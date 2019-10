PUPOVAC ODGOVORIO NA POZIV HVIDRE-e! Znači li ovo da je ideja o zajedničkom sastanku prihvaćena?

SDSS-ov Milorad Pupovac komentirao je u petak, nakon koalicijskog sastanka, najave HVIDR-e kako će ga pozvati da sjednu za stol i razgovaraju.

“Vidjet ćemo što taj poziv znači i vidjet ćemo što pretpostavlja takav sastanak. Ponovit ću, naš je interes da sa svakim razgovaramo i da otklanjamo nesporazume koji postoje u društvu, a ovo jest jedan od ozbiljnih i dubokih nesporazuma, pa ćemo mu posvetiti potrebnu pažnju”, rekao je Pupovac.

Što se tiče prijave DORH-u, Pupovac je rekao da se nada da će se to što prije riješiti. “Što se mene tiče, što prije to DORH riješi, to je bolje i ja sam spreman prihvatiti bilo koju vrstu DORH-ovog očitovanja i DORH-ove odluke”, rekao je Pupovac.

Upitan za komentar kontroverzne izjave riječke vijećnice, HDZ-ove Ivone Milinović, o Srbima i vrbam.





“O tome sam često govorio i zbog toga što sam se osvrnuo na takve poruke došao sam u situaciju da me se pokuša ušutkati da ne mogu govoriti o takvim i sličnim pojavama”, rekao je Pupovac.

Na novinarsko pitanje kako komentira to da velik dio HDZ-a ne želi koaliciju s SDSS-om, Pupovac je rekao da se ne zna koliki dio HDZ-a želi ili ne želi SDSS u koaliciji. “Samo bih podsjetio da je koalicija između HDZ-a i SDSS-a mnogo više koristila ovoj zemlji, nego što ti ljudi misle i ako ti ljudi misle da je nama komotnije s njima negoli njima s nama, o tome bismo mogli razgovarati, posebno uz tu vrstu poruke”, rekao je Pupovac, dodavši da je takva tema stvar dubljih političkih procesa koji u Hrvatskoj traju 4-5 godina, koji se samo intenziviraju u doba izbora.

“Svima kojima je stalo do Ustava ove zemlje, do toga da se sačuva Europa na demokratskim, slobodarskim temeljima, trebali bi u toj stvari staviti na stranu političke razlike, staviti na stranu etničke i vjerske pripadnosti i trebali bi se udružiti da te vrijednosti hrvatskog Ustava branimo jednako kako smo branili europski put u članstvo”, rekao je Pupovac.

“Budući da nam je politika oslabila, to je umnogome drugačije, ali ja ne vidim alternativu tome. Svaka alternativa bi bila veoma ozbiljan i opasan izbor i veoma ozbiljan i opasan pravac kojim bi se Hrvatska počela kretati”, rekao je Pupovac.

Podsjetimo,predsjednik GO HVIDR-e Josip Perišakazao je kako su oni za dijalog.

“Pozivam Milorada Pupovca da sjednemo zajedno za stol, on sa tri svoja suradnika, nas četvero iz braniteljskih udruga, i da razgovaramo o temama koje su i nama i njemu važne. Ne znam zašto on ne bi htio razgovarati s nama, a kasnije možemo održati i okrugli stol. Neka Pupovac argumentira svoje teze, pa nas možda i uspije uvjeriti da nismo u pravu”, kazao je Periša u razgovoru za Novi list.