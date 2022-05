PUPOVAC POKAZAO TKO JE PRAVI GAZDA! Stiže novo zadovoljstvo za Srbe: Trlja ruke, Plenković potpuno nemoćan dok djevojčica iz kolone drma krajem

Autor: 7dnevno

Ništa nismo napravili, sami sebi smo zabili gol. Tim riječima nezadovoljnici u HDZ-u komentiraju nedavnu rekonstrukciju Vlade, u sklopu koje je bez potpredsjedničke pozicije ostao SDSS-ov aferaš Boris Milošević. Umjesto njega, na opće razočaranje niza HDZ-ovaca, u Vladu je ušla Anja Šimpraga, mlada nada stranke na čijem je čelu godinama najpoznatiji hrvatski Srbin Milorad Pupovac.

Sjeća se dobar dio hrvatske javnosti mlade Anje po onom famoznom govoru u sabornici u kojem se prisjetila Oluje, opisujući sebe kao uplakanu djevojčicu koja je protjerana iz grada. Protjerali su je, dakako, oni koji su tih ratnih godina oslobađali taj kraljevski grad. Jasno je HDZ-ovcima da Plenković zbog Pupovčeve potpore u Saboru nije imao izbora nego surađivati sa SDSS-om, no nejasno je kako su se doveli u poziciju da im u Vladu ulazi Šimpraga koja je u javnosti, na konzervativnoj političkoj sceni i među braniteljskom populacijom, prilično loše percipirana premda iza sebe nema nekih afera. Ono što HDZ-ovcima nije jasno, jasno je Kninjanima, pa i članovima Šimpragina SDSS-a koji kažu da Pupovac lojalniju osobu nije mogao dobiti.

Premda mlada žena, Šimpraga je na vrijeme shvatila kako se uspinje po stranačkoj hijerarhiji pa je svojem šefu u svakom trenutku bila na raspolaganju ne postavljajući suvišna pitanja.





Oni koji Šimpragu poznaju opisuju je kao susretljivu mladu ženu kojoj se u svakom trenutku mogu obratiti te tvrde kako ona vjerojatno, da je bila na Miloševićevu mjestu, ne bi postupala puno drugačije. Ne smatraju kninski Srbi Miloševićev pokušaj namještanja natječaja pogodovanjem, nego to zdravo seljački nazivaju izlaženjem u susret, nadajući se da će im i njihova kolegica Šimpraga u svakom trenutku biti na raspolaganju.

Kadrovska križaljka

Hoće li Šimpraga uistinu biti na raspolaganju svojim sunarodnjacima, ostaje da se vidi, no već je sada vidljivo kako je mlada SDSS-ovka na raspolaganju šefu Pupovcu, koji se još jednom nametnuo kao najutjecajnija figura u Plenkovićevoj vladi. Premda se i Pupovčevo ime spominjalo u kontekstu spornih sastanaka koji se odnose na namještanje natječaja, njegovo ime vrlo je brzo palo u zaborav, a on je sa svojim kućnim prijateljem Plenkovićem pravodobno dogovorio vlastitu kadrovsku križaljku u maniri one stare narodne – vuk sit, a ovce na broju. Šimpraga je inače u Sabor došla kao zamjena za Miloševića u trenutku kada je on postao potpredsjednik Vlade, prije toga bila je dožupanica iz manjinske kvote u Šibensko-kninskoj županiji.

U trenutku kada je Milošević završio pod istragom, postalo je jasno da će Šimpraga ostati bez zastupničkog mandata, a samim time i bez primanja jer drugih funkcija u tom trenutku nije imala. Tu kao spasilac uskače Pupovac koji kolegici Šimpragi osigurava ulazak u Vladu, a kolegi Miloševiću povratak u saborske klupe. Na koncu razloga za zadovoljstvo imaju i Šimpraga i Milošević, ali i Pupovac kojega nakon ovakvo dovitljive strategije nitko u njegovoj stranci, ali ni izvan nje, vjerojatno više neće ni pitati ništa o spornim sastancima.

S obzirom na to da ga nije do kraja žrtvovao, vjerojatno je da će i Milošević nastaviti svoju politiku skrivanja od javnosti pa ni time Pupovac nije ugrožen od eventualnih novih detalja u istrazi koja bi tek trebala polučiti krajnji rezultat. Ugrožen je u ovoj priči samo Plenković zbog Pupovca koji javno priznaje na koji način ordiniraju po HRT-u, ali i zbog Pupovca koji više i ne krije da je Plenkovićeva vlada za njega postala poligon za razne oblike uhljebljivanja koji su nadišli nadzorne odbore i državne tvrtke.

Premijeru su evidentno ruke vezane, a u HDZ-u i dalje vrije kao nikada, rekonstrukcija Vlade nije smirila nezadovoljnike, jasno je da Plenković nije imao političke snage provesti dublje i šire rezove, a isto je tako jasno da je, uvodeći Šimpragu na poziciju potpredsjednice, još šire otvorio vrata kritičarima iz takozvane HDZ-ove desne struje koji podsjećaju da je mlada SDSS-ovka nesuđena kninska gradonačelnica. Na posljednjim lokalnim izborima Šimpraga se kandidirala za gradonačelnicu Knina te se na taj način, uz potporu lokalnog SDP-a, suprotstavila HDZ-ovu kandidatu Nikoli Blaževiću dok je SDSS na nacionalnoj razini koalirao s Plenkovićevom strankom.

Nesuđena gradonačelnica

Te izbore ova magistra agronomije nije uspjela dobiti, ali se ne može reći da Šimpraga nije uspješno izgradila političku karijeru. Naime, riječ je o bivšoj višoj stručnoj suradnici za poljoprivredu i zaštitu okoliša u gradu Kninu te koordinatorici projekta “Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava” koja je u politiku ušla kao zamjenica župana Šibensko-kninske županije, gradila se i kao šefica Županijske organizacije SDSS-a, a potom je ušla u Sabor, gdje je uz ostalo bila potpredsjednica Odbora za predstavke i pritužbe te članica nekoliko drugih saborskih odbora. Šimpraga je pozornost na sebe skrenula i lani kada je na svom profilu na Facebooku uoči Oluje objavila fotografiju izbjeglica iz Knina ’95. među kojima je bila i ona.









“Da nikad ne doživite kolonu, da nikad ne napustite svoje ognjište”, poručila je tada Šimpraga, dok Plenković sada poručuje kako je siguran da će ona posao potpredsjednice Vlade obavljati vrlo dobro, kao i da mu je drago što još jedna žena dolazi u Vladu. Iako je pohvalila Šimpragin svjetonazor i pogled na svijet, potporu mladoj kolegici Sandra Benčić iz Možemo nije dala isključivo zbog toga što ne podržava HDZ i rekonstrukciju Vlade, s druge pak strane zastupnica Karolina Vidović Krišto ne podržava ni rekonstrukciju ni Šimpragin ulazak u Vladu pa je tako javno iznijela niz kritika na račun SDSS-ovke, naglašavajući da je riječ o osobi koja negira Oluju i veliča Ratka Mladića.

Ne tiču se previše ni Plenkovića ni Šimpragu te prozivke, ona je u svojem naumu uspjela te je ušla u Vladu iako se vjerovalo da će potpredsjednica postati profesorica Snježana Vasiljević, na koju Pupovac na koncu nije pristao, navodno zbog toga što je od njega zahtijevala da joj da odriješene ruke, što on nije mogao ispuniti.

Lojalna do kraja

Za razliku od Vasiljević koja nije članica stranke, SDSS-ovka Šimpraga uživa potporu svojih stranačkih kolega pa zapreke za nju ne bi trebalo biti. Inače Šimpraga prema službenoj biografiji stanuje u Radučiću, poznatom po velikoj aferi, odnosno projektu Krš-Pađene, u sklopu općine Ervenik. Ta mala općina je 2012. u proračunu imala osiguranih oko 2,731.000 kuna, međutim, četiri godine poslije raspoloživa sredstva su se udvostručila te dosegnula iznos od 4,068.000 kuna. Godinu dana nakon toga, 2017., došlo se do iznosa od 8,968.500 kuna, a izdvajanja za Općinu Ervenik nastavila su rasti i u 2020., kada im je proračun vrijedio oko 11,5 milijuna kuna.









Tim izdvajanjima unatoč, Šimpraga je u Saboru više puta isticala kako Republika Hrvatska ne izdvaja dovoljno novca za rješavanje osnovnog pitanja infrastrukture povratnicima, no primjerice, prema izvješću općine Ervenik iz 2019., velik dio novca utrošen je baš na infrastrukturne projekte. Tako je, primjera radi, za izgradnju komunalne infrastrukture izdvojeno više od milijun i pol kuna, a za održavanje cesta i javnih površina tri i pol milijuna kuna.

U toj istoj godini Općina je dodijelila oko 125.000 kuna Vijeću srpske nacionalne manjine, riječ je o sredstvima za zaštitu prava nacionalnih manjina u Erveniku, a u tom periodu porasla su izdvajanja i za Dobrovoljno vatrogasno društvo, u kojem je dozapovjednik Predrag Šimpraga, suprug nove potpredsjednice Vlade. DVD Ervenik je 2012. raspolagao iznosom od 100.000 kuna, no kako Šimpraga napreduje u politici, tako se i ti iznosi penju te su 2017. godine lokalni vatrogasci raspolagali sa 200.000 kuna, a dvije godine poslije, 2019., sa 300.000 kuna. Jednako tako, Ervenik je izabran za izgradnju vjetroparka Krš-Pađene, što je investicija teška 1,9 milijardi kuna.

Propali projekt

Istina, u međuvremenu se taj projekt ‘proslavio’ privođenjem Josipe Rimac i otvaranjem afere Vjeroelektrane, ali se ne može reći da vlasti u Hrvatskoj nisu marile za Šimpragin kraj i za njezine sunarodnjake. Zanimljivo, općina Ervenik koja je dobila vodovodnu mrežu 2019. kroz projekt vrijedan 5,8 milijuna kuna, dio tih sredstava, odnosno četiri milijuna kuna osigurala je od veleposlanstva i vlade SAD-a, a s više od milijun kuna sufinancirala ju je Vlada RH, dok je preostali dio pokriven iz općinskih sredstava.

Godinama se Šimpraga po marginama hrvatske politike zalagala za svoj narod i svoju poziciju, građane je podijelila svojom retorikom o Oluji, dok je jedne ganula, drugi su se pitali što je sa svom hrvatskom djecom i svim hrvatskim uplakanim djevojčicama koje su kroz pakao rata prošle a da ih nikada nitko nije spomenuo.

Tko je žrtva, a tko agresor u priči o Domovinskom ratu za Plenkovića i njegove suradnike očito više nije pitanje, Šimpraga sa svim time nema veze, ona je doista u to doba bila djevojčica, no za razliku od niza hrvatskih djevojčica, ona je iz svoje patnje uspjela izgraditi utjecaj i moć koju prije svega može zahvaliti svojem šefu Miloradu Pupovcu, kojega posve argumentirano nazivaju najmoćnijim hrvatskim političarom, pred čijom je moći odavno kapitulirao premijer Andrej Plenković.