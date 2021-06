PUPOVAC PROZVAO PENAVU: Nakon što je ‘zakuhao’, vukovarski gradonačelnik mu nije ostao dužan

Autor: Dnevno.hr

Nižu se reakcije na sramotan napad 30-godišnjaka srpske nacionalnosti na 13-godišnjaka koji je čekao u pekari u Vukovaru.

Do napada je došlo jer je dječak nosio masku s hrvatskom šahovnicom.

Huligan je od prije poznat policiji, a napad su snimile nadzorne kamere.

Tri dana nakon incidenta oglasio se i čelnik SDSS-a Milorad Pupovac koje je u ime stranke obitelji dječaka izrazio ispriku te istaknuo da ne postoji opravdanje za ovaj nasilni čin.

No, uz ispriku Popovac je prozvao i neke političare, odnosno čelne ljude Vukovara.

“Krajnje je vrijeme da oni sami shvate da se političkim piromanstvom ne može upravljati gradom kao što je Vukovar i da se političkim priomanstvom ne mogu rješavati međuetnički odnosi i međuetnički nesporazumi i ratna iskustva koja postoje među pripadnicima srpske i hrvatske zajednice”, rekao Pupovac.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava za RTL odgovara da Pupovac skreće fokus na izmišljene stvari.

“I ovaj put to što je deklaratorno osudio incident, a odmah prebacio lopticu u nečiji drugi vrt mu ne služi na čast i zapravo naučili smo to od njega već godinama to slušati. Neću nasjesti na tu priču. Zadržat ću se na osudi tog incidenta danas, jednako tako bilo kojeg incidenta bez obzira na nacionalnost, vjeru, spol – naprosto u jednom uređenom društvu se ne smije napadati nikoga po bilo kojoj osnovi i poglavito u Vukovaru gdje sam ja gradonačelnik, želim da svi građani slobodno šetaju ulicom bez bojazni da će ih netko napast zbog bilo čega”, jasan je Penava.