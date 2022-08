PUPOVAC POTPISUJE HRVATSKO-SRPSKU DEKLARACIJU! U jeku napetosti Milorad lupa pečat: ‘Nadam se smanjenju tenzija’

Autor: L.B.

Predsjednici SDSS-a Milorad Pupovac i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov potpisat će u četvrtak u Golubiću pored Obrovca Deklaraciju o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

Dogodit će se to na samom početku već tradicionalnog znanstvenog skupa ‘Srpsko – hrvatski odnosi’ koji će se održati već petnaestu godinu zaredom, a ovoga puta u razdoblju nešto napetijih odnosa između Hrvatske i Srbije pa se sudionici nadaju da bi ovaj skup mogao pridonijeti smanjenju tenzija.

“I Hrvati u Srbiji i Srbi u Hrvatskoj imaju interes da se to dogodi jer nama nije jednostavno djelovati u napetim i lošim odnosima. A vjerujem da se to isto tako reflektira i na svakog pripadnika hrvatskog naroda u Srbiji i srpskog naroda u Hrvatskoj. To je jedan od razloga zbog čega se odlučujemo za taj sporazum da vidimo koliko mi našim snagama i političkim djelovanjem možemo pridonijeti tome da se ti odnosi usmjere prema poboljšanju i da se odmaknu od ovog stanja pogoršavanja, rekao je u srijedu za Novi list predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.





Skup u vrlo osjetljivom vremenu za hrvatsko – srpske odnose

Dodao je da će se u ovoj fazi Deklaracija potpisati na razini predsjednika dviju stranaka, a da se kasnije može očekivati sudjelovanje u ovom procesu i nekih drugih institucija.

S druge strane, Žigmanov je rekao da se skup održava u vrlo osjetljivom vremenu kada su u pitanju hrvatsko-srpski odnosi.

“Važno je reći da ustrajemo unatoč tome i da šaljemo poruke da suradnja nema alternativu i da dijalog mora biti na prvom mjestu. I kolega Pupovac i moja malenkost ustrajemo u tome zajedno s našim domaćinima, udrugama, Gradom Obrovcem koji je dobar primjer suradnje lokalne hrvatske i srpske zajednice. Želimo vjerovati da na ovaj način dajemo doprinos relaksiranju ukupnih hrvatskih odnosa i šaljemo poruku da usprkos svemu treba surađivati”, rekao je Žigmanov.

‘Iz Srbije je protjerano 40.000 Hrvata’

On je dodao da će se u Deklaraciji osuditi svaki govor mržnje koji se događa unutar hrvatsko-srpskih odnosa, te da će iskazati svijest o tome da ono što se tiče prošlosti treba biti razriješeno na način da pozitivno utječe na sadašnjost i da budućnost ne bude na bilo koji način opterećena onime što se dogodilo.

“Politike suočavanja s prošlošću moraju imati u svojim komemorativnim praksama i pijetet prema žrtvama manjinskih zajednica. Iz Srbije je protjerano 40.000 Hrvata, 25 ljudi je ubijeno, a ni na jedan način ni na jednom mjestu nema spomena niti bilo kakve komemorativne prakse”, rekao je Žigmanov.

Skup organiziraju Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Golubića (obrovačkog) i Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada.









Kako piše u pozivu, »tijekom skupa sudionici će se baviti temama vezanim za heroizaciju i političke mitove na prostorima Hrvatske i Srbije«.