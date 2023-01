PUPOVAC ODRŽAO GOVOR PRED DAČIĆEM I PLENKOVIĆEM! Dotaknuo se spornih uzvika o Srbima i Hrvatima: Govorio i o pripadnosti Tesle, Plenković sve sluša

Autor: I.G.

Šef srpske diplomacije Ivica Dačić u petak je ugošćen u Zagrebu na tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV) prilikom kojeg je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke održao govor u kojem je govorio o odnosima Hrvata i Srba. Pomirljive poruke poslao je i ministar Ivica Dačić.

Podsjetimo, Dačić je 31. prosinca najavio da će na poziv SNV-a prisustvovati božićnom prijemu u Zagrebu, rekavši da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio da se radi na “odleđivanju” odnosa s Hrvatskom. Dačić je rekao da za vrijeme njegovog boravka u Zagrebu “za sada nisu predviđeni nikakvi bilateralni sastanci, osim samog prijema SNV-a”, ali da se očekuje potpisivanje sporazuma o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

Uz Dačića, Žigmanova i Pupovca, tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu će prisustvuje i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, a došao je i premijer Hrvatske Andrej Plenković koji je također održao govor.





Pupovac osudio sporne uzvike

“Vaša svetosti, gospodine predsjedniče Vlade, gospodine izaslaniče predsjednika Sabora, članice Vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije, poštovane gošće i gosti… Zahvaljujem vam na dolasku i činjenici da smo nakon 30 godina od početka obilježavanja Božića među Srbima u hrvatskoj, u posebnoj prilici, zahvaljujući tome što predstavnici dvaju Vlada u ovako važnom sastavu prisustvuju ovom prijemu.

Mi koji smo prije tri decenije započeli ovo okupljanje u Berislavićevoj, nismo mogli znati u što će ono prerasti i do čega će dorasti. Danas smo svjesni da antiratni, mirovni duh i ideja moraju biti razlog zašto se okupljamo. mnogo se toga promijenilo u našem okupljanju, a još više oko nas i s nama. Ali ne i to da današnji dan slavimo, a svaki drugi dan živimo. Nismo mogli znati koliki će teret hrvatsko-srpske historije se srušiti na nas. Znali smo da dostojanstvo Srba u Hrvatskoj moramo čuvati kao i dostojanstvo Hrvata i obrnuto”, rekao je Pupovac.

“Nismo mogli znati da ćemo podizati ili crtati zlatni most između dvije države i dva naroda. nismo znači, ali radimo kao da smo oduvijek znali i da nam naši preci šapću kako to moramo činiti. istina, činimo to nakon što su porušeni svi mostovi u prvom našem ratu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Moraju prevladati stare i izbjeći nove podjele. naročito je važno da se utiša svaki govor mržnje i vrijeđanje stradanja jednog ili drugog naroda mora spriječiti. Svaki Za Dom Spremni, svako slavljenje ratnih zločinaca, svako skandiranje ‘ubi Srbina’ i ‘ubi Hrvata’ da šiptar nema brata treba osuditi”, poručio je.

Govorio o Nikoli Tesli

“Glavu jedne od kovanica Eura čini glava Nikole Tesle, po odluci Vlade RH. Toliko veliko da svijetli cijelom ljudskom rodu, a kamoli da ne bi mogao svijetliti srpskom i hrvatskom rodu. S puno važnih pitanja koje čekaju svoje odgovore, poput nestalih i neriješenih ratnih zločina, ističem i važnost otvaranja granica Srbije i Hrvatske. Time se šire granice Europe i jačaju se u onome u čemu treba, a nikako u onome u čemu ne treba.

Na kraju, naši sugrađani na Baniji ne mogu biti ne spomenuti na današnji dan. Mi ne možemo da se na ovom mjestu, u razgovorima o Baniji, ne obavežemo na cjelovitu posvećenost njihovim potrebama.

Mir svakoga od nas čeka kao zadaća. Teška, nimalo laka, ali zadaća koja je jednako sveta i velika kao i zadaća koju ljudi obavljaju kada se nađu u ratnim okolnostima i svoje živote izlažu za ideju slobode. mir Božji, Hristos se rodi”, zaključio je dio svojeg izlaganja Pupovac.

Jasna Vojnić: ‘Tko je ovdje gost, a tko domaćin?’

“Tko je danas ovdje domaćin, a tko će biti gost? Hrvati ili Srbi? Ovo pitanje na pomolu je da bude riješeno. Da niti jedna od naših zajednica ne bude svoja na svome, niti tuđa na mome. Vjerujemo da bi riješeno pitanje nestalih vratilo mir u naše obitelji. Zajedničko okupljanje oko božićnih jaslica je upravo ono što nam je potrebno. Neće nam biti lako sve rane zacijeliti”, zaključila je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji.









Dačić se obratio okupljenima, poslao poruku mira

Poštovani domaćini iz SNV-a, gospodine Pupovac, predsjedniče Vlade gosp. Plenkoviću, vaša Svetosti, kolege ministri, predsjednice Hrvatskog Nacionalnog savjeta u Srbiji, dragi prijatelji… Patrijarh me podsjetio da sam ovdje bio na njegovom ustoličenju na funkciju metropolita. Pitao sam ga koje godine, pošto je to kod mene dosta problematično, ali 2014. je to bilo. Upravo smo ovdje govorili o potrebi da iznađemo zajedničke interese i služimo miru i interesima naših naroda koliko god možemo. zato mi je zadovoljstvo danas vam se obratiti. Iako Hrvati i Srbi slave Božić po različitim kalendarima, mislim da se možemo složiti da se na današnji dan nalazimo u miru i radosti.

Na ovaj dan, zaista ne moram trošiti riječi, iako se od ovog današnjeg prijema puno očekuje. Napravljena je takva atmosfera da su očekivanja podignuta. Zato želim reći da su najbolji odnosi Hrvatske i Srbije u interesu naših naroda, ali i čitave regije. moje prisustvo ovdje predstavlja snažnu poruku o potrebi razgovora i definiranju odnosa Beograda i Zagreba. moramo razgovarati i dogovoriti se. Zato smo ovdje danas na prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zadužio Žigmanova, Pupovca i mene da nađemo način za oživljavanje dijaloga.

Mi prepoznajemo značajan neiskorišten prostor i potrebu za unaprjeđenje odnosa. To je moguće samo kroz dijalog i bez skrivenih agendi. Hrvatska je učinila važan korak ka punoj integraciji EU, na čemu joj upućujemo iskrene čestitke. Pojedinačni napredak naših susjeda možemo tumačiti kao i naš uspjeh.









U cilju promocije multietničnosti, smatramo da je važno da se kontinuirano osuđuje govor mržnje i napade. Istaknuti ću da Srbija aktivno radi na promoviranju položaja hrvatske manjine. Dobar primjer toga je da je predstavnik hrvatske nacionalne manjine postao ministar za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Vlada Srbije je osigurala sredstva Hrvatskom nacionalnom Vijeću za otkup rodne kuće Bana Josipa Jelačića u Novom Sadu. To su sve neki iskoraci koji možda i jesu mali, ali su pozitivni primjeri na koje se moramo ugledati. Sva sporna pitanja moraju se konstruktivno riješiti, uključujući pitanje jezika, pisma i slično.

“Runjanin napravio hrvatsku himnu i srpsku pjesmu rado ide Srbin u vojnike”

“Prošle godine su Pupovac i Vojnić u Novom Sadu položili vijence na grob Josipa Runjanina. Čovjeka koji je rođenu Loznici. Josip Runjanin je sudjelovao u komponiranju hrvatske himne, ali is srpske pjesme rado ide Srbin u vojnike’.

Zašto je to bilo moguće? Zato što smo tada imali zajedničke neprijatelji, a kasnije smo sami sebi postali neprijatelji. zato želim da umjesto natjecanja u mržnji, natječemo se u izgradnji mira i dobrih odnosa. Da sva pitanja rješavamo dijalogom. Ljubav je prolazna kategorija, kao i mržnja. narod je ono što ostaje. Imamo puno zajedničkih interesa i bez obzira u kojem vremenu živimo, mi moramo sagledati dio pitanja koji se odnosi na prošlost, ako i dio koji se odnosi na budućnost. Zato je moja poruka da probamo pronaći zajednički interes”, zaključio je Dačić

Plenković se obratio prisutnima

“Vrijeme Božića je vrijeme kada se okrećemo temeljnim vrijednostima koje nas čine ljudima i kršćanima. Zato mi je drago da još jednu godinu imam prigodu ponovo biti s vama na ovom okupljanju. Atmosfera je dobra, ona je onakva kakva u ovim trenucima treba biti.

Nasljeđe koje imamo je teško. ono opterećuje odnose Hrvatske i Srbije i jedna je činjenica kojom svi zajedno moramo upravljati. To je ono što je bitno. Bitno je da razumijemo te činjenice i da ne ignoriramo ono što je među nama. zato ćemo kao Vlada činiti sve da pronađemo obitelji nestalih i da se procesuiraju ratni zločini.

Činit ćemo sve da gradimo mostove suradnje. To radim i sam. Nekad na uštrb popularnosti u svojem biračkom tijelu. To uspijevam. Uspijevamo to u zahtjevnim globalnim okolnostima. Svjedoci smo brutalnoj ruskoj agresiji na Ukrajinu. Deseci tisuća mrtvih, prognanih, nevjerojatne ratne štete i razaranje kakvo nitko od nas nije mogao zamisliti. Tu smo kao hrvatska stali uz žrtvu i ukrajinski narod i poslali poruke solidarnosti.

Hrvatska je bila žrtva agresije Miloševićevog režima i ta činjenica živi s nama, živi s obiteljima nestalih, s vojnicima, braniteljima, civilima. To je naslijeđe teško”, zaključio