PUPOVAC PRVI PUT NA OBILJEŽAVANJU STRAŠNOG ZLOČINA U VOĆINU: Odao počast hrvatskim žrtvama

U povodu 30 godina od strašnog zločina nad hrvatskim civilima u Voćinu 1991. po prvi put počast je kod Spomen-obilježja žrtvama odalo visoko izaslanstvo Srpskog nacionalnog vijeća i specijalni izaslanik predsjednika Srbije, a vijence su položili i kod Spomen križa ubijenim i nestalim Srbima.

Organizator komemoracije je Srpsko narodno vijeće (SNV) u povodu, kako su naveli, 30. obljetnice od zločina koji su se dogodili nad mještanima Voćina i okolnih sela, Hrvatima i Srbima, u razmaku od nekoliko dana, tijekom prosinca 1991. godine.

Komemoracija je održane u suradnji s lokalnim Vijećem srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije, a kod Spomen obilježja hrvatskim žrtvama, u središtu Voćina vijence su položili predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, specijalni izaslanik predsjednika Srbije za rješavanje pitanja nestalih s Republikom Hrvatskom Veran Matić, zamjenik Virovitičko-podravskog župana Igor Pavković i Milena Lazić u ime županijskog Vijeće srpske nacionalne manjine.

Srpske paravnojne snage ubile 47 mještana i troje branitelja

Povlačeći se pred snagama Hrvatske vojske na području Voćina, u prosincu 1991. srpske paravojne postrojbe ubile su 47 mještana Voćina i trojicu zarobljenih hrvatskih branitelja.

Govoreći pred Spomen-obilježjem hrvatskim žrtvama predsjednik SNV-a Pupovac je naglasio kako je to jedan od najgorih zločina Domovinskog rata koji će ostati zapamćen po bestijalnosti i brutalnosti.

„Osjećam snažnu i duboku potrebu da izrazim jednako snažno i duboko žaljenje zbog stradalih sugrađana hrvatske nacionalnosti. Taj snažan i dubok osjećaj tim je veći, zbog brutalnosti i bestijalnosti načina na koji su naši sugrađani ubijeni, nezaštićeni i bez ikakve primisli na zlo ikome drugome“, rekao je Pupovac.

Pupovac: Ljudi koji su ovo učinili prestali su biti ljudi i naši sunarodnjaci

Dodao je kako svojim dolaskom visoka izaslanstva izražavaju žaljenje i najdublje suosjećanje. „Ljudi koji su ovo počinili, prestali su biti ljudi, a time i naši sunarodnjaci“, rekao je predsjednik SNV-a Pupovac.

“I poslije 30 godina, od tih užasnih zbivanja, imam osjećaj da smo izgubili puno vremena i propustili puno onoga što se moglo učiniti u suočavanju s našom zlom prošlošću”, rekao je Matić.

Nestalih koji ima dokaz su toga da nismo uspjeli pronaći način da se uspješno suočimo s našom prošlošću i da postignemo dogovor i suradnju na izlječenju naših društava, dodao je.

Ocijenio je kako je suočavanje s prošlošću „veliki promašaj“. „Neki ljudi koji su inspirirali ovaj zločin i dalje imaju platformu za govor mržnje i to nesmetano koriste. Naš je zadatak da zaustavimo takvu retoriku i da takav govor ne dopustimo, kako bi se žrtve, njihove obitelji i naša društva smirila, i kako bi to bilo jamstvo da se zločini više ne ponove“, rekao je specijalni izaslanik srbijanskog predsjednika, Veran Matić. Zaključio je kako dvije države i dalje trebaju tragati za nestalima, unatoč tome što je to nakon 30 godina puno teže.

U pravoslavnoj crkvi služena je liturgija, nakon čega je posvećen spomen križ pored crkve za civilne žrtve srpske nacionalnosti u razdoblju 1991. – 1995.

Milorad Pupovac je naglasio kako su zločini počinjeni u prosincu 1991. također bili okrutni.

„Danas smo ovdje i da ponovno iskažemo svoju privrženost suradnji za utvrđivanju sudbine nestalih. Kako onih koji su prije 30 godina nestali na ovom području tako i onih koji su nestali u kasnijim godinama i na drugim područjima Hrvatske. I kao što nas suosjećanje sa stradanjem drugih čini boljim, tako nas suradnja u potrazi za nestalim od neprijateljstva vodi prema partnerstvu, od održavanja ratnih osjećaja prema razvijanju osjećaja mira”, zaključio je Pupovac.

Ovogodišnja komemoracija je korak dalje

Odgovarajući na novinarska pitanja Pupovac je rekao kako je ovogodišnja komemoracija u Voćinu korak dalje, jer su se istovremeno obilježila stradanja i srpskih i hrvatskih žrtava.

„Korak dalje je u nekim riječima koje smo izgovarali, ali nije ni prvi ni zadnji korak koji smo napravili i koji ćemo napraviti“, dodao je.

Na pitanje zašto na komemoraciju nije došao nitko iz državnog vrha Republike Hrvatske Pupovac je odgovorio kako nije moment da se iz Voćina upućuje prijekor bilo kome, osim onima koji su za zloćin odgovorni.

„Nadali smo se da ću ovdje biti i ja, ali nismo mogli preko osjećaja nekih ljudi; ali dožupan Igor Pavković ovdje dolazi već 14 godina. Idemo korak po korak. Na komemoraciji u ponedjeljak ovdje su po prvi put bili biskup Škvorčević i episkop Jovan Ćulibrk i mi im izražavamo duboku zahvalnost na tome jer su predstavljali sve nas“, kazao je Pupovac.