dajući mu do znanja da on u svojoj vladi ima pravo birati suradnike. Na Pupovca su Plenkovića iz Anušićeva kruga upozoravali i nedavno, u jeku afere s Borisom Miloševićem, no premijer je i tada gurnuo glavu u pijesak. Glavu je sada ipak morao izvaditi iz pijeska te se sastati s hrvatskim pilotima na koje je udarilo Vučićevo tužiteljstvo optužujući ih za zločine nad civilima u Oluji. Teorije unutar HDZ-ove desnice idu tako daleko da se tvrdi da iza optužnice stoji Pupovac, a ti koji takve teorije razvijaju naglašavaju da je krajnji čas da se raskine koalicija sa SDSS-om koji se više puta ponio kao nekorektan koalicijski partner.

I na posljednjem je sastanku koalicijskih partnera baš zbog te optužnice bilo burno, Pupovac od svojih teza ne odustaje, a Plenković je svjestan kako ga je šef SDSS-a još jednom doveo u nezgodan položaj. Svojim javnim nastupom Pupovac je najavio da njegova stranka ne može samo tako gledati na to da službena Hrvatska odbija i pomisliti da bi mogla postupati po srpskoj optužnici protiv hrvatskih pilota, zaboravljajući da je on taj kojega je Plenković prigrlio i onda kada je defilirao po RS-u slaveći s Dodikom neustavni praznik na kojem se vrijeđala hrvatska država i hrvatski narod.

Htio bi da Plenković prihvati beogradsku optužnicu

Dežurni moralist koji je kao oparen skočio u obranu Miloševića kada se doznalo da je i on sastančio s onima koji su dogovarali namještanja natječaja sada Plenkoviću objašnjava da mora prihvatiti beogradsku optužnicu protiv četvorice hrvatskih pilota koje Srbi smatraju odgovornima za napad na srpske civile koji su se povlačili neposredno nakon Oluje.

Prvi čovjek SDSS-a postavio je ovu priču tako da dodatno oteža Plenkovićevu, odnosno HDZ-ovu poziciju u koaliciji koju desne opcije ionako nazivaju srpsko-hrvatskom. Gotovo se isto Pupovac ponaša i kada se spomene zabrana pozdrava “Za dom spremni”, svojim javnim nastupima on kao da Plenkovića zavađa s desnicom, otvarajući pritom desnoj oporbi još širi prostor za novu rundu napada na Plenkovića.

Naravno da Pupovac kao saborski zastupnik Srba u Hrvatskoj ima puno pravo boriti se za svoj narod, to nije sporno, sporan je, međutim, način na koji on to čini pretvarajući Plenkovića u nacionalnog izdajnika, ne mareći pritom za politički obzir i činjenicu da je on koalicijski partner premijera Plenkovića te da bi kao takav ipak morao pokazati određenu dozu lojalnosti i razumijevanja, pa i taktičnosti. Nije to nikakva znanost, Pupovac vrlo dobro zna što bi trebao, ali Plenković nikada dosad nije pokazao da tako mora djelovati pa se situacija jednostavno otela kontroli.









U svakom slučaju, SDSS-u su tri zastupnika u Saboru zajamčena, kako god da se postavio i što god da govorio, Pupovac će vrlo vjerojatno i na idućim izborima ući u Sabor, a s njime još dvoje saborskih zastupnika njegove stranke, pa je i iz tog kuta gledano njegovo postupanje prema Plenkoviću nekorektno. Plenković zna, ili bi barem morao znati, da će Pupovac već sutra ako zatreba preskočiti u protivnički tim i podržati neku eventualnu SDP-ovu vladu, a Pupovac pak zna da je HDZ-u ova situacija sa srpskom optužnicom protiv hrvatskih pilota neugodna te su stoga njegovi pritisci vezani uz tu temu udarci ispod pojasa, i to udarci na Plenkovića jer su to teme na kojima desna oporba samouvjereno destabilizira premijerovu poziciju.

Domoljubne poruke

Niz je slučajeva u kojima počinitelji zločina nad Hrvatima nisu kažnjeni, nije tako davno Penava u Vukovaru organizirao prosvjed kojim se ukazivalo na nekažnjene zločine i zločince koji i danas slobodno hodaju Vukovarom koji su Srbi sravnili sa zemljom, nezadovoljan je dio braniteljske populacije time što nisu kazneno procesuirani počinitelji masakra nad 12 hrvatskih policajaca početkom svibnja 1991. u Borovu Selu, a to je tek jedan od slučajeva koji na desnoj sceni izazivaju tenzije.

Na toj istoj desnoj sceni tvrdi se kako su upute o ponašanju prema optužnici srpskog tužiteljstva HDZ-u stigle od Pupovca, koji se razbjesnio kada je vidio da Plenković i Medved šalju domoljubne poruke jamčeći pilotima pravnu zaštitu, pa se stoga Pupovac na ovoj temi odlučio politički junačiti dovodeći u pitanje opstojnost koalicije, u što više ne vjeruju ni djeca u vrtiću. “Ne bi se trebali junačiti jer je suđenje za ratne zločine obaveza koju je Hrvatska preuzela”, poručio je Pupovac, dodajući kako ova optužnica nije jedini slučaj u kojem Hrvatska nije ispunila svoj obvezu.









U Anušićevu krugu smatraju da je Plenković na ove Pupovčeve opaske trebao reagirati te da bi time dugoročno poentirao, no Plenković nije odgovorio svojem koalicijskom partneru, umjesto njega, govorili su desni saborski zastupnici iz oporbenih redova. Tako su Pupovca žestoko prozvali Božo Petrov, ali i Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, koji je izjavio kako to samo pokazuje da je njegova glavna politika izjednačavanje žrtve i agresora.

Čak je i SDP-ov zastupnik Arsen Bauk naglasio da je neprihvatljivo da Srbija glumi mali Haag u regiji. Dok se oporba nadglasavala u kritikama na Pupovčev račun, strasti je pokušavao smiriti Branko Bačić, a to što Bačić smiruje tenzije Pupovca ne brine previše, on je sa Savom Štrpcem i na televiziji u Beogradu prozivao hrvatsku stranu.

Pupovac na srpskoj televiziji

“U Hrvatskoj je nakon presuda Gotovini i Markaču zaustavljen bilo kakav ozbiljan rad na sankcioniranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima”, izjavio je Pupovac, dok je Štrbac u istoj emisiji izjavio da bi, da nisu pomrli, optužnicom bili obuhvaćeni Tuđman, Šušak, Anton Tus i Imra Agotić. Sa Štrpcem je Pupovac gostovao na televiziji u vlasništvu srpskog pjevača Željka Joksimovića. Nevjerojatno je da Pupovac s jedne strane u Hrvatskoj predstavlja dio vladajuće koalicije, čiji se predsjednik zaklinje u zaštitu nacionalnih interesa, dok se s druge strane u Beogradu taj isti Pupovac transformira u glavnog promotora optužnice protiv četvorice hrvatskih pilota.

I sve to iz fotelje najdugovječnijeg saborskog zastupnika koji preko potpredsjednice Anje Šimprage sudjeluje u kontroli premijera Plenkovića i njegove vlade koju drži u šaci s tri zastupnika srpske nacionalne manjine, što je presedan kakvog zasigurno nema nigdje na kugli zemaljskoj. Presedan je to na koji se nadovezuje i Srpsko narodno vijeće na čelu s Pupovcem, koje je ponovno došlo do izražaja ovih dana nakon optužnice za hrvatske pilote, te se, osim Pupovca, oglasio i Eugen Jakovčić. “Koji je ovo društveno-medijski UZP (udruženi zločinački pothvat, op.a.), omerta, a nema šta, lipo je i teplo u tom stadu opće društvene negacije zločina, mali cvit na vječnom oltaru domovine”, napisao je Jakovčić na Twitteru, na što mu je odgovorio odvjetnik Luka Mišetić.

“Izvješće Human Rights Watcha iz 1996. godine potvrdilo je da je vojska bila pomiješana s civilima u izbjegličkoj koloni u Oluji. Tužitelji ICTY-a, Hrvatske i BiH zaključili su da nema dovoljno dokaza da je počinjen ratni zločin. Ali ovaj vjeruje Srbiji”, napisao je Mišetić komentirajući Jakovčića. Svi ti komentari mogu se smatrati sporednima, komentar koji se u HDZ-u i javnosti očekuje jest onaj koji će iznijeti premijer Plenković, desnica predvođena Anušićem neće još dugo čekati.